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Спорт

Месси побил исторический рекорд Пеле и расплакался

Месси превзошел рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную

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Лионель Месси после победы Аргентины над Боливией в отборе на ЧМ-2022

Лионель Месси после победы Аргентины над Боливией в отборе на ЧМ-2022

@leomessi/Instagram
Лионель Месси в одиночку уничтожил сборную Боливии (3:0) в отборе на чемпионат мира — 2022. Экс-капитан «Барселоны» забил три мяча и превзошел рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за южноамериканские сборные. После матча 34-летний нападающий не смог сдержать слез.

Месси открыл счет уже на 14-й минуте. Экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес нашел его пасом перед штрафной Боливии, а дальше нападающий все сделал сам: обыграл соперника и аккуратно пробил левой в уголок — 1:0.

Этот мяч позволил Месси сравняться с Пеле по количеству голов за южноамериканские сборные — у обоих стало по 77.

В середине второго тайма экс-капитан «Барселоны» удвоил преимущество Аргентины: красиво обыгрался в стеночку с Лаутаро Мартинесом, проник в штрафную и расстрелял вратаря с близкого расстояния — 2:0.

Этот гол стал уже по-настоящему историческим — Месси побил рекорд Пеле и превратился в лучшего бомбардира в истории южноамериканских сборных.

Третий гол укрепил нападающего в новом статусе. Под самый конец матча Месси добил мяч в ворота после того, как голкипер Боливии неудачно отразил удар Паредеса прямо ему под ноги — 3:0.

Теперь на счету аргентинца 79 голов за сборную, в то время как у Пеле — 77. Попутно Месси побил еще один рекорд — по количеству голов в южноамериканском отборе на чемпионаты мира.

Теперь на его счету 20 таких мячей, и он превзошел уругвайского нападающего Луиса Суареса (19) и аргентинского форварда Эрнана Креспо (17). Однако это уже, скорее, приятный побочный эффект. Главной наградой для Месси стало падение рекорда Пеле.

«Я очень хотел насладиться этим достижением, долго ждал его и мечтал об этом. Это уникальный момент», — заявил игрок пресс-службе сборной Аргентины.

Однако еще больше Месси растрогало совместное празднование победы в Кубке Америки с фанатами. Ранее местные болельщики не имели право посещать стадионы из-за пандемии коронавируса, и матч против Боливии стал первым со зрителями за долгое время.

После уверенной победы (3:0) команда представила фанатам завоеванный трофей, а Месси не сумел сдержать эмоций и расплакался.

«Я очень долго мечтал об этом дне и, слава богу, он настал. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за всю любовь, что вы мне дали. Какая красивая ночь. Я от души насладился этим моментом. Незабываемо», — написал Месси в Instagram, прикрепив общекомандное фото с кубком, а также свое изображение, на котором он плачет навзрыд.

Понять такую эмоциональную реакцию Месси на общение с болельщиками несложно. Долгое время его отношения со сборной Аргентины оставались тяжелыми, несмотря на статус живой легенды футбола, шесть «Золотых мячей» и длинный ряд титулов в составе «Барселоны», включая четыре кубка Лиги чемпионов.

Дело в том, что на сборную магия Месси словно не распространялась. Долгие 16 лет он не мог завоевать ровным счетом ничего в составе основной национальной команды, терпел обидные поражения в финалах крупных турниров — чемпионата мира и Кубка Америки, — и однажды даже объявил, что уходит из сборной.

«Я старался на пределе своих возможностей. Мы проиграли четыре финала. Это заставляет меня страдать больше, чем кого бы то ни было. Не думаю, что когда-нибудь вновь надену футболку сборной Аргентины», — говорил Месси в 2016 году после поражения по пенальти в финале Кубка Америки против Чили. Тогда его всем миром уговаривали вернуться — и это удалось, однако трофея пришлось ждать еще долгих пять лет.

Наконец в 2021 году Месси завоевал свой первый титул в составе «альбиселесте» — Кубок Америки. Причем в финале была повержена сборная Бразилии (0:1), которая являлась хозяйкой турнира.

Этот титул значил для 34-летнего нападающего очень много — проклятье наконец было снято. И потому он с такими эмоциями отпраздновал взятие кубка с фанатами на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Теперь Месси по-особенному будет настраиваться на мундиаль-2022. С большой долей вероятности это его последний шанс стать чемпионом мира и вновь порадовать соотечественников.

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