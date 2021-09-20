Месси не совершил ни одного результативного действия за три матча в «ПСЖ»

В шестом туре чемпионата Франции «ПСЖ» на последних минутах вырвал победу над «Лионом» (2:1), однако звездный нападающий Лионель Месси не имел к этому отношения. Аргентинец вновь не сумел отличиться за новую команду, был заменен на 76-й минуте игры и публично выразил недовольство этим решением, не став пожимать руку главному тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Переход именитого аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» стал одним из самых обсуждаемых событий лета 2021 года. Форвард покинул родной клуб, в котором провел практически всю карьеру — на прощальной пресс-конференции он плакал и обещал вернуться. Месси пропустил первые матчи чемпионата Франции и появился на поле только в четвертом туре — в игре против «Реймса» (2:0). Игрок вышел на замену на 66-й минуте, отыграл полчаса, но не сумел отметиться никакими результативными действиями.

В шестом туре Лиги 1 — в матче против «Лиона» — Месси появился на поле уже в стартовом составе, однако снова не помог команде ни голом, ни передачей. Самый яркий момент с его участием произошел на 37-й минуте, когда аргентинец пробил прямым ударом со штрафного и угодил в крестовину. Но первого гола так и не случилось, а парижская публика отреагировала эмоционально — по трибуне прокатился разочарованный ропот.

На 76-й минуте встречи Месси бы заменен. Вместо него на поле вышел крайний защитник Ашраф Хакими. Аргентинский нападающий остался крайне недоволен такими действиями тренерского штаба — при уходе с поля он не пожал руку Маурисио Почеттино.

close 100% Месси отказался пожимать руку Почеттино

Вместо этого футболист лишь непонимающе посмотрел в лицо главному тренеру и развел одной рукой, словно спрашивая, что это было.

Messi after being subbed off pic.twitter.com/AxIE7EmhC4 — B/R Football (@brfootball) September 19, 2021

На скамейке запасных Месси продолжил выражать недоумение происходящим, и его поддержал соотечественник — бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес, который выступает за «ПСЖ» с 2019 года. Он тоже развел руками и с удивлением посмотрел на обладателя шести «Золотых мячей», словно ожидая от него каких-то объяснений.

Paredes to Messi after he got subbed off pic.twitter.com/yoKd5qJwEP — ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2021

Эту реакцию можно понять: до своей замены Месси сделал много полезных действий на поле. Так, он дважды пробил в створ, а его третий удар пришелся в крестовину, сделал два острых паса под удар и трижды обыграл соперников при помощи дриблинга (такой же результат был только у Анхеля Ди Марии). В целом аргентинец неплохо обострял, вот только это не особо помогало «ПСЖ» склонить чашу весов в свою пользу.

На момент его ухода на табло горел счет 1:1, причем парижане пропустили первыми: полузащитник «Лиона» Лукас Пакета открыл счет на 54-й минуте. За десять минут до ухода Месси Неймар сравнял счет с пенальти, который сам же и заработал (1:1).

А победу парижскому клубу принес Мауро Икарди, который сумел отличиться на 93-й минуте встречи, когда Месси уже давно не было на поле. Месси на этот гол отреагировал вяло: нехотя приподнялся и сдержанно похлопал, в то время как партнеры вокруг сходили с ума от счастья.

Наставник парижского клуба Почеттино после матча объяснил замену звездного футболиста.

«Все знают, что у нас много очень хороших игроков. Мы должны делать выбор состава до выхода на поле, а также по ходу матча, размышляя о том, что лучше всего для команды и для каждого игрока.

Иногда решения бывают правильными, иногда — нет. Но именно для того тренер находится рядом со скамейкой запасных — чтобы принимать решения. Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил Месси, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

С момента перехода в «ПСЖ» Месси провел за команду всего три матча: два в чемпионате Франции (против «Реймса» и «Лиона») и один в рамках группового этапа Лиги чемпионов — против «Брюгге» (1:1). Ни в одной из этих встреч нападающий не сумел записать на свой счет ни одного результативного действия. Это можно списать на адаптацию форварда в команде и притирку с новыми одноклубниками, но тут стоит вспомнить еще один громкий трансфер 2021 года.

Криштиану Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» и сразу же забил в трех матчах подряд.

Португалец дебютировал в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасла» и оформил дубль, что помогло разгромить соперника со счетом 4:1. Вторым матчем Роналду стала игра в Лиге чемпионов — «Манчестер Юнайтед» встретился с «Янг Бойз» и сенсационно проиграл со счетом 1:2, однако форвард забил единственный мяч своей команды, а большую часть встречи англичане провели в меньшинстве.

Роналду отличился и в третьей своей игре за «Манчестер Юнайтед» — в рамках АПЛ против «Вест Хэма» (2:1). Таким образом, за три игры португалец записал себе в актив четыре гола. Статистика впечатляет. Особенно на фоне не очень удачного выступления Месси в Париже.

Стоит отметить, что на парижском клубе отсутствие голевых действий Месси пока никак не сказалось. Команда занимает первую строчку в турнирной таблице Лиги 1, одержав шесть побед в шести матчах. Правда, в слабом чемпионате Франции вряд ли кто-то способен составить «ПСЖ» серьезную конкуренцию, а вот в Лиге чемпионов уже случилась первая осечка — матч с бельгийским «Брюгге» завершился вничью (1:1).

Месси нужно скорее приходить в себя: в следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Манчестер Сити».