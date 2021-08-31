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Спорт

«Смешно напоминать игрокам, как мы возили французов»

Карпин рассказал, как сборная России готовилась к матчу с Хорватией

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Валерий Карпин в составе сборной России по футболу

Валерий Карпин в составе сборной России по футболу

Reuters
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с командой Хорватии в отборочном цикле к чемпионату мира по футболу заявил, что нет смысла напоминать нынешним игрокам, как футболисты его поколения обыгрывали французов, объяснил, почему вызвал сразу пятерых вратарей, и рассказал, будет ли Федор Смолов пенальтистом сборной.

Наставник российской футбольной сборной Валерий Карпин провел пресс-конференцию в преддверии матча отборочного турнира к чемпионату мира по футболу – 2022 с командой Хорватии. Сборная России сразится с хорватами уже 1 сентября, и результат этой дуэли во многом станет определяющим при розыгрыше путевки на мундиаль.

Карпин отметил, что все находящиеся в расположении сборной футболисты здоровы и готовы к матчу.

«Все наши игроки здоровы. Тех, кто был не здоров, мы заменили. Гильерме уже тренируется. Правда, у многих футболистов есть повреждения после матчей. Однако на сегодняшний день все готовы принять участие в игре по физическому состоянию. Сыграть не сможет только Жемалетдинов, поскольку он дисквалифицирован», — подчеркнул специалист.

По словам нового наставника команды, волнения перед дебютной игрой в новой роли он не испытывает.

«Еще даже не понял, что это для меня значит — дебютный матч в качестве тренера сборной. Пока даже не волнуюсь. Вчера на собрании с тренерским штабом сказал, что кажется, игра только через пять дней. Вот так – кажется, что игра далеко, а она уже завтра. Слишком много моментов, не отработанных до конца. Завтра, естественно, будет предстартовое волнение», — заявил Карпин.

Экс-наставник «Спартака» добавил, что главным козырем оппонентов считает не тактику, а уровень игроков.

«Хорватия будет играть 4-4-2, 4-3-3, но не от этого зависит их результат, а от уровня и мастерства игроков. Имена вы все знаете. Самые сильные качества сборной Хорватии — ее игроки», — отметил он.

Также специалист подчеркнул, что вполне может выпустить на поле одновременно двух звезд полузащиты сборной — Александра Головина из «Монако» и Алексея Миранчука из «Аталанты»:

«Головин и Миранчук могут играть вместе. Два Миранчука должны играть вместе, потому что чувствуют друг друга, а вот Саша и Леша именно могут. В каких-то матчах Головин и Миранчук они сыграют вдвоем. Захаряна и Тюкавина тоже рассматриваю как игроков основной обоймы сборной. Они такие же, как и остальные».

Отвечая на вопрос, будет ли форвард «Локомотива» Федор Смолов, фантастически начавший новый сезон РПЛ, основным пенальтистом команды, Карпин предпочел отшутиться.

«Чтобы бить пенальти, надо быть на поле. Мы понимаем, кто может пробить. Но все зависит от того, будет ли этот игрок на поле. Про Хорватию со Смоловым не говорили. Говорили о его желании играть в сборной. А то, что он когда-то там как-то сыграл против Хорватии — какой смысл это вспоминать. Это уже другая жизнь», — отметил тренер.

Что касается вратарской позиции, Карпин решил оставить финальный выбор за тренером голкиперов Виталием Кафановым.

«Это мое личное мнение, что решение по вратарям должен принимать тренер вратарей. Он работает с ними. Находится с ними 80% времени и понимает психологию каждого из голкиперов. Самое главное качестве для тренера – умение доверять и делегировать ряд своих полномочий помощникам. Если ты не доверяешь человеку, то зачем он тогда нужен?» — отметил наставник.

В то же время он подчеркнул, что вину за ошибки голкипера заранее берет на себя, поскольку находится «сверху».

Также Карпин сказал, что не понимает шумихи из-за вызова в сборную сразу пятерых вратарей:

«Довод у Кафанова по Андрею Луневу (вратарю «Байера» — прим. «Газеты.Ru») был один — нет понимания, кто будет первым номером, — сказал он. — Вызвали, чтобы он смог пообщаться с большим количеством вратарей и поработать с ними. Я не понимаю, почему всех так волнует, что у нас пять вратарей? Да хоть десять! Была бы у меня возможность вызвать 60 человек, если бы я знал, как их тренировать, я бы вызвал 60. Не понимаю, почему всех так волнует. Вызвали и вызвали. В чем загвоздка?»

Главный тренер команды добавил, что ему не придется никого мотивировать – все прекрасно понимают, с каким соперником и в какой команде они играют. При этом Карпин отметил важность прямого общения с болельщиками.

«Призывами в социальных сетях мы не переломим негативный фон. Благодарю РФС за то, что смогли увеличить посещаемость матча. В нынешние времена — это достаточное количество болельщиков. Все этому обрадовались. Ломать этот фон надо на поле. Важен и результат, и сама игра.

Готов пообщаться с болельщиками как 10 лет назад после матча с «Порту», но в положительном ключе. Стартовый состав в голове уже есть. Глобальный разговор с командой был, чтобы все понимали, во что мы хотим играть, готовы ли игроки к этому. Задача тренера определить, а игрока — выполнять», — заявил он.

По словам специалиста, нет никакого смысла напоминать нынешним игрокам сборной о его собственных успехах в составе национальной команды:

«Конечно, ребята видели, знают, что я забивал в ворота чемпионов мира. Я и сам видел это несколько раз с момента назначения. Вот только говорить: «Посмотрите, как мы французов возили, в каком я порядке, а вы должны так же», — смешно.

Это как бабушка мне говорила, что она в 12 лет работала, а я к этому возрасту ни копейки не заработал. Ребята знают, что не надо никого бояться. В футболе все может быть. С обеих сторон играют обычные люди».

В свою очередь защитник национальной команды Георгий Джикия, также выступавший на пресс-конференции, рассказал, что в сборной не будет капитана.

«Пришло время закрыть вопрос капитанства, — заметил игрок. — Вчера было небольшое собрание, где мы обсуждали вопрос капитана. Пришли к мнению, что на сегодняшний день у нас не будет одного ярко выраженного капитана, их будет несколько. В обновленной команде хочется, чтобы каждый футболист чувствовал ответственность. Не надо удивляться, если на матч с Хорватией команду выведет один человек, на Кипр — второй, а на Мальту — третий.

Каждый – капитан, каждый должен чувствовать ответственность. Есть те, кто давно в команде, провели больше 50 матчей и смело могут надевать повязку. Что будет дальше — я не знаю, но в сборной всегда будут люди, которые смогут носить повязку».

Карпин одобрил решение коллектива о «переходящей» капитанской повязке, добавив, что капитаном может стать даже совсем молодой, 18-летний, полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.

«Решение ребят по капитану — единственно верное. Это тот посыл, который даем — мы все вместе. Мы — команда, мы все капитаны. Капитаном может выйти и Захарян. Почему нет? Ответственность на каждом, все должны двигать эту сборную вперед. Не надо вешать собак на капитана, что он должен больше других. Все должны, все могут и все будут», — заключил он.

Матч Россия — Хорватия стартует 1 сентября в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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