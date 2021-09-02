«США могут красть российских спортсменов»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что международная антидопинговая система полностью политизирована Западом, а также добавил, что благодаря новым поправкам в законодательство США могут «красть» спортсменов, которых они подозревают в антидопинговых нарушениях, и вывозить на свою территорию. Депутаты Госдумы, известные в прошлом спортсмены Светлана Журова и Вячеслав Фетисов в интервью «Газете.Ru» разошлись во мнениях о возможностях США в этом направлении, а экс-гендиректор РУСАДА Юрий Ганус призвал Россию наращивать влияние в сфере международной борьбы с допингом.

«Американцы могут «красть» спортсменов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области заявил, что Соединенные Штаты могут недобросовестно применять новые поправки в свое законодательство, чтобы сохранять доминирующее положение в спортивном мире. По его словам, США могут даже «красть» российских спортсменов, подозреваемых в применении допинга.

«Я не исключаю, что так же, как американцы «крадут» тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный допинг-тест, и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — сказал Лавров.

Что позволяет американцам «Акт Родченкова»

Таким образом Лавров выразил опасения о возможных последствиях принятого в США в ноябре 2020 года «Акта Родченкова» — документа, названного в честь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) в расследовании нарушений антидопингового законодательства в России.

Согласно документу, Штаты могут действовать по принципу экстерриториальности и осуществлять уголовное преследование нарушителей антидопингового законодательства по всему миру. Таким нарушителям может грозить тюремное заключение до 10 лет и штраф в размере $250 тысяч для физических лиц или $1 млн — для юридических.

Примечательно, что большинство профессиональных спортивных лиг, существующих в США, под действие этого документа не подпадают. Дело в том, что ни НХЛ, ни НБА ни MLS не признают кодекс WADA и придерживаются собственной системы привлечения к ответственности за проступки, связанные с применением допинга.

«Мы еще не видели правоприменительную практику»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова констатировала, что подобное действительно может произойти — в том числе и с российскими спортсменами, учитывая градус напряженности между двумя государствами. Она отметила, что с принятием «Акта Родченкова» Соединенные Штаты узаконили свое единоличное право осуществлять экстерриториальную деятельность, направленную на преследование нарушителей законодательства, связанного с допингом. При этом Журова подчеркнула, что до сих пор подобных случаев не было.

«О подобных историях я не слышала, но, наверное, гипотетически, все возможно. Мы же понимаем, что сейчас во время такого противодействия все может быть.

Но «Акт Родченкова» как раз направлен на то, что, в принципе, чуть ли не на территории любой страны это можно сделать — закон им это позволяет. Лавров констатирует факт того, что уже позволяет американское законодательство.

Они могут реально провести расследование по отношению к, как они считают, подозрительному организатору соревнований, спортсмену, врачу или тренеру. Объявить его в розыск Интерполом и тут же депортировать себе на территорию из любой страны. То есть, «Акт Родченкова» позволяет это делать, просто мы еще не видели правоприменительную практику», — констатировала экс-спортсменка.

«России нужны единомышленники, которым не нравится эта система»

Журова обратила внимание, что документ касается не только российских атлетов. Фактически, подчеркивает она, США распространили свою юрисдикцию в этой сфере на весь мир. Чтобы Россия могла ей противодействовать, ей нужны единомышленники, считает парламентарий.

«То, о чем мы сейчас говорим, касается не только россиян – иностранцев тоже. Если американцам кто-то не понравится, это можно сделать с любым. Мы должны это понимать: это недружественный акт не по отношению к России, а по отношению ко всем.

Думаю, только объединение поможет [противодействовать] — мы одни ничего сделать не сможем, нужно искать единомышленников, которым не нравится существующая система. И эти опасения — наверное, до первого прецедента, а потом и другие будут возмущаться», — полагает Журова.

«Эта история не должна работать»

Выдающийся хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, а ныне первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, напротив, усомнился в возможностях, которые предоставляет Штатам «Акт Родченкова». Он считает, что возникнет слишком много противоречий, а у спортсменов никто не отнимет права отстаивать свою невиновность в суде.

«Мне кажется, эта история не должна работать, потому что слишком много моментов, не связанных ни с какой логикой. В спортивной сфере все такие моменты регламентированы. Представьте, что каждая страна сейчас примет такое решение. Что произойдет? Мы должны будем спорт закрыть? Это непростая история, которая вызовет возмущение не только в нашей стране, но и во всем мире, потому что спортсмены — известные люди. Даже если у человека нашли положительную пробу, потребуются доказательства, кроме того есть апелляция, Арбитражный суд», — отметил Фетисов.

Сама вероятность возможного уголовного преследования спортсменов вызывает у Фетисова недоумение. Он сомневается, что Штаты просто так смогут взять под арест именитых атлетов — в пример он привел многолетнего капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Например сейчас поедет Саша Овечкин на Олимпийские игры, что-нибудь не то съест или доктор ему что-то не то даст, получит положительный тест. И что США должны делать? Байден должен арестовать Сашу Овечкина, потому что он представляет угрозу?» — саркастически спросил Фетисов.

«Штаты применяют такой подход и в других сферах»

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подробно высказался о рисках, которые влечет возможное применение американцами «Акта Родченкова». Он заметил, что США аналогичным образом действуют и в сферах, не связанных со спортом. Но касательно антидопинговых нарушений, подчеркивает Ганус, единственным регулятором является WADA.

«Действительно, со вступлением в силу «Акта Родченкова» американцы переходят границы и распространяют свое национальное законодательство, свои нормативные акты на территории других стран. Но я хочу провести параллель: это касается не только этой области.

Если анализировать меры, принятые США в сферах борьбы с отмыванием денег и коррупцией, торговлей оружием, борьбы с терроризмом, борьбы с киберпреступностью, с распространением оружия массового поражения, американские акты также распространяются на весь мир.

Данный подход в антидопинговой сфере вступает в противоречие с позицией WADA, которое является регулятором. И WADA активно выступает против нарушения сложившейся системы. Активные действия могут нарушать ход расследований WADA. Это было причиной, почему WADA выступало против такого хода событий и заявляло, что есть лишь один мировой регулятор. К тому же, в формировании WADA принимали участие не только Международный олимпийский комитет, но и правительства стран, в том числе США.

Соединенные Штаты в антидопинговой сфере применили подход, используемый в других правоохранительных направлениях, где они достаточно активно применяют свои нормы по всему миру.

Да, такие риски есть. И вопрос касается не только спортсменов, а всех лиц, которые в той или иной степени могут быть вовлечены в допинговые нарушения. Тренеры, врачи и даже, менеджеры, чиновники, в том числе международных организаций. Американцы по всем своим инициативам выдергивают фигурантов, как сказал Сергей Викторович Лавров, и ведут расследование на территории США.

Они руководствуются тем, что, по их мнению, наносится урон и ущерб американским спортсменам и спортивной системе, действующее регулирование ограничено и не всегда эффективно. И здесь они будут осуществлять действия вне зависимости от международного регулятора, не согласовывая их с ним», — заявил Ганус.

«Россия должна играть более значимую роль»

Функционер сделал акцент на том, что Россия в противовес должна наращивать собственное влияние в международной антидопинговой системе. Он привел в пример Китай, который прошел через допинговый кризис, выбрался из него и сейчас играет значительную роль в этом направлении. Показательным является тот факт, подмечает Ганус, что вице-президентом WADA является известная в прошлом шорт-трекистка из Китая Ян Ян.

«Я сразу говорил о возможных рисках. Эти американские нормы могут распространяться на всех, включая чиновников международных организаций — и спортивных, и антидопинговых. Риски и последствия очевидны. У WADA позиция умереннее. WADA руководствуется существующей системой регулирования.

Насколько я понимаю, «Акт Родченкова» направлен на расширение регулирования, на более решительные меры и действия. Но представьте, если такие же акты будут принимать Китай или Россия? Я выступал за то, что мы должны усиливать нашу роль в области борьбы с допингом — не только восстанавливать наше соответствие кодексу WADA, но играть более значимую роль в международной антидопинговой системе.

На это и была направлена деятельность РУСАДА в период моей работы. В период моего руководства РУСАДА было признано WADA одной из лучших организаций — то есть, мы добились этого: восстановили соответствие РУСАДА за достаточно короткий период времени.

Вопрос санкций и ограничений касается не только спортсменов: он распространяется на участие в процессах регулирования в международных спортивных и антидопинговых организациях, на участии представителей нашей страны в этих процессах. Это вопрос нашей роли в антидопинговой системе. Посмотрите на Китай: у них был достаточно серьезный кризис. Они из него вышли, провели международный симпозиум WADA — а WADA просто так свои мероприятия в кризисных странах не проводит. И давайте вспомним: вице-президент WADA Ян Ян — спортсменка из Китая.

Нам нужно наращивать свой потенциал, но для начала — просто нормально разрешить все вопросы, восстановить соответствие, выйти из кризиса и активно развивать свою позицию в этой области. США играют активную роль в разных правоохранительных направлениях, и в «Акте Родченкова» ничего удивительного нет. Другое дело, что это вызывало достаточно серьезную реакцию, которой не было в других областях.

Что мы должны делать? Прежде всего, наводить порядок, активно входить в международную антидопинговую систему и защищать права чистых спортсменов. И нам нужно усиливать свою роль в международной антидопинговой системе, усиливать роль в управлении спортом.

Мир постоянно меняется, и антидопинговая система — тоже. Нам нужно думать о будущем и о том, чтобы мы были не статистами, а активными участниками, которые имеют голос и влияние», — заключил Юрий Ганус.