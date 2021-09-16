Батыршина согласилась с заявлением Винер-Усмановой о нечестной победе Болгарии в Токио

Российские спортсменки, члены сборной России после выполнения упражнений с тремя обручами и двумя парами булав в финале соревнований групп по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой о том, что в групповых упражнениях на Олимпиаде в Токио российских спортсменок «посадили в глубокую яму», вызвала гневную реакцию со стороны Болгарии, чьи спортсменки завоевали золото. Российские гимнастки Светлана Хоркина и Яна Батыршина в беседе с «Газетой.Ru» встали на защиту отечественных спортсменок, а также дали свой прогноз на предстоящий чемпионат мира в Японии.

В Софии не согласились с тем, что победа болгарской сборной по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио была незаслуженной.

«Это (критика судейства со стороны Винер-Усмановой. — «Газета.Ru») не странно, это полное отсутствие принципов честной игры, — заявила генеральный секретарь болгарской федерации художественной гимнастики Росина Атанасова в беседе с агентством ТАСС.

— Мы завоевали золотые медали не с помощью судей, а по той причине, что наша команда на тот момент была лучше. Прежде лучшей командой была российская, сейчас — болгарская. Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший. Судейство было очень строгим, и если у них другое мнение, то это не наша проблема».

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила, что у нее, в отличие от Атанасовой, возникли вопросы к судьям на Олимпиаде, однако продолжать конфликт с болгарской федерацией смысла нет.

«Отвечать на это высказывание совсем необязательно. Ну заявили они и заявили. Ну и молодцы. Победителей не судят, как говорится. У Болгарии прекрасная школа художественной гимнастики, в составе их команды красивые спортсменки. Осуждать кого-либо из дружественной нам страны не стоит. Хочется верить, что того, что было в Токио, больше не повторится. Лично у меня в тот момент возникли вопросы по поводу работы арбитров», — сказала Хоркина.

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина также отметила, что российская сторона не перегибает с защитой собственных интересов.

«В том-то и дело, что это была нечестная игра — только со стороны судей. То, что наша федерация продолжает бороться за своих спортсменок и настаивает на независимом судействе, раскрытии протоколов олимпийских соревнований — это здорово.

Насколько я знаю, возможен вариант с подачей заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы там как-либо опротестовать итоги Игр. Понятно, что та же Болгария будет говорить, что все было честно. В этом нет ничего сверхъестественного — это наши основные соперницы, им не выгоден шум вокруг итоговых результатов.

Хотелось бы видеть, как проводилось внутреннее расследование, после которого нам сказали, что «все судьи судили честно и правильно». Нам дали такую отписку, в которой совершенно отсутствовали объяснения того, как арбитры ставили оценки.

Понятно, что результаты Олимпиады останутся теми же. Никто не будет выдавать вторую золотую медаль, но просто хочется понять: как так вышло?» — задается вопросом Батыршина.

Также вице-чемпионка Олимпийских игр 1996 года предсказала острую борьбу на стартующем в октябре мировом первенстве в японском Китакюсю и выразила сожаление, что чемпионка Игр в личном многоборье — израильтянка Линой Ашрам, одолевшая в Токио Дину и Арину Авериных, — пропустит этот старт.

«Я не думаю, что у наших девчонок будет задача непременно взять реванш за Олимпиаду. Жаль, что на мировом первенстве не выступит израильская сборная — было бы очень интересно взглянуть на Линой Ашрам, еще раз насладиться ее борьбой с сестрами Авериными и посмотреть на то, как в этот раз оценили бы ее выступление судьи.

Думаю, что окружение Линой принято решение перестраховаться, снять с нее психологическую нагрузку. После Игр все следили за каждым ее шагом, поэтому в ответственный момент она могла бы дрогнуть. Все может быть. Вполне возможно, что Ашрам специально выдумали какую-то странную причину, чтобы отказаться от поездки на чемпионат мира.

Российской команде не нужно будет никому ничего доказывать. Нужно будет просто выйти на ковер и сделать свою программу. К тому же это отличный шанс для Дины и Арины Авериных уйти из спорта на высокой ноте и занять на пьедестале свои заслуженные места», — заявила Батыршина.

Светлана Хоркина, в свою очередь, ждет от чемпионата мира новых фаворитов в борьбе за золото Игр 2024 года в Париже.

«Будут ли россиянки стараться взять реванш за поражение на Олимпиаде? Я за свою длинную профессиональную карьеру никогда не думала о спортивной мести, хотя у меня было очень много случаев обид на судейский аппарат.

Но доказывать свое превосходство нужно именно безоговорочным, безошибочным выступлением, быть на две-три головы выше своих соперников. Выходить и делать свою программу без ошибок, без помарок, не говоря уже о потерях.

До следующей Олимпиады осталось всего три года, поэтому предстоящий чемпионат мира и определит фаворита в соревнованиях по художественной гимнастике как в групповом, так и в личном многоборье на Играх в Париже. Все-таки мировое первенство должно было состояться на год позже Токио-2020. Из-за этой накладки многие спортсменки отказались ехать на ЧМ-2021. Я их понимаю, усталость после олимпийского турнира возникает колоссальная», — подытожила Хоркина.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября.