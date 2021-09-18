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Спорт

Бузова — одна из причин: почему Казанский ушел с «Матч ТВ»

Губерниев пожелал Казанскому хороших эфиров на «Первом» после ухода с «Матч ТВ»

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Денис Казанский

Денис Казанский

Global Look Press
В последнее время «Матч ТВ» потерял уже нескольких ведущих и комментаторов. Сначала с телеканала ушел Михаил Моссаковский, совсем недавно его покинул Нобель Арустамян. Денис Казанский последовал вслед за коллегами, объяснив, что его представление о развитии расходится с мнением руководства канала. Журналист Дмитрий Губерниев в комментарии «Газете.Ru» поделился мнением о решении Казанского.

Уход Дениса Казанского с телеканала «Матч ТВ» стал третьим за последние несколько месяцев. Ведущий признался, что в его работе стало меньше спортивного, что не устраивало, а его мнение по поводу развития телеканала и его самого расходилось со мнением расходилось со мнением «Матч ТВ».

«С одной стороны, у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло. Это первое. Если бы я комментировал только футбол и хоккей, наверное, с этим бы спокойно справился. Но я же еще работаю в кадре. И мое представление о том, как я и канал должны развиваться, немного расходятся с тем, как это происходит на самом деле.

У канала своя политика, это абсолютно нормально. Но, мне кажется, в этой ситуации справедливо будет не зарабатывать деньги, смотреть на это все и поплевываться, а будет честнее уйти», — поделился комментатор в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».

Также Казанский признался, что программа, ведущим которой он являлся, с каждым выпуском была все менее спортивной. В пример он привел выпуск, который вышел в эфир 14 июня. Тогда гостьей программы была певица и ведущая Ольга Бузова, у которой во время съемок случился конфликт с Дмитрием Губерниевым, подключившимся в студию. Тогда журналист высказал язвительный комментарий по поводу актерской карьеры Бузовой и довел ее до слез вопросами, пьет ли она коньяк по утрам. Ведущая в ответ назвала своего оппонента «дном».

«Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Право канала – выбирать линию развития. А мое право – выбирать, жить с этим или нет.

Мне сложно представить, что, люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, будут смотреть РПЛ и АПЛ. Мне было очень обидно, что эфир с ней стал самым ярким во время Евро-2020», — добавил Казанский.

Сам Губерниев, комментируя «Газете.Ru» решение Казанского покинуть «Матч ТВ», лестно отозвался о работе своего коллеги, подчеркнув, что считает его одним из лучших профессионалов своего дела.

«Это его личное дело, как он объяснил. Казанский – один из лучших комментаторов в стране, который совмещает одинаково блестяще комментарии футбола и хоккея, что редкость. Больше того, Казанский еще и телевизионный ведущий классный. Не будем забывать, что профессии комментатора и телевизионного ведущего – разные. Далеко не каждый спортивный комментатор может быть классным телевизионным ведущим, у Казанского это получается. Я только могу сказать, что он выбрал свой путь и я желаю ему всяческих удач, потому что он действительно работает здорово. Я получал огромное удовольствие, работая вместе с ним. Но он сделал выбор, этот выбор я уважаю и желаю ему удачи, процветания и хороших эфиров на «Первом», — отметил журналист.

Работу на «Матч ТВ» Казанский начал с самого открытия канала – 1 ноября 2015 года, он пришел после расформирования спортивной редакции на «НТВ-Плюс». После своего ухода комментатор призвал «не искать кошку, там, где ее нет» и отметил, что его решение никак не связано с финансовыми условиями и перестроениями в руководящих кругах телеканала. Он поделился, что настало время бросить себе новый вызов.

Одним из самых вероятных вариантов продолжения карьеры Казанского может стать Первый канал. Как сообщили СМИ, предложение комментатору поступило еще до того, как он ушел с «Матч ТВ».

Помимо работы комментатором и ведущим на «Матч ТВ», в последнее время Казанский является соведущим на YоuTube-канале «Коммент. Шоу» вместе с Константином Геничем, Нобелем Арустамяном и Романом Гутцайтом. Канал существует с 9 марта 2020 года. Также Казанский является соведущим на YouTube-канале «Сычев подкаст».

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