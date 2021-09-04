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Спорт

«После 60-й минуты — очень плохо»: Карпин — об игре с Кипром

Что говорили после первой победы сборной при Карпине

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
После победы сборной России на Кипре в отборочном матче чемпионата мира — 2022 участники матча, специалисты и болельщики говорили о том, что национальная команда снова сыграла неубедительно, но, самое главное, сумела добиться положительного результата. «Газета.Ru» собрала самые интересные высказывания по игре с киприотами.

После ничьей в первом сентябрьском матче с Хорватией (0:0) сборная России ехала на Кипр за победой. И гол в начале матча дал надежду — игра будет красочной и насыщенной. Но в какие-то моменты национальная команда начинала слишком сильно прижиматься к своим воротам и давать сопернику прессинговать. Качественная игра в обороне не позволила Кипру забить, и поединок завершился со счетом 2:0 в пользу России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался доволен результатом матча с Кипром, но довольно критично высказался об игре команды.

«Итог матча – три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты – плюс-минус, после нее — очень плохо. Причина – функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи», — сказал после матча наставник национальной команды.

Прозвучал и вопрос о том, почему сделавший две голевые передачи в сегодняшнем матче форвард Федор Смолов не получил игрового времени в поединке с Хорватией.

«Если бы он сыграл с Хорватией, он бы выглядел, мягко говоря, неважным образом. Но сегодня Смолов, Жемалетдинов и Ерохин сделали результат», — объяснил свое решение Карпин.

Спрашивали Валерия Георгиевича и о дебюте Валерия Самошникова и травме Александра Головина, из-за которой лидер сборной был заменен. Дебют игрока «Рубина» главный тренер сборной оценил высоко, отметив, что в первом тайме Самошников волновался, а во втором действовал более уверенно. Что касается Головина, то его замену Карпин объяснил болью в области паха, но степень серьезности повреждения пока неизвестна.

Сам Головин согласился с Карпиным в том, что самого главного в этом матче — результата — сборная России добилась.

«Набрали три очка и это самое главное сейчас. В принципе, все получилось так, как и должно быть в таких матчах. Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть уже с определенным запасом. Поэтому, конечно, гол в самом начале встречи имел большое значение.

То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва. Понятно, что не все получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но идет борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня», — приводит слова Головина «Чемпионат.com».

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков остался доволен результатом матча и отметил, что временами сборная играла в неплохой футбол.

«В этом матче был важен результат, было важно одержать победу и забрать три очка. Все поставленные задачи выполнены. Качество игры? К этому есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в игре с Хорватией. Хотелось бы, чтобы таких моментов было больше», — сказал Дюков.

В ответ на вопрос о ситуации с капитаном национальной команды, в чьей роли успели за два матча побывать Георгий Джикия и Дмитрий Баринов, глава РФС заявил, что это вопрос к главному тренеру, подобные решения может принимать только он.

Кстати говоря, по качеству игры сборной с главным тренером команды полностью согласилась его супруга Дарья Карпина.

«Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать», — высказала свое мнение Карпина.

Известный в прошлом футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение, что какой бы тренер не руководил сборной России, лучше она играть не станет. Потому что такой сейчас у российского футбола уровень. Также экс-игрок задался вопросом, по какой причине Смолов, Ерохин и Черышев не вышли на матч с Хорватией. При этом экс-футболист порадовался, что несмотря ни на что, сборная России добилась в двух игроках при Карпине хорошего результата.

Известный блогер и журналист Василий Уткин акцентировал внимание на том, что Кипр впервые в цикле проиграл дома.

«Дерганая и — да, плохая! — игра сборной на Кипре говорит о стадии развития, на которой команда находится. Это неудивительно. Результат означает, что сборная делает шаг вперед. Это первое поражение Кипра дома; до сих пор там наши соперники не выигрывали. Это означает шаг вперед по турниру», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Народный артист России Валерий Баринов оказался расстроен тем, как команда играла в конце матча и что забила Кипру так мало голов.

«Что будем делать с выносливостью? Сегодня была беда во втором тайме, наши ребята играли на отбой. А если бы соперник был посильнее? Нас бы дожали. Это звоночек для Карпина. Такой команде, как Кипр, нужно было забивать гораздо больше. Возможно, фактор забитых голов может сыграть свою роль в борьбе за первое место в группе. Смолов сыграл замечательно, у него образовалась хорошая связка с Рифатом. Следующий матч наша сборная обязана выигрывать с легкостью», — сказал Баринов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Народный артист России Лев Лещенко считает, что при Карпине у сборной России появилось единение, что тоже сказывается на результате команды.

«Играли прилично. В концовке только немножко подсели. Команда держит мяч, игроки открываются, перемещаются. При Карпине у сборной появляется настроение, какое-то командное единение. Это прослеживалось, но до этого была серия проигрышей и невыразительные матчи. Когда матчи слабые, то нет единения внутри», — сказал певец «Спорт-Экспрессу».

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