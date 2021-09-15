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Спорт

«Немного удачи — и могли увезти ничью»: что говорят о поражении «Зенита» от «Челси»

Семак — об акции легионеров «Зенита» в честь BLM: я встаю на колено только перед богом

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Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит», 2021 год

Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит», 2021 год

Hannah Mckay/Reuters
На старте группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» с минимальным счетом уступил на выезде «Челси». После матча Сергей Семак заявил, что его команда была близка к ничьей, а также объяснил, почему не стал бы преклонять колено в честь движения Black Lives Matter, как это сделали легионеры «Зенита». «Газета.Ru» собрала самые яркие высказывания игроков и тренеров после матча.

На «Стэмфорд Бридж» петербургскому «Зениту» не хватило удачи. Моменты были и у иранского нападающего Сердара Азмуна, и у Артема Дзюбы, который опять не попал в стартовый состав и появился только ближе к концу матча. Именно он имел наиболее реальный шанс сравнять счет и помочь команде увезти ничью из Лондона, но совсем немного не дотянулся до мяча и не попал по воротам с убойной позиции. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак отметил, что победа «Челси» была заслуженной, однако его футболисты вполне могли сыграть на ничью.

«У нас было несколько очень хороших моментов — у Азмуна и Дзюбы. Мы их, к сожалению, не реализовали. Победа «Челси» заслуженная. Но немножко удачи нам — и мы могли увезти отсюда ничью.

Я думаю, результат можно назвать закономерным, так как «Челси» больше владел преимуществом, у них были неплохие подходы и удары, хорошие моменты. Хотя, возможно, у них не было такого убойного момента, как у нас. Но кто забивает, тот и выигрывает», — заявил Семак.

Также главный тренер «Зенита» прокомментировал коленопреклонение в честь акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») перед началом матча. Все игроки с российским паспортом проигнорировали эту акцию, а вот легионеры сине-бело-голубых — Дуглас Сантос, Вендел, Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Малком и Клаудиньо, — встали на колено.

«Как отношусь к тому, что легионеры встали на колено? Это личное право каждого человека. Мое мнение другое. Я уважаю права абсолютно всех людей, но при этом преклонить колено готов перед богом», — сказал Семак.

Единственный мяч в этом матче забил Ромелу Лукаку на 69-й минуте — после скидки Сесара Аспиликуэты он расстрелял ворота, не оставив шансов ни защитникам, ни голкиперу Станиславу Крицюку, который в этом матче дебютировал за «Зенит» в Лиге чемпионов. После встречи вратарь подчеркнул, что команде еще есть над чем работать, однако в этом поединке футболисты действительно бились изо всех сил.

«Атаковать и обороняться было сложно. Не получалось качественно выходить в атаку, слишком много пространства давали в середине поля, — заявил Крицюк. — Но мы старались и бились. Я не могу судить, лучший это матч «Зенита» в Лиге чемпионов за последнее время или нет. Могу сказать, что в обороне действовали достаточно хорошо, но есть над чем работать. Сделаем выводы после приезда в Россию, поработаем над ошибками. Есть много над чем работать. Надеюсь, улучшим игру».

Петербургский клуб на выезде смотрелся действительно достойно. Защита как правило справлялась с натиском именитых футболистов «Челси» — и об этом говорит тот факт, что в первом тайме лондонцы не нанесли по воротам Крицюка ни одного удара.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после встречи признался, что игра его не расстроила, но команде при этом пришлось изрядно потрудиться, чтобы выиграть.

«Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре. Много сил ушло в попытках создать голевые моменты в первом тайме. Во втором стало попроще находить на поле свободное пространство для ударов. Победа получилась заслуженной, трудовой. Понадобилось время на то, чтобы соперник устал, но в целом мне понравилось то, что я увидел», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который вывел команду на поле с капитанской повязкой, признался, что этот статус не давил на него, а, напротив, добавлял мотивации. Футболист подчеркнул, что, несмотря на это особенное для него событие, он замотивирован всегда и намерен брать с командой титулы, хорошо выступая в Лиге чемпионов и чемпионате России. Игрок также отметил, что «Зенит» имел все шансы увезти из Лондона ничью.

«Однако команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счет. Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди. «Зенит» может далеко пройти в этой Лиге чемпионов», — заявил Сантос.

Полузащитник Алексей Сутормин выразил мнение, что в середине второго тайма силы немного покинули петербургский клуб. Он связал это с тем, что встреча проходила на больших скоростях, а класс соперника был высок — после каждой ошибки и потери мяча «Зениту» приходилось прикладывать много усилий, чтобы вернуть мяч под свой контроль.

«В целом в первом тайме хорошо, думаю, действовали. Нам нужно избавляться от простых ошибок. Моментами торопимся, теряем, и приходится потом долго отнимать мяч. Надеюсь, сделаем правильные выводы.

Следующие матчи — и в чемпионате, и в Лиге чемпионов — очень важны для нас. Будем стараться порадовать наших болельщиков, тем более что домашняя квота увеличилась», — отметил хавбек.

Автор единственного мяча Лукаку, говоря об этой победе, признался, что у него не возникло сложностей из-за расстановки «Зенита» в пять защитников.

«По правде говоря, мне привычно играть против команд с пятью защитниками. В перерыве мы условились выполнять определенные перемещения с флангов, и этот мяч от Аспи был отменным. Очень доволен тем, что оказался в «Челси». Рабочая атмосфера хороша, и есть амбиции продолжать движение вперед, так что посмотрим», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукаку.

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