Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола
Вадим Балканов
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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола.
35-летний форвард поразил ворота «Наполи» в матче за Суперкубок Италии, тем самым оформив на свой лицевой счет 760-й мяч.
Роналду побил мировой рекорд чешского нападающего Йозефа Бицана, который забил 759 мячей в период с 1931 по 1955 год.
Напомним, трехкратный чемпион мира Пеле поразил ворота соперников в официальных играх 757 раз.
Ранее сообщалось, что заместитель спортивного директора московского «Локомотива» Андрей Лосюк покинул свой пост.
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