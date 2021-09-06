Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Россию из Казахстана вернется космический корабль «Буран» 16:52
Американские сатанисты начали бороться с запретом на аборты 16:51
Легенда ММА Тактаров проведет бой с Монсоном в рамках промоушена HardCore MMA 16:50
«Яндекс» оспорит запрет отображать в поиске результаты по запросу... 16:45
Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование» 16:45
Эксперт оценил вероятность конца монархии в Британии после смерти Елизаветы II 16:44
Внучка Джо Байдена объявила о помолвке 16:38
Украинский тренер пожизненно отстранен от футбола за нападение на судью 16:35
На барже «Фортуна» сварили последнюю трубу «Северного потока... 16:35
В Подмосковье между мигрантами произошла массовая драка 16:33
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Как России выйти на мундиаль

После матча с Кипром Россия лидирует в отборочной группе ЧМ-2022

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Yiannis Kourtoglou/Reuters
Победа над Кипром вывела сборную России на первое место в отборочной группе, которое позволяет напрямую выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Однако впереди еще пять важнейших матчей. «Газета.Ru» разбирается в турнирных раскладах и перспективах подопечных Валерия Карпина.

После пяти сыгранных туров отборочного этапа чемпионата мира – 2022 Россия занимает первое место в группе Н, заработав десять очков. Такое же количество баллов набрала команда Хорватии, которая оказалась на второй позиции лишь из-за меньшего количества забитых мячей: 5 у хорватов против 8 у подопечных Валерия Карпина.

Обе сборные в пятом туре одержали важнейшие победы – Россия на выезде одолела Кипр со счетом 2:0, а Хорватия в гостевом матче дожала Словакию — 1:0.

Отметим, что в Братиславе до 86-й минуты на табло была нулевая ничья, и этот результат устроил бы Россию больше, но за четыре минуты до конца основного времени Марцело Брозович забил важнейший мяч.

Таким образом, на экваторе отборочного этапа ситуация по-прежнему чрезвычайно запутанная: следом за лидирующими Россией и Хорватией идет Словения с семью баллами. У Словакии — шесть, у Кипра и Мальты — по четыре. Здесь самое время вспомнить, что напрямую на чемпионат мира в Катаре попадает только одна сборная — занявшая первое место в своей группе. Второй команде для попадания на ЧМ нужно будет пройти сразу двух соперников в стыковых матчах.

Сборную, которая уже провела два матча под руководством нового тренера, критикуют за невнятную игру, однако результат пока на удивление внушает оптимизм — в противостоянии с главным соперником команда набрала одно очко, не позволив конкурентам оторваться, а с Кипром, хоть и в тяжелой борьбе, взяла полноценные три балла.

7 числа национальной команде предстоит поединок с Мальтой, который состоится в Москве при поддержке зрителей, что тоже сыграет важную роль в настрое и мотивации россиян. А вот Хорватия в шестом туре сразится с более неприятным соперником — Словенией, которой они уступили в гостях на старте отбора.

Положение команд сейчас таково, что сразу четыре сборные претендуют на попадание на чемпионат мира напрямую. Вряд ли за путевки смогут бороться Кипр и Мальта, но Россия, Хорватия, Словения и Словакия имеют реальные шансы.

Хорваты по-прежнему фавориты в этой борьбе, во многом из-за более удобного календаря в концовке. Три матча с главными конкурентами они играют у себя дома, а вот встречи с Кипром и Мальтой проводят на выезде. России же предстоят домашние матчи с Кипром, Мальтой и Словакией (которой отечественная сборная проиграла в третьем туре) и чрезвычайно сложные выездные игры против Словении и Хорватии. Причем матч с хорватами закрывает для России отборочный этап и вполне может стать решающим при определении победителя группы.

С большой долей уверенности можно предположить, что Россия обыграет Мальту, а Хорватия в поединках со сборными-аутсайдерами группы также возьмет шесть очков. В таком случае, есть сразу несколько раскладов, при которых сборная Карпина займет первое место и напрямую выйдет на мундиаль в Катаре.

Первый расклад — это победа над Хорватией и минимум четыре очка в матчах со Словенией и Словакией, которые обеспечат России безоговорочное лидерство в группе. Второй вариант: успех в матче с хорватами, минимум три балла против словаков и словенцев и лучшие дополнительные показатели, чем у вице-чемпионов мира: причем считаться будет в первую очередь разница и количество голов и только потом — результаты очных встреч. Также разница мячей может сыграть свою роль, если матч в Загребе окончится ничейным результатом, а в поединках со Словакией и Словенией Россия наберет шесть баллов. В случае поражения от хорватов рассчитывать на первую строчку, по всей видимости, не придется.

Конечно, существуют и другие, менее вероятные, расклады, однако план подопечных Карпина на оставшиеся встречи предельно ясен: им нельзя терять очки с середняками и аутсайдерами и нельзя уступать в Загребе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Начнет работать через несколько дней»: Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2»
Завершена укладка последней трубы «Северного потока — 2»
Заговор и иные действия. За что осудили лидеров белорусского протеста
Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии
Умер свидетель G9O81, названа дата вынесения вердикта — что произошло в деле MH17
Судья Стинхейс назвал причину смерти свидетеля по делу о крушении рейса MH17
Исполнительница главной роли возмутилась отказом МХТ от спектакля Серебренникова
Синоптик объявил о приходе «бабьего лета» в Москву
В Раде выступили против переименования Украины в «Русь-Украину»
Голикова объяснила низкую продолжительность жизни в России
Новости и материалы
В Россию из Казахстана вернется космический корабль «Буран»
Американские сатанисты начали бороться с запретом на аборты
Легенда ММА Тактаров проведет бой с Монсоном в рамках промоушена HardCore MMA
«Яндекс» оспорит запрет отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование»
Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование»
Эксперт оценил вероятность конца монархии в Британии после смерти Елизаветы II
Внучка Джо Байдена объявила о помолвке
Украинский тренер пожизненно отстранен от футбола за нападение на судью
На барже «Фортуна» сварили последнюю трубу «Северного потока — 2»
В Подмосковье между мигрантами произошла массовая драка
Эксперт назвал ошибку Украины, которая приведет страну к развалу
Литовские таможенники случайно уехали в Россию на поезде «Москва — Калининград»
Легенда «Ювентуса» высказался об уходе Роналду из клуба
Аналитики прогнозируют рост цен на гаджеты в следующем году
Червиченко заявил, что некоторые игроки сборной России не оправдывают ожиданий
Талибы* запретили афганским СМИ публиковать обращение лидера сопротивления в Панджшере
В Москве запустят сервис по продлению QR-кодов для ревакцинированных
Ивлеева о расставании с Элджеем: люблю его до сих пор
Все новости
Отмена конституции, арест президента. Как в Гвинее проходит госпереворот
Россия и Китай призвали освободить арестованного президента Гвинеи
Замедляет сперматозоиды: как коронавирус бьет по мужскому здоровью
Андрологи рассказали, как коронавирус портит качество спермы
Не тот особый режим: Япония выступила против инициативы Путина
Токио выразил протест по вопросу особого налогового режима на Курилах
Ноль эмоций: как алкоголь делает мужчин агрессивными
Ученые: алкоголь лишает мужчин способности распознавать эмоции
«Пропагандировали террористическую идеологию среди граждан РФ»
В ФСБ заявили о задержании сторонников ИГ*, готовивших теракты в Ингушетии
Вашингтон призвал Москву освободить крымских татар
США требуют освободить крымчан, задержанных в Симферополе
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
Биткоин пробил $50 тысяч, но надолго ли?
Как новые тренды будут двигать рынок криптовалюты этой осенью
Пора выйти из токсичных отношений с алгоритмами ИТ-гигантов
Пора выйти из токсичных отношений с алгоритмами ИТ-гигантов
«Бояться этого не нужно»: какой должна стать Сибирь по плану Шойгу
Шойгу рассказал, где можно построить новые промышленные центры в Сибири
Детское ожирение разрешили лечить операцией
Диетолог — о хирургическом вмешательстве при лечении детей с лишним весом
«Из калькулятора не утекут мои личные данные»
Интервью с Арсением Щельциным — техноэкспертом, ставшим мемом
«У России нет оснований подчиняться чьему бы то ни было диктату»
Интервью Григория Карасина об особенностях российской дипломатии
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях