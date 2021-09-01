Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Историк рассказал, что ждет оппозиционный талибам* Панджшер 01:13
Безрукова рассказала о домогательствах со стороны китайского продюсера 00:59
Карпин рассказал, почему начал матч с Хорватией без ярко выраженного форварда 00:51
Директор института в «Станкине» задержан по делу о многомиллионных хищениях 00:49
В Сочи выбравшийся на берег смерч разметал шезлонги 00:41
Тренер сборной Хорватии рассказал, чем его удивил Карпин 00:35
ФАС задумалась о наказании для производителей за «двойное качество» 00:24
Президент РФС оценил дебют Карпина в сборной России 00:23
В одной из школ США произошла стрельба 00:11
Канделаки рассказала о впечатлениях от игры сборной России по версии Карпина 00:10
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Тоскливые нули: скомканный дебют Карпина в сборной России

Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игрок сборной России Александр Головин в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года

Игрок сборной России Александр Головин в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В матче четвертого тура квалификационного этапа ЧМ-2022 национальная команда России поделила очки с действующими вице-чемпионами мира — хорватами. Этот результат позволил российской сборной закрепиться на второй строчке в турнирной таблице группы Н, однако игра не внушила болельщикам большого оптимизма. «Газета.Ru» рассказывает, как прошел первый матч сборной под руководством Валерия Карпина.

Большого футбола на главном стадионе страны не было почти два года — в последний раз в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года здесь играли сборные России и Шотландии. Та встреча завершилась крупной победой команды Станислава Черчесова (4:0), после чего «Лужники» опустели.

В мае 2021 года в прессе появилась информация о том, что новым арендатором Большой спортивной арены может стать «Локомотив», однако руководство «железнодорожников» решило отложить реконструкцию родного стадиона в Черкизово как минимум на год.

Долгожданное возвращение футбола в «Лужники» совпало с дебютом Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. 52-летний специалист, принявший предложение Российского футбольного союза (РФС) на правах совмещения с работой в «Ростове», ушел из клуба после двух домашних поражений на старте Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Динамо» и «Зенита».

Придя в сборную, Карпин первым делом обновил тренерский штаб, в который вошли Виктор Онопко, Николай Писарев, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Затем дело дошло и до игроков — на сентябрьский сбор не попали игравшие на чемпионате Европы Артем Дзюба, Александр Соболев, Антон Шунин и Матвей Сафонов.

Новичками в обновленной национальной команде стали Александр Максименко, Алексей Сутормин, Максим Осипенко, Сергей Песьяков, Константин Тюкавин, а также Дмитрий Чистяков, позднее покинувший расположение сборной из-за повреждения.

Перед началом работы в стане главной команды страны Карпин не раз повторял тезис о том, что будет стараться играть в смелый футбол, основным принципом которого является отсутствие страха перед оппонентом.

Стартовый состав, выбранный новым тренером, полностью отвечал этим требованиям — на матч против Хорватии россияне вышли со схемой 4-3-3 и ложной девяткой, в роли которой выступал 18-летний полузащитник Арсен Захарян.

Динамовец вошел в историю как самый молодой полевой игрок за все время выступлений национальной команды.

Из-за дисквалификации игру пропускал Рифат Жемалетдинов, набравший хорошую форму на старте текущего сезона. Тренер вратарей Виталий Кабанов доверил место в воротах Маринато Гилерме, а капитанскую повязку на себя примерил Георгий Джикия.

Златко Далич в отсутствии Луки Модрича выставил в опорную зону Марсело Брозовича и Марио Пашалича, а новичок «Вест Хэма» Никола Влашич, хорошо знакомый болельщикам ЦСКА и имеющий опыт голов в «Лужниках», вышел под форвардом «Хоффейнхайма» Андре Крамаричем.

Перед началом матча круг почета по стадиону прошла сборная России по пляжному футболу, ставшая под руководством Михаила Лихачева трехкратным обладателем Кубка мира.

А во время исполнения российского гимна на секторе В фанаты развернули баннер с лицом нового тренера.

Расстановка игроков сборной России в начале матча отличалась от той, что была представлена во время объявления стартовых составов. Атакующая тройка Кузяев-Захарян-Ионов превратилась в тройку Захарян-Миранчук-Ионов, а Кузяев оказался на правом фланге вместо Миранчука.

Стартовый отрезок россияне провели ударно — Ионов мог открывать счет уже на третьей минуте, окажись чуть удачливее при приеме мяча после подачи Александра Головина, а спустя еще десять минут Миранчук исполнил точный кросс в направлении Закаряна, но плотный выстрел дебютанта национальной команды парировал голкипер хорватов.

В середине тайма гости забрали мяч, чем вынудили российскую дружину действовать преимущественно на контратаках. При этом игра проходила по большей части в центре поля — оборона обеих сборных работала безошибочно.

Атмосфера на трибунах была спокойной: немногочисленный сектор фанатов чаще скандировал заряды в адрес Карпина, чем в адрес сборной, а зрители на центральных трибунах включались лишь во время редких попыток россиян убежать в быстрый отрыв.

Последние минуты первой половины встречи могли принести хорватам преимущество в счете — Иван Перишич получил мяч после розыгрыша углового, но пробил в считанных сантиметрах от правой стойки ворот Маринато Гильерме.

Второй тайм начался с перестановки — вместо Алексея Миранчука, выполнявшего роль номинального нападающего, вышел чистый форвард Антон Заболотный. Воспитанник ЦСКА тут же стал цепляться за верховые мячи, увеличив КПД от навесов в штрафную площадь, но зрелищнее игра от этого не становилась.

Болельщикам пришлось развлекать себя самостоятельно. Впервые на матче сборной России всем стадионом был исполнен главный хит певицы МакSим — «Знаешь ли ты».

Ближе к середине второго игрового отрезка силы начали покидать и хорватов, и россиян, поэтому брака при передачах и приеме мяча стало больше. Это приводило к опасным контратакам, в ходе одной из которых Арсену Захаряну не хватило мгновения, чтобы выставить корпус перед защитником и замкнуть прострел Алексея Ионова с левого края.

До конца игры по-настоящему голевых моментов ни у ворот Гилерме, ни у ворот Ливаковича не было. Счет в матче так и не был открыт — 0:0.

В других встречах группы Н словаки сыграли вничью со словенцами (1:0), а сборная Мальты разгромила дома киприотов — 3:0.

После четырех игр сборная России имеет в активе семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы. У лидирующих хорватов тоже семь баллов, но лучшая разница мячей.

Следующий матч игроки под руководством Валерия Карпина проведут на выезде против Кипра. Стартовый свисток прозвучит 4 сентября в 19.00 мск на стадионе «ГСП» в Никосии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Одна система ценностей»: первый личный разговор Байдена и Зеленского
В Белом доме прошли переговоры президентов США и Украины
МакSим, Пугачева, Бородина, Муцениеце: российские звезды проводили детей в школу
Как 1 сентября встретили российские звезды и их дети
Какие автокомпании не дожили до осени
Brilliance, Zotye, Lifan и легковой Foton свернули бизнес в России
Соединенные Штаты выделят Украине $463 млн на реформы
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных
Natura Siberica приостановила производство и работу торговых точек
Муж силиконовой куклы нашел новую возлюбленную — пепельницу
Новости и материалы
Историк рассказал, что ждет оппозиционный талибам* Панджшер
Безрукова рассказала о домогательствах со стороны китайского продюсера
Карпин рассказал, почему начал матч с Хорватией без ярко выраженного форварда
Директор института в «Станкине» задержан по делу о многомиллионных хищениях
В Сочи выбравшийся на берег смерч разметал шезлонги
Тренер сборной Хорватии рассказал, чем его удивил Карпин
ФАС задумалась о наказании для производителей за «двойное качество»
Президент РФС оценил дебют Карпина в сборной России
В одной из школ США произошла стрельба
Канделаки рассказала о впечатлениях от игры сборной России по версии Карпина
Роналду повторил рекорд по матчам за европейскую сборную
Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину
Встреча Байдена и Зеленского в Белом доме подошла к концу
Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче Карпина
Болельщики исполнили песню МакSим во время матча Россия — Хорватия
Северная Корея отказалась от нескольких миллионов доз китайской вакцины
Бразилия пожаловалась в ФИФА на «Зенит» за требование вернуть игроков в клуб
Джабаров: американцы «не готовы умирать» за Украину
Все новости
«Оскорбления евреев и мусульман»: в деле Николая Романова появился экстремизм
Стало известно о новом уголовном деле против экс-схиигумена Сергия
Что смотреть в сентябре: Джеймс Бонд, Серебренников, Marvel, «Дюна» и другие новинки
Какие фильмы выходят в сентябре 2021 года в России
«Хотелка Зеленского — и не более того»
Эксперты оценили предложение Украины включить США в «нормандскую четверку»
Американцы назвали COVID-19 сосудистым заболеванием. В России с ними не согласны
Иммунолог предложил создать новую группу болезней, включив туда COVID-19 и Эболу
Кто самый жадный: Mercedes-Benz и Lada сильнее всех повысили цены
За 2021 год автомобильные бестселлеры подорожали на 15%
«Российские ракеты накроют Украину целиком»
Как украинские эксперты ошиблись в оценке потенциала «Искандер-М»
Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России
Экспорт холодного отжима: что будет с ценами на растительное масло
С 1 сентября правительство вводит пошлину на экспорт подсолнечного масла
«Мадуро перехватил инициативу»: зачем оппозиция в Венесуэле вернулась на выборы
«Единая платформа Венесуэлы» заявила об участии в региональном голосовании
Игроки цифрового рынка взялись защитить детей от вредного контента
Эксперты — о том, станет ли Альянс по защите детей в интернете инструментом самоцензуры
Конец ипотеке: как резкое снижение объема жилищных кредитов меняет рынок
ЦБ фиксирует значительное падение числа выданных ипотечных займов
«Падение Кабула в этом году считалось маловероятным»: в Лондоне признали ошибку НАТО
Глава МИД Великобритании заявил, что страны НАТО не ожидали быстрого падения Кабула
«Афганистан стал последней каплей»: США сворачивают «экспорт демократии»
Как США отказываются от насильственной демократизации мира
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях