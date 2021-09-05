Как в 90-е: фанаты «Спартака» и «Зенита» подрались в Твери

Болельщики «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери. Несколько человек пострадали, 11 участников конфликта задержаны. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», какое наказание может грозить агрессивным фанатам.

В Твери произошла драка с участием фанатов футбольных «Спартака» и «Зенита». В потасовке сошлись несколько десятков человек, не обошлось без пострадавших.

«Несколько десятков фанатов «Спартака» атаковали болельщиков «Зенита», в результате чего пострадали не менее семи человек. Всего в драке принимали участие около 60 человек с обеих сторон», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первоначально сообщалось, что инициаторами драки стали фанаты красно-белых. Предположительно, они заранее прибыли в Тверь и организованно атаковали болельщиков «Зенита», которые приехали поддержать дублирующий состав своей команды в игре против местного футбольного клуба «Тверь».

Однако, как позже стало известно, в драке принимали участие в основном местные болельщики «Спартака», а не москвичи. Кроме того, они имели существенный численный перевес — примерно 50 человек против 25. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что может грозить устроившим потасовку фанатам.

«Нужно понимать, какие повреждения есть у людей, от этого будет зависеть, какая статья. Также еще, наверное, вменят хулиганство. Вероятнее всего, будут статьи 111 и 213. Статья 111 часть третья — до 12 лет, статья 213 часть вторая — до семи лет.

По совокупности преступлений суд, скорее всего, назначит где-то 4,5 лет лишения свободы. Если статью 213 не вменят, то все получат условные сроки», — сказал Калинов.

Прогноз специалиста отчасти оправдался. Ситуацию прокомментировало УМВД по Тверской области, отметив, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«По факту грубого нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Вместе, по информации РЕН ТВ, ситуация обстоит несколько иным образом.

По данным телеканала, в результате инцидента 11 человек были задержаны, пострадали несколько болельщиков. Семерым участникам конфликта понадобилась медицинская помощь, а один из них был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.

«Спартак» и «Зенит» являются традиционно непримиримыми соперниками и болельщики двух команд враждуют между собой. Однако открытые столкновения на улицах для российского футбола давно стали редкостью: как правило, фанатские драки проходят за городской чертой и по строгому регламенту. Однако так было не всегда.

Первая в истории российского фанатского движения массовая драка с участием болельщиков «Зенита» произошла в августе 1997 года, и столкнулись они как раз с оппонентами из спартаковского лагеря. В историю тот конфликт вошел как «Щелковское побоище», или просто «Щелчок» — по месту, где он произошел: на Щелковском шоссе в Москве.

Около 200 спартаковских фанатов встретили имевших трехкратное превосходство по численности поклонников «Зенита», будучи вооруженными кусками арматуры, трубами и палками. Петербуржцы обратились в бегство, драться решили лишь около 20-30 человек — они получили тяжелые травмы. С тех пор болельщики «Спартака» и «Зенита» неоднократно устраивали потасовки, но эта остается, пожалуй, самой известной.