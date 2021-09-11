Трусова объяснила причину ухода от Плющенко к Тутберидзе

В Челябинске стартовали открытые прокаты сборной России по фигурному катанию. После проката Александра Трусова и Алена Косторная объяснили свое возвращение к Этери Тутберидзе из группы Евгения Плющенко, Анна Щербакова призналась, что их переход стал для нее «сюрпризом» и вызвал «много эмоций», а экс-фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» объяснила, почему Косторная и Трусова испытывают проблемы с тройным акселем.

Главной звездой короткой программы на открытых прокатах сборной России по фигурному катанию стала ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, которую называют главной претенденткой на золото Олимпийских игр в 2022 году в Пекине. Этот статус фигуристка подтвердила, чисто исполнив тройной аксель — один из сложнейших прыжков в фигурном катании и самый дорогой из тех, что разрешены в короткой программе.

При этом сама Валиева осталась не совсем довольна свои трикселем, отметив, что в программе еще многое можно доработать.

«Аксель можно было сделать получше. Но я рада, что сделала все максимально, как могла. Это только начало сезона, поэтому есть к чему стремиться», — сказала спортсменка.

Второй фигуристкой, которой во время короткой программы удалось чисто исполнить тройной аксель, стала Елизавета Туктамышева. Прошлый сезон буквально перезапустил ее карьеру — впервые с 2015 года ученица Алексея Мишина попала на чемпионат мира. Возвращение оказалось триумфальным: Туктамышева стала второй, уступив лишь Анне Щербаковой. И прекрасное исполнение короткой программы на открытых прокатах сборной России показало: Императрица в олимпийский сезон готова бороться за путевку на Игры в Пекине. Сама 24-летняя фигуристка призналась, что конкуренция с ученицами Тутберидзе ее не пугает.

«Мы начали готовиться к сезону очень рано. Это касается не только меня, но и всей нашей группы. Сейчас уже многие набрали хорошую форму. Второе место на чемпионате мира меня подстегивает и вдохновляет. Работаю на этих эмоциях, есть настроение. Шесть человек из «Хрустального» против меня в битве за Олимпиаду? На меня это не давит, особенно когда я выхожу на лед», — цитирует фигуристку Sport24.

Алена Косторная в 2020 году выиграла чемпионат Европы со стабильным тройным акселем. Именно этот прыжок помогал ей обойти Щербакову и Александру Трусову, владеющих прыжками в четыре оборота. Однако затем карьера фигуристки пошла на спад. Она покинула группу Тутберидзе, перешла в академию Евгению Плющенко, однако долго там не задержалась — на эти открытые прокаты фигуристка приехала вновь в статусе ученицы Тутберидзе. На протяжении прошлого сезона у Косторной были проблемы с тройным акселем, и первым, что она стала восстанавливать после возвращения в «Хрустальный», был именно этот прыжок. Однако в короткой программе на открытых прокатах он получился не совсем удачным. Она не сумела его докрутить, что чуть было не привело к падению.

«Тройной аксель не получился от слова совсем. В произвольной программе на 90 процентов я буду делать один тройной аксель. Будем идти к трем тройным акселям за две программы. У меня были чистые попытки трикселя на шоу. Даже было видео. Там степ-аут, но попытка хорошая.

Не всегда могу заставить себя прыгать тройной аксель, например, если есть неудачный заход и я понимаю, что может быть травма. Но это не страх», — приводит слова Косторной Sport24.

Также спортсменка призналась, что сожалеет о резких словах, которые были ею сказаны после перехода к Плющенко. Косторная поделилась, что Тутберидзе не держит на нее зла за этот уход и они решили забыть старые обиды и работать дальше.

Также фигуристка рассказала, что подобрать музыку для ее новой короткой программы помогла дочь Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду.

«Я хотела блюз. У меня не было музыки, я не знала, какую хочу: слушаешь много вариантов блюза, и после десятого прослушивания она начинает надоедать. Этот блюз мне дала послушать Диана Дэвис. Она отправила ссылку в WhatsApp. Мы отправили друг другу два одинаковых сообщения, когда послушали: «Это просто бомба». Когда мне начали его ставить, поняла, что я давно этого хотела», — призналась чемпионка Европы.

Напоследок Косторная рассказала о том, как попрощалась с Плющенко:

«Я приходила на каток «Ангелов Плющенко» к Евгению Викторовичу, Сергею Александровичу Розанову и к Яне Александровне Рудковской. Но Евгений Викторович был на льду, поэтому мы общались с Яной Александровной. Я подарила букет. Мы закончили на хорошей ноте. Не было никаких вопросов, конфликтов. Никаких финансовых вопросов тоже нет».

От Плющенко к Тутберидзе вернулась по окончании прошлого сезона и Александра Трусова. В короткой программе на открытых прокатах ей не удался тройной аксель, после которого она больно упала на лед, а сольный тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп Трусова сделала, хотя и выехала не очень уверенно. После проката фигуристка рассказала о своем решении вернуться в «Хрустальный».

«Я решила, что надо вернуться, все-таки мне привычнее выступать и тренироваться с Этери Георгиевной. Решила, что так будет лучше. Была ли эта инициатива моей? Конечно, я всегда решаю за себя, и никто мне не может ничего сказать.

Как отреагировала Тутберидзе на мое возвращение? Да никак. Мы просто поговорили, я пришла на тренировку, и все стало как раньше. С Евгением Викторовичем расстались нормально, вроде бы он нормально отреагировал на переход», — поделилась Трусова.

Также фигуристка высказалась по поводу своей новой короткой программы в образе мексиканской художницы Фриды Кало:

«Я посмотрела фильм о Фриде и увидела между нами сходство. Когда Этери Георгиевна и Даниил Маркович Глейхенгауз предложили мне эту тему, я удивилась, потому что это необычно. Теперь я стараюсь передать характер Фриды».

Российская фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» высказала мнение, что Трусовой и Косторной в этом сезоне придется труднее остальных фигуристок.

«Алене Косторной и Саше Трусовой немного сложнее с той точки зрения, что они второй сезон подряд меняют тренера, меняют систему подготовки. Все-таки каждый тренер по-своему видит тренировочный процесс, и очень сложно каждый год перестраиваться. Думаю, нужно дать им время перестроиться, и они еще себя покажут.

Конечно, всегда считается: как задашь темп, так и поедешь. Первый элемент всегда нужно делать, чтобы напор и впечатление изначально были в том направлении, в котором нам всем очень хочется. Но тем не менее что Косторная, что Трусова уже второй сезон борются с тройным акселем. Я думаю, что они придут в норму, в стабильность к основным стартам», — отметила Гербольдт.

Еще одна ученица Тутберидзе — Анна Щербакова — призналась, что ее удивило возвращение Трусовой и Косторной.

«Это было сюрпризом. Когда узнала, было много эмоций. Интересно было наблюдать за этим», — цитирует фигуристку ТАСС.

Однако сейчас, как заявила чемпионка России, все уже забыто и каждый занимается своими делами.

В прокате своей новой короткой программы фигуристка допустила серьезную ошибку, не сумев выполнить второй прыжок в каскаде тройной лутц + тройной риттбергер. Более того, Щербакова сообщила, что не собирается исполнять четверные прыжки в произвольной программе, так как еще не набрала необходимую форму.

«Сюда я приехала с тройными прыжками. Здесь в произвольной будет такой вариант — без квадов. Но потом по ходу сезона четверных будет столько, сколько я смогу исполнить», — подчеркнула спортсменка.