Витория заявил, что «Легия» создала лишь два момента и не заслужила победы над «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория и футболисты команды после поражения от «Легии» в первом туре Лиги Европы

Московский «Спартак» проиграл варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. После встречи главный тренер красно-белых Руй Витория подчеркнул, что уходить из команды не планирует, а защитник Николай Ломовицкий признался, что его ошибка решила исход встречи. Ветеран российской команды Валерий Гладилин заявил «Газете.Ru», что поражение «Спартака» не является позором, поскольку «Легия» — достойный соперник для красно-белых.

Московский «Спартак» неудачно стартовал в Лиге Европы. На своем домашнем стадионе красно-белые не смогли справиться с варшавской «Легией», хотя большую часть встречи контролировали игру и имели шансы на гол.

По мнению главного тренера российской команды Руя Витории, столичный клуб сделал более чем достаточно для победы над соперником.

«Мы не забили, хотя у нас было 23 удара, часть из них — из пределов штрафной. Тяжело с этим смириться. Но я понимаю, что чувствуют фанаты, и ценю их поддержку по ходу игры», — заявил специалист после встречи.

Также наставник рассказал о травме полузащитника Романа Зобнина, который был вынужден покинуть поле в середине первого тайма.

«Сыграет ли Зобнин в дерби с ЦСКА 20 сентября? Посмотрим. Думаю, лучше завтра посмотреть, что с ним случилось, как развивается ситуация, что это за травма и так далее. Я думаю, что все-таки он не сыграет, но посмотрим», — цитирует Виторию Sport24.

Несмотря на то что атакующая тройка «Спартака» в лице Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона и Квинси Промеса подвела с реализацией, португальский тренер взял на себя ответственность за поражение: «Я ответственен за результаты команды. Это моя работа. Внутри мы можем говорить о разных вещах, но ответственность моя. Я лидер этой команды».

При этом португальский специалист подчеркнул, что «Легия» практически не создала моментов для взятия ворот: «Очень трудно смириться с поражением, учитывая, что до самой 90-й минуты мы переигрывали соперника. Мы доминировали на поле, а у «Легии» было всего два шанса забить, но на таком уровне в футболе все решают детали».

Напоследок Витория ответил на вопрос о том, готов ли он оставаться наставником «Спартака», несмотря на череду неудач и серьезную критику со стороны фанатов: «Я здесь, с командой, я лидер, и я никогда не сдаюсь. Да, я могу немного слететь с катушек (образно выражаюсь), но я не сложу руки. Так что перестаньте задавать мне подобные вопросы — я же не могу отвечать на них каждый раз. Ответ будет всегда один».

Нападающий Ларссон после игры отметил, что клуб продолжает работать над завершением атак.

«Я не смог реализовать много моментов, это очень плохо для нас. Конечно, в раздевалке атмосфера не очень хорошая. «Легия» забила дурацкий мяч в концовке.

Мы продолжаем работать на тренировках, но такое происходит в футболе, когда ты не реализуешь свои моменты, а соперник выигрывает матч», — сказал швед.

Гостям удалось забить единственный мяч из-за невнятной игры Николая Рассказова, который пропустил мимо себя по правому флангу обороны Эрнеста Мучи. Игрок «Легии» далеко отпустил мяч, но сумел сохранить его в поле. В этот же момент защитник красно-белых остановился и развел руками. Поняв, что игра продолжается, россиянин рванул к сопернику, но было уже поздно — футболист польской команды сделал точный прострел на дальнюю штангу, где находился Лирим Кастрати. Он и отправил мяч в сетку ворот Александра Максименко.

После игры Рассказов признался, что совершил ошибку в решающем моменте.

«Я просто играл невнимательно. Думал, что мяч уходит. Но в футболе «я думал» не прокатывает. Это моя ошибка, мне очень жаль, что так получилось. Футбол состоит из ошибок, сегодня такая решила исход матча», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Еще перед встречей владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб должен смыть позор десятилетней давности, когда красно-белые уступили «Легии» в квалификации Лиги Европы сезона-2011/12. Тогда российский клуб сыграл вничью в первой игре и уступил во второй, также пропустив решающий матч на последних минутах.

Главный тренер варшавской команды Чеслав Михневич в ответ заявил, что клуб не строил ожидания на основе тех игр, так как спустя десять лет у команды появилось много новых футболистов.

«И еще: у нас в Польше есть такая поговорка: «Цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что он хотел отыграться», — цитирует тренера «Чемпионат.com».

После матча соцсети заполнились сообщениями о том, что вместо того, чтобы «смыть позор», как требовал Федун, «Спартак» создал себе новый. Однако ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что сегодняшнее поражение не стало позором для красно-белых.

«Этот результат я не считаю позором. «Легия» — хорошая команда. Проиграли достойному сопернику. Жаль, что «Спартак» не победил, были моменты. В конце игры пошли ва-банк, увлеклись, и одной контратакой противник наказал за эту оплошность. Но красно-белые не должны были проигрывать.

Как минимум, у «Спартака» должна была быть ничья. Но трагедии здесь нет никакой», — заявил эксперт.

По мнению бывшего футболиста, одной из причин победы поляков стала их функциональная подготовка. Гладилин считает, что именно этого не хватает «Спартаку» для того, чтобы обыгрывать соперников в Европе.

«Это проблема не только красно-белых, но и всех российских команд. «Зенит» вчера в конце игры с «Челси» сдулся. На «Локомотив» завтра посмотрим. Для того чтобы обыграть поляков, надо было включать максимальные скорости, а у «Спартака» их не было», — заключил экс-игрок красно-белых.