Как России выйти на мундиаль

Победа над Кипром вывела сборную России на первое место в отборочной группе, которое позволяет напрямую выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Однако впереди еще пять важнейших матчей. «Газета.Ru» разбирается в турнирных раскладах и перспективах подопечных Валерия Карпина.

После пяти сыгранных туров отборочного этапа чемпионата мира – 2022 Россия занимает первое место в группе Н, заработав десять очков. Такое же количество баллов набрала команда Хорватии, которая оказалась на второй позиции лишь из-за меньшего количества забитых мячей: 5 у хорватов против 8 у подопечных Валерия Карпина.

Обе сборные в пятом туре одержали важнейшие победы – Россия на выезде одолела Кипр со счетом 2:0, а Хорватия в гостевом матче дожала Словакию — 1:0.

Отметим, что в Братиславе до 86-й минуты на табло была нулевая ничья, и этот результат устроил бы Россию больше, но за четыре минуты до конца основного времени Марцело Брозович забил важнейший мяч.

Таким образом, на экваторе отборочного этапа ситуация по-прежнему чрезвычайно запутанная: следом за лидирующими Россией и Хорватией идет Словения с семью баллами. У Словакии — шесть, у Кипра и Мальты — по четыре. Здесь самое время вспомнить, что напрямую на чемпионат мира в Катаре попадает только одна сборная — занявшая первое место в своей группе. Второй команде для попадания на ЧМ нужно будет пройти сразу двух соперников в стыковых матчах.

Сборную, которая уже провела два матча под руководством нового тренера, критикуют за невнятную игру, однако результат пока на удивление внушает оптимизм — в противостоянии с главным соперником команда набрала одно очко, не позволив конкурентам оторваться, а с Кипром, хоть и в тяжелой борьбе, взяла полноценные три балла.

7 числа национальной команде предстоит поединок с Мальтой, который состоится в Москве при поддержке зрителей, что тоже сыграет важную роль в настрое и мотивации россиян. А вот Хорватия в шестом туре сразится с более неприятным соперником — Словенией, которой они уступили в гостях на старте отбора.

Положение команд сейчас таково, что сразу четыре сборные претендуют на попадание на чемпионат мира напрямую. Вряд ли за путевки смогут бороться Кипр и Мальта, но Россия, Хорватия, Словения и Словакия имеют реальные шансы.

Хорваты по-прежнему фавориты в этой борьбе, во многом из-за более удобного календаря в концовке. Три матча с главными конкурентами они играют у себя дома, а вот встречи с Кипром и Мальтой проводят на выезде. России же предстоят домашние матчи с Кипром, Мальтой и Словакией (которой отечественная сборная проиграла в третьем туре) и чрезвычайно сложные выездные игры против Словении и Хорватии. Причем матч с хорватами закрывает для России отборочный этап и вполне может стать решающим при определении победителя группы.

С большой долей уверенности можно предположить, что Россия обыграет Мальту, а Хорватия в поединках со сборными-аутсайдерами группы также возьмет шесть очков. В таком случае, есть сразу несколько раскладов, при которых сборная Карпина займет первое место и напрямую выйдет на мундиаль в Катаре.

Первый расклад — это победа над Хорватией и минимум четыре очка в матчах со Словенией и Словакией, которые обеспечат России безоговорочное лидерство в группе. Второй вариант: успех в матче с хорватами, минимум три балла против словаков и словенцев и лучшие дополнительные показатели, чем у вице-чемпионов мира: причем считаться будет в первую очередь разница и количество голов и только потом — результаты очных встреч. Также разница мячей может сыграть свою роль, если матч в Загребе окончится ничейным результатом, а в поединках со Словакией и Словенией Россия наберет шесть баллов. В случае поражения от хорватов рассчитывать на первую строчку, по всей видимости, не придется.

Конечно, существуют и другие, менее вероятные, расклады, однако план подопечных Карпина на оставшиеся встречи предельно ясен: им нельзя терять очки с середняками и аутсайдерами и нельзя уступать в Загребе.