Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Афганец напал с ножом на двух человек в Берлине 13:16
Футболист команды России: надеюсь, что игроков из «Локомотива»... 13:04
Тишковец: понедельник может стать самым зябким днем в Москве 12:59
Тарасова отреагировала на первую победу сборной России под руководством Карпина 12:56
Два человека погибли в результате драки в исправительной колонии... 12:51
Уголовное дело возбудили после массовой драки фанатов в Твери 12:50
Количество случаев заболевания коронавирусом в России превысило 7 млн 12:43
Два теплохода столкнулись на Неве 12:36
Талибы* заявили, что взяли под контроль практически весь Панджшер 12:36
Адвокат рассказал, какое наказание может ждать участников массовой драки футбольных... 12:33
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Как в 90-е: фанаты «Спартака» и «Зенита» подрались в Твери

Участник фанатской драки в Твери попал в больницу с травмой позвоночника

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ТАСС/РИА «Новости»
Болельщики «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери. Несколько человек пострадали, 11 участников конфликта задержаны. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», какое наказание может грозить агрессивным фанатам.

В Твери произошла драка с участием фанатов футбольных «Спартака» и «Зенита». В потасовке сошлись несколько десятков человек, не обошлось без пострадавших.

«Несколько десятков фанатов «Спартака» атаковали болельщиков «Зенита», в результате чего пострадали не менее семи человек. Всего в драке принимали участие около 60 человек с обеих сторон», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первоначально сообщалось, что инициаторами драки стали фанаты красно-белых. Предположительно, они заранее прибыли в Тверь и организованно атаковали болельщиков «Зенита», которые приехали поддержать дублирующий состав своей команды в игре против местного футбольного клуба «Тверь».

Однако, как позже стало известно, в драке принимали участие в основном местные болельщики «Спартака», а не москвичи. Кроме того, они имели существенный численный перевес — примерно 50 человек против 25. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что может грозить устроившим потасовку фанатам.

«Нужно понимать, какие повреждения есть у людей, от этого будет зависеть, какая статья. Также еще, наверное, вменят хулиганство. Вероятнее всего, будут статьи 111 и 213. Статья 111 часть третья — до 12 лет, статья 213 часть вторая — до семи лет.

По совокупности преступлений суд, скорее всего, назначит где-то 4,5 лет лишения свободы. Если статью 213 не вменят, то все получат условные сроки», — сказал Калинов.

Прогноз специалиста отчасти оправдался. Ситуацию прокомментировало УМВД по Тверской области, отметив, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«По факту грубого нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Вместе, по информации РЕН ТВ, ситуация обстоит несколько иным образом.

По данным телеканала, в результате инцидента 11 человек были задержаны, пострадали несколько болельщиков. Семерым участникам конфликта понадобилась медицинская помощь, а один из них был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.

«Спартак» и «Зенит» являются традиционно непримиримыми соперниками и болельщики двух команд враждуют между собой. Однако открытые столкновения на улицах для российского футбола давно стали редкостью: как правило, фанатские драки проходят за городской чертой и по строгому регламенту. Однако так было не всегда.

Первая в истории российского фанатского движения массовая драка с участием болельщиков «Зенита» произошла в августе 1997 года, и столкнулись они как раз с оппонентами из спартаковского лагеря. В историю тот конфликт вошел как «Щелковское побоище», или просто «Щелчок» — по месту, где он произошел: на Щелковском шоссе в Москве.

Около 200 спартаковских фанатов встретили имевших трехкратное превосходство по численности поклонников «Зенита», будучи вооруженными кусками арматуры, трубами и палками. Петербуржцы обратились в бегство, драться решили лишь около 20-30 человек — они получили тяжелые травмы. С тех пор болельщики «Спартака» и «Зенита» неоднократно устраивали потасовки, но эта остается, пожалуй, самой известной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«К 2030 году Китай станет лидером во всем, включая ядерное оружие»
Чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая
«Зеленский уехал с деньгами»
NI: украинцев смутила презентация Зеленским плана трансформации Украины именно в США
«Имеют влияние»: зачем Россию и Китай позвали на встречу «Большой семерки»
Глава МИД Японии анонсировал встречу глав G7 с участием России и Китая
Захарова: у Москвы нет понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7
Два человека погибли в результате драки в исправительной колонии под Хабаровском
Количество случаев заболевания коронавирусом в России превысило 7 млн
Йенс Столтенберг предостерег от создания единой армии ЕС
Новости и материалы
Афганец напал с ножом на двух человек в Берлине
Футболист команды России: надеюсь, что игроков из «Локомотива» в сборной будет больше
Тишковец: понедельник может стать самым зябким днем в Москве
Тарасова отреагировала на первую победу сборной России под руководством Карпина
Уголовное дело возбудили после массовой драки фанатов в Твери
Два теплохода столкнулись на Неве
Талибы* заявили, что взяли под контроль практически весь Панджшер
Адвокат рассказал, какое наказание может ждать участников массовой драки футбольных фанатов
Мужчина с топором устроил погром в красноярской ветклинике
Посольство США призвало Россию вернуть Украине «контроль над ее границами»
«Талибан*» запретил стрелять в воздух на территории Афганистана
Сборная России по футболу проводит восстановительную тренировку после игры с Кипром
США отправили на Украину лекарства от коронавируса на $20 млн
Интронизация митрополита в Черногории прошла на фоне протестов
В новом международном аэропорту Карабаха приземлился первый самолет
Диетолог назвала полезную замену сахару
Экс-президент «Локомотива» высказалась о сборной России под руководством Карпина
Сильный ветер направил поток водопада вверх в Териберке
Все новости
На батарейках: первый тест-драйв электрического «УАЗа»
Завод УАЗ представил электромобиль на базе внедорожника «Хантер»
Far Cry, Deathloop и Call of Duty: во что поиграть этой осенью
Самые ожидаемые видеоигры осени 2021 года
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»
Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
«Надумают докупить еще — пусть обращаются»
В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами
Боже, храни «Королеву» : 75 лет Фредди Меркьюри
«ВкусВилл» не «Тануки»: почему компании по-разному отреагировали на критику
Маркетологи сравнили реакцию «ВкусВилла» и «Тануки» на скандалы с рекламой
«В табор приходит ОМОН»
Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН
«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»
Картину с изображением Лукашенко и его сына с автоматами вывесили во Дворце независимости
Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры
Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий
«Президент Украины хочет стрельбы в Черном море»
Эксперты рассказали, зачем Киеву нужна эскалация в Черноморском регионе
Газом и дубинками. Талибы* разогнали женскую демонстрацию в Кабуле
Боевики «Талибана*» избили активистку и распылили газ во время женского протеста
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях