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Спорт

Смолов сделал игру: Россия выиграла первый матч при Карпине

Россия обыграла Кипр в отборочном матче ЧМ-2022

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Yiannis Kourtoglou/Reuters
Сборная России в матче пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 не без труда обыграла в гостях команду Кипра со счетом 2:0 и сохранит как минимум вторую позицию в своей группе. Голы с передач Федора Смолова забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет дома с Мальтой.

Матчем со сборной Кипра для Валерия Карпина по сути начинался отборочный цикл. Если перед игрой с Хорватией в российскую команду мало кто верил и поражение не стало бы большой трагедией, то поединок с киприотам был одним из ключевых — по всем параметрам. Из тех, в которых терять очки нельзя ни в коем случае. Тем более несколько дней назад Кипр с крупным счетом проиграл Мальте, правда, большую часть матча играя в меньшинстве.

Состав

По сравнению с предыдущем матчем, Карпин довольно существенно изменил стартовый состав. Это связано как с травмами некоторых игроков, так и с необходимостью идти вперед и забивать. Получившего повреждение Марио Фернандеса в старте сменил Илья Самошников (Вячеслав Караваев вернулся на правый фланг), в основе появились Александр Ерохин, Денис Черышев и Федор Смолов. В запасе остались Арсен Захарян и Далер Кузяев, а Алексей Ионов пропускал матч из-за травмы.

При этом Алексей Миранчук и Александр Головин остались в старте, главный тренер сборной России по-прежнему уверен, что эти два игрока могут играть вместе и не мешать друг другу на поле.

Капитан

Как и обещал Карпин, капитаны в каждом матче сборной России на первых порах будут разными. В первом матче команду выводил на поле Георгий Джикия, в игре с Кипром капитаном стал Дмитрий Баринов, который до этого момента капитанскую повязку не примерял ни разу даже в «Локомотиве».

Первый тайм

Россия открыла счет в матче уже на шестой минуте. Получилась у команды достаточно быстрая атака, Смолов дошел до штрафной, сделал пас на ход Ерохину, который мощно пробил в дальний верхний угол. В этом сезоне в разных турнирах Александр 17 раз бил по чужим воротам и шесть голов забил.

Спустя четыре минуты россияне создали еще один момент. Миранчук сделал пас пяткой на ход Караваеву, тот продвинулся вперед и прострелил вдоль ворот, но партнеры не успели к мячу.

После чего российская команда перешла к прессингу в центре поля и перекатыванию мяча на своей половине поля. С ошибками в простых ситуациях. И негодованием Карпина от бровке. Закончиться это действительно могло неприятностями. На 20-й минуте киприоты после перехвата вчетвером убежали в контратаку, Питтас дошел до штрафной и пробил — мяч попал в сетку с внешней стороны.

Были неплохие моменты у Иоанну (Ерохин бросился под мяч и накрыл), Каро (его удар головой накрыл Гильерме) и Питтаса (мяч после его удара пролетел выше перекладины).

Впрочем, моменты были и у сборной России. Смолов в касание бил под перекладину — вратарь выручил. Черышев оказался с мячом в выгодной позиции после ошибки защитника — пробил выше ворот. Но, пожалуй, самым опасным моментом в первом тайме стал момент Миранчука на 39-й минуте. Головин сделал пас в центр штрафной, Миранчук плотно пробил низом — Неофитос среагировал, а Черышеву помешали добить из вратарской.

Второй тайм

В перерыве Карпин снял с игры Черышева и выпустил на поле Рифата Жемалетдинова, который пропускал игру с Хорватией из-за дисквалификации. И уже на десятой минуте второго тайма игрок «Локомотива» забил свой первый гол за сборную России. Головин сделал передачу на Смолова, тот в касание отдал пас в штрафную, на Жемалетдинова, который изящно уложил обманным движением вратаря, качнул защитника и направил мяч в пустые ворота.

Это была вторая голевая передача Смолова в матче и снова возник вопрос, почему лучший бомбардир чемпионата России вообще не вышел на поле в игре с Хорватией? Которая была явно не в лучших своих кондициях, и где был неплохой шанс попытаться взять у фаворита группы три очка.

На старте сезона, к слову, за Смоловым шесть голов и две голевые передачи, у Жемалетдинова — четыре гола и четыре передачи.

В сущности, игра была сделана — и российская команда начала потихоньку переходить в экономный режим, чтобы сохранить больше сил на матч с Мальтой. Карпин начал снимать с игры лидеров, вместо Миранчука вышел Зелимхан Бакаев, а Головина сменил Кузяев. Позже вместо Смолова вышел Константин Тюкавин, не попавший в заявку на игру с Хорватией.

Это привело к тому, что Кипр забрал мяч себе, запер российскую сборную на ее половине поля и принялся методично осаждать ворота Гильерме. Впрочем, к опасным моментам это не приводило, россияне у своих ворот чувствовали себя вполне уверенно. Если в первом тайме у киприотов были достаточно острые подходы к воротам соперника, то во втором ни одного серьезного момента хозяевам поля создать не дали. В концовке матча у киприотов была серия из пяти стандартов подряд — без моментов. Был удар в створ — прямо в руки Гильерме.

Но сам факт, что более десяти минут команда фактически отбивалась от соперника уровня Кипра, к приятным и радостным никак причислить нельзя.

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