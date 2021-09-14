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Спорт

«Захарян? В сфере интересов «Барселоны» может быть 100 фамилий»

СМИ: Захарян с большой долей вероятности откажется от перехода в «Барселону»

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Футболист Арсен Захарян

Футболист Арсен Захарян

Александр Вильф/РИА «Новости»
Инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале анонсировал переговоры между московским «Динамо» и «Барселоной» по поводу 18-летнего полузащитника сборной России Арсена Захаряна. Бывший нападающий испанской «Сельты» Александр Мостовой в беседе с «Газетой.Ru» скептически отнесся к этой новости, отметив, что «Барселона» следит за всеми молодыми игроками мира, и подчеркнул, что условия для развития молодого таланта в России нередко превосходят те, что можно найти в Испании. Сам Захарян, по информации «Спорт-экспресса», намерен отказать испанскому гранду.

«Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву, чтобы оценить игру Захаряна. Представители «Барсы» остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состояться в ближайшие недели», — именно так экс-комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возможный переход одного из самых талантливых россиян в стан испанского гранда.

Захаряну 18 лет, он играет в московском «Динамо». Привлекаться в первую команду атакующий полузащитник начал при Кирилле Новикове, однако застолбить место в основе бело-голубых ему удалось при немце Сандро Шварце, который доверяет многим игрокам динамовской академии.

Бодрый старт карьеры в Российской премьер-лиге (РПЛ) позволил Захаряну в первом же сезоне попасть в расширенный список кандидатов в сборную России по футболу. Игрок имел реальные шансы попасть на Евро-2020, но из-за ангины ему пришлось перед стартом континентального первенства покинуть расположение национальной команды.

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин не оставил без внимания успешную игру Захаряна за клуб в новом сезоне и вызвал его на сентябрьский сбор. Хавбек вышел в стартовом составе на домашние матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии и Мальты.

Реакция на потенциальный трансфер

Отец полузащитника Норайр Захарян не стал опровергать появившуюся информацию, но и от подтверждения слов Нобеля Арустамяна отказался.

«Еще не слышал такие новости. Вы знаете, пока вообще не хочется ничего говорить. Не нужен шум, сейчас не до этого. Придет время, дай бог, посмотрим», — приводит слова Захаряна-старшего Sport24.

Агент молодого динамовца Павел Андреев заявил, что никто из стана сине-гранатовых не контактировал с ним насчет потенциального трансфера.

«Официальных данных у нас нет. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров также подтвердил, что официальные переговоры с «Барселоной» пока не начинались.

«На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы ни с кем мы не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов.

Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу», — сказал Пивоваров «Чемпионату».

По информации «Спорт-экспресса», Захарян с большой долей вероятности откажет «Барселоне», если каталонцы отправят в «Динамо» официальное предложение о трансфере. Футболист и его окружение считают, что в составе испанского гранда он будет получать слишком мало игрового времени, что губительно скажется на развитии карьеры.

Мнение эксперта

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, имеющий опыт игры в испанском чемпионате за «Сельту», где он стал легендой клуба, призвал не делать поспешных выводов из информации Арустамяна.

«Давайте так: этих инсайдов сейчас множество, вбросов в медиа тоже предостаточно, поэтому ничего серьезно обсуждать пока смысла нет. Не стоит заострять на этом внимание. Если что-то официальное появится, тогда и будем говорить.

«Барселона», как и любой топ-клуб, следит за всеми футболистами на Земле. Так что в сфере интересов каталонцев может быть 100 фамилий или любой игрок в возрасте 16-18 лет.

Здорово, что слухи об интересе существуют, но как только будет какая-то конкретика — будет обсуждать. Если трансфер все-таки состоится, то Захаряну будет трудно сразу же рассчитывать на место в основном составе. В «Барселоне» много и своих игроков», — заявил Мостовой.

Помимо этого, эксперт заявил, что проблема нехватки талантливых футболистов в России сильно преувеличена, а также подчеркнул, что условия для развития талантов на родине нередко лучше, чем в той же Испании.

«У нас были, есть и будут молодые талантливые футболисты. Был один тренер, который говорил, что у нас нет перспективных игроков.

Как у нас — в стране, где живет 150 миллионов человек, — может не быть талантливых футболистов? В странах, где 5 миллионов населения, почему-то есть, а у нас нет? Ну бред какой-то несли — и это все сходило с рук. У нас огромное число талантливых ребят, их нужно просто раскрыть.

На самом деле при сегодняшних условиях в России игрокам можно и не уезжать за рубеж. Те условия, которые создаются для наших молодых футболистов здесь, поверьте мне, далеко не всегда можно в той же Испании найти.

У нас тоже любят искать отговорки, говорить о нехватке полей... Раньше вообще не было ни полей, ни стадионов, ничего. Но почему-то все играли. А сейчас у нас понастроили полей больше, чем есть в Испании и Италии вместе взятых, не говоря уже про современные стадионы», — заявил Мостовой.

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