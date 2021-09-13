Джоковича оштрафовали за неспортивное поведение после проигрыша Медведеву в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:4, 6:4, 6:4 победил именитого серба, первую ракетку мира Новака Джоковича. После решающего удара Медведев упал на корт и изобразил труп, а затем пояснил, что это известное празднование гола в FIFA, «когда хочется побесить соперника». Сам Джокович во время финала плакал и ломал ракетку, в итоге получив штраф $5 тысяч за неспортивное поведение. «Газета.Ru» — о том, как складывался главный матч в карьере Медведева.

Фаворитом финала Открытого чемпионата США считался отнюдь не российский теннисист Даниил Медведев. Серб Новак Джокович шел на календарный «Большой шлем» — до этого он выиграл в сезоне-2021 Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Никому не удавалось взять за один сезон все четыре «мэйджора» с 1969 года, когда это сделал легендарный австралиец Род Лейвер. Джокович был предельно мотивировать повторить этот рекорд.

Однако и для Медведева финал US Open имел огромное значение — это могла быть его первая победа в карьере на турнирах «Большого шлема». Кроме того, россиянин горел желанием взять реванш за Australian Open — в феврале нынешнего года Медведев без шансов уступил Джоковичу в финале этого турнира (5:7, 2:6, 2:6).

В целом до начала этого матча Медведев проигрывал Джоковичу по личным встречам 3-5. Мотивации россиянину было не занимать.

С первых минут финала в Нью-Йорке Медведев показал, что настроен решительно и поддаваться натиску первого номера мирового рейтинга не намерен. На руку ему играло то, что он был чуть свежее — его турнирная сетка была легче, а в полуфинале он в трех сетах за два часа обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5, 6:2).

Джокович свой полуфинал провел на несколько часов позднее и против крепкого немца Александра Зверева: на корте они провели три с половиной часа и сыграли все пять сетов (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2).

Возвращаясь к финалу: Медведев начал матч потрясающе и в первом же гейме взял чужую подачу, сделав брейк. Со своей подачей проблем также не возникло: Медведев взял все 15 розыгрышей на своей первой подаче, а на второй упустил всего три. У Джоковича не было ни единого шанса подобраться к брейк-поинтам: с приемом он не справлялся. Так россиянин уверенно забрал первый сет — 6:4.

Sealed with an ace and a fist pump



Daniil Medvedev leads Djokovic by a set in the #USOpen final. pic.twitter.com/bTCkOvD3gF — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Вторая партия сложилась для Медведева куда сложнее первой. На своей подаче уже во втором гейме он был вынужден отыгрываться с 0:40, а в четвертом гейме отыграл два брейк-поинта. Однако именно в этот момент у Джоковича сдали нервы — он сломал ракетку о корт, получил предупреждение и отдал свою подачу. После этого уверенность вернулась к российскому теннисисту, и он довел партию до победы — 6:4.

Теперь Медведеву оставалось сделать всего шаг до исторического титула, но не стоило забывать, против кого он играет: так, в финале «Ролан Гаррос» — 2021 Джокович спасся, проигрывая Стефаносу Циципасу 0-2 по сетам, и в итоге одержал победу (3-2).

64@DaniilMedwed grabs the second set over Djokovic. pic.twitter.com/TVYIBLdwkP — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Но Медведев был начеку. Третью партию, которая могла стать решающей, он начал блестяще и выиграл четыре гейма подряд. При счете 5:1 в пользу россиянина Джокович немного пришел в себя и выиграл три гейма подряд, причем свою подачу Медведев сопернику почти подарил — в гейме он сделал две двойные ошибки. При счете 5:4 россиянин вышел подавать свою подачу — и в этот раз осечки не допустил, хотя двойная ошибка тоже присутствовала. Но все решил последний удар, с которым не справился Джокович. После этого титулованный теннисист сел и заплакал. Все было ясно.

Даниил Медведев выиграл Открытый чемпионат США в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4, не позволив Новаку Джоковичу вписать свое имя в историю.

Novak Djokovic was going for the Calendar Grand Slam, but @DaniilMedwed had other plans...



Full recap of the Russian's 6-4, 6-4, 6-4 victory — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2021

После решающего удара Медведев неожиданно повалился на корт и замер, изображая труп. Как оказалось, это известное празднование гола из футбольного симулятора FIFA — «мертвая рыба».

«Когда хочешь побесить соперника в FIFA, ты делаешь вот так, когда забиваешь гол, — пояснил спортсмен на пресс-конференции. — Я просто хотел сделать что-то особенное, чтобы понравилось друзьям, с которыми мы рубимся в FIFA. Падать было больно — на хард-корте такое непросто исполнить. Но я счастлив, что сделал празднование легендарным для себя».

Что касается Джоковича, то после поражения его ждал еще один неприятный сюрприз: организаторы US Open оштрафовали его на $5 тысяч за неспортивное поведение. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Михал Самульски. Точная причина наказания не указана, однако, скорее всего, к этому привело эмоциональное поведение Джоковича во втором сете, когда он разбил ракетку о корт. Также серб напугал девочку-болбоя резким взмахом ракетки.

На пути к своему титулу US Open Медведев проиграл всего один сет — нидерландцу Ботику Ван де Зансхульпу, 117-й ракетке мира, в четвертьфинале турнира. В остальных матчах россиянин одерживал победу в трех сетах — с таким счетом ему уступили Ришар Гаске (1/64 финала), Доминик Кепфер (1/32), Пабло Андухар (1/16), Дэни Эванс (1/8), Феликс Оже-Альяссим (1/2) и Новак Джокович (финал). После финального поединка Медведев признался, что долго обсуждал с тренером план на игру, а также отметил, что подача была хорошей, что и помогло выиграть матч.

«Сложные ощущения, не просто все это осознать, у меня все еще судороги. Я понял, что, если бы я не выиграл тот последний гейм, я уже бы не выиграл матч. До сегодняшнего дня я два раза играл в финалах турниров «Большого шлема» и в обоих проиграл. Я очень боялся проиграть и в третьем», — заявил Медведев после победы.

После матча Медведев обратился к своему именитому сопернику с комплиментом. Слова российского теннисиста трибуны встретили овациями, а сам Джокович улыбнулся и поблагодарил его.

«Я никогда никому не говорил об этом раньше, но скажу сейчас. Для меня ты являешься величайшим теннисистом в истории», — заявил Медведев.

"I want to say sorry... for me, you are the greatest tennis player in history"



BIG respect from @DaniilMedwed for @DjokerNole! #USOpen pic.twitter.com/xQqDSraTUg — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 12, 2021

Сам Джокович также произнес речь, в которой поздравил соперника с победой, и отметил, что поддержка болельщиков позволила ему чувствовать себя особенным и тронула до глубины души.

«Хочу поздравить Даниила — потрясающий матч, потрясающий турнир. Ты больше всех заслужил этот трофей. У тебя потрясающая команда. Ты один из самых замечательных людей в туре. Я уверен, что ты будешь на этом пьедестале и в будущем. Перед матчем я представлял себя в обоих сценариях, и я хочу сказать, что несмотря на то, что я не победил, я все равно очень рад», — отметил серб.

Медведев тоже не обошел стороной болельщиков. Россиянин отметил, что более активная поддержка Джоковича со стороны трибун была логична и понятна, но сам он тоже получал от фанатов очень много энергии на протяжении всей недели.

Во время награждения произошел еще один трогательный момент. Прямо в день финала US Open Медведев праздновал третью годовщину свадьбы со своей женой Дарьей, которая была на трибуне, и российский теннисист посвятил победу ей. Кстати, Медведев часто подчеркивает, что именно супруга помогает ему и настраивает на важные встречи, а после свадьбы, по его признанию, он стал играть гораздо лучше.

«Я хотел бы закончить на приятной ноте. Сегодня третья годовщина для меня и моей жены. По ходу турнира у меня не было времени думать о том, что подарить ей. Я должен был выиграть этот матч, потому что уже не успевал купить другой подарок. Я люблю тебя, Даша», — заявил теннисист, тем самым вызвав у Дарьи смех.

Daniil Medvedev just won the #USOpen on his wedding anniversary.



Good thing, because he didn't have a present ready pic.twitter.com/eUXVYEyzup — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поздравил Медведева и отметил, что игра в исполнении российского теннисиста была просто невероятной.

«Я не удивлен его победе. Медведев был сильнее на две головы. У Джоковича не осталось шансов из-за очень хорошей тактики на игру, которую выбрал Даня. Сегодня он показал очень зрелый теннис, держал концентрацию до последнего гейма. Трибуны немного подкосили его, но тут уже ничего не поделаешь — это теннис, надо быть готовым ко всему», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Медведева поздравил и австриец Доминик Тим, который стал победителем US Open в прошлом сезоне.

«Вот это шоу! Поздравляю Медведева с первым титулом «Большого шлема»! — написал Тим в Twitter, добавив эмодзи аплодисментов.