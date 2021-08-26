«Примирения не будет»: что грозит жене арбитра Безбородова за избиение сына Пьехи

История с избиением сына певца Стаса Пьехи женой футбольного арбитра Владислава Безбородова получила продолжение. Поп-исполнитель пришел в эфир популярного телешоу, нарушив обещание не высказываться в общественном поле, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который взял дело под личный контроль, затребовал доклад по расследованию. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что грозит Ирине Безбородовой за совершенное преступление в отношении ребенка.

Дело на контроле Бастрыкина

Глава Следкома Александр Бастрыкин не оставляет без внимания ход дела в отношении Ирины Безбородовой. Он ждет доклада о том, как продвигается расследование.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в июле 2021 года по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью 7-летнего ребёнка в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, 18 июля 2021 года на территории коттеджного поселка в Выборгском районе Ленинградской области женщина в ходе конфликта из-за испорченного ребенком надувного бассейна толкнула его, в результате чего он получил телесные повреждения. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебная экспертиза. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях», — сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что насилие над детьми уже стало распространенным средством решения конфликтов, которые можно решать цивилизованным путем. Отмечается, что лишь за первое полугодие 2021 года было возбуждено 126 уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетних и 310 уголовных дел об истязаниях.

«Великая подлость»

Стас Пьеха, долгое время хранивший молчание и ограничившийся лишь эксклюзивным комментарием «Газете.Ru», все же высказался о ситуации. Конфликт стал темой для обсуждения в эфире ток-шоу «Пусть говорят». Поп-исполнитель назвал действия Безбородовой в отношении его семилетнего сына Пети «великой подлостью». Он подчеркнул, что не ставит целью испортить обидчице жизнь, для него важно лишь справедливое решение по делу.

«Я там был за несколько дней до инцидента, и со всеми было хорошее взаимодействие.

Петя подружился с одним из сыновей Безбородовой, они даже вместе разрисовали краской недостроенное здание. Потом он зашел к ним в гости, хотел пообщаться с другом, но его выгнали и заклеймили неблагополучным.

Возможно, он обиделся и проткнул кромку бассейна», — рассказал Пьеха.

Певец добавил, что пострадала и бабушка мальчика, которая вступилась за него и получила несколько ударов. Кроме того, он подчеркнул, что история не касается Владислава Безбородова, не присутствовавшего при инциденте. По словам Пьехи, главное для него — добиться законного наказания. «Избивать ребенка и клеветать на него — великая подлость», — заключил он.

«Со слов Безбородовой, мальчик — псих и беспризорник»

Высказалась о ситуации и знаменитая бабушка Стаса, народная артистка СССР Эдита Пьеха. 84-летняя певица не смогла приехать на эфир в студию, но ее комментарий также был показан. Она призналась, что не берется судить, кто прав в конфликте, но категорически не согласна с характеристикой своему правнуку, данной Безбородовой.

«Я не знаю, кто прав, а кто виноват — меня там не было. По словам Безбородовой, Петя псих и беспризорник, но это ложь. Он ко мне приезжает с мамой и бабушкой, это нормальный и ухоженный ребенок», — заявила Пьеха.

Чего хочет отец пострадавшего мальчика

Было обнародовано ходатайство Стаса Пьехи о запрете Безбородовой определенных действий. В частности, речь идет о запрете покидать пределы места проживания с 20 до 8 часов, о запрете пользования Интернетом без письменного разрешения следователя, о запрете общения с участниками дела, за исключением адвоката и следователя, а также о запрете посещать массовые мероприятия и участвовать в них.

Как пояснил адвокат певца Сергей Жорин, на такие требования есть вполне определенные причины. По его словам, Безбородова ведет информационную войну.

«У нас нет задачи испортить ей жизнь и посадить в тюрьму, мы ходатайствуем о том, чтобы следствие вышло в суд. Ирина Безбородова пытается воздействовать на ход событий информационными вбросами, потому хотим запретить ей общение со СМИ, а также покидать жилище в вечернее время», — сказал Жорин.

Сама Безбородова, к слову, ранее была гостьей шоу Андрея Малахова, где извинилась перед Пьехой, заявив, что он, как отец, все делает правильно. При этом она настаивала на том, что не била ребенка. Тем не менее, как утверждает Жорин, факты избиения задокументированы.

Почему ходатайство не удовлетворят

Специально для «Газеты.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал требования пострадавших. Он считает, что ходатайство удовлетворено не будет, поскольку для подобной меры пресечения нет объективных оснований. Он также подчеркнул, что личный контроль Александра Бастрыкина не позволит спустить дело на тормозах.

«На что может повлиять тот факт, что дело взял под контроль Бастрыкин? К нему могут отнестись более серьезно, не спустят на тормозах и направят в суд. По поводу ходатайства о мере пресечения в виде запрета определенных действий — на моей 15-летней практике такую меру не избирали никому. Если, предположительно, человеку предстоит отбывать наказание в колонии, ему избирают меру пресечения в виде заключения под стражу.

Что касается незначительных преступлений, таких, как совершила Безбородова, избирается одно из двух. Либо обязательство о явке — она должна будет явиться по первому требованию дознавателя. Либо подписка о невыезде и надлежащем поведении. То есть, она обязуется жить по конкретному адресу и не покидать пределы домашнего региона — условно, Москвы или Московской области — без разрешения следователя.

Другой меры пресечения никто избирать не будет. Запрет на определенные действия мало того, что избирается крайне редко, еще и нет оснований для запрета Безбородовой покидать пределы места проживания с 20 до 8 часов или общаться с кем-либо. На сто процентов такая мера не будет избрана в отношении Безбородовой. Независимо от того, будет ли жаловаться Пьеха и подавать ходатайства, останется либо подписка о невыезде, либо обязательство о явке — что, наверное, уже избрано», — считает адвокат.

По мнению Калинова, Безбородова получит обвинительный приговор. В суд дело направят после заключения судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести повреждений, которые получил ребенок. Адвокат считает, что Безбородова может избежать приговора, если пойдет на примирение, но такой сценарий Калинов полагает маловероятным.

«Сейчас будут дожидаться заключения судебно-медицинской экспертизы — к какой степени вреда здоровью относятся повреждения, причиненные мальчику. И на основании этого уже будет окончательная квалификация.

Конечно, дело будет направлено в суд и Безбородова получит обвинительный приговор, если не примирится с потерпевшими — но, думаю, примирения там не будет», — резюмировал Калинов.

Что говорит Владислав Безбородов

Анонс выпуска «Пусть говорят», посвященный избиению Пети, сопровождался интригой: в студию должен был прийти Владислав Безбородов. Стас Пьеха ранее заявлял, что не имеет к нему претензий и готов общаться. Но в студии судья либо не появился, либо же его участие по неизвестным причинам не попало в эфир.