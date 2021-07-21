article
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Украина и Польша раскритиковали политику ФРГ и США в отношении «Северного потока... 22:56
Вайнштейн отрицает свою вину в сексуальном насилии 22:54
Лукашенко заявил о «красных линиях» в отношениях России и Белоруссии 22:45
Полузащитник ЦСКА может перейти в «Монако» за €30 млн 22:39
Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины» 22:34
Глава WADA заявил, что в России больше нет допинг-поддержки со стороны правительства 22:29
Доступ к социальной сети Clubhouse получили все желающие 22:24
Германия и США опубликовали совместное заявление по «Северному потоку – 2» 22:22
Зеленский рассказал, что ждет от разговора с Байденом 22:11
Чили зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» 22:10
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

«Не жалко ли мне Безбородову? Я занимаюсь сейчас здоровьем своего сына»

Стас Пьеха — об изгнании Ирины Безбородовой из дома

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Стас Пьеха и Ирина Безбородова

Стас Пьеха и Ирина Безбородова

@wolfieha/Instagram / @knyaginya/Instagram
Футбольный арбитр Владислав Безбородов выгнал из дома жену Ирину, которая избила семилетнего сына Стаса Пьехи и повредила руку бабушке мальчика. Певец рассказал «Газете.Ru», как отреагировал на «изгнание» женщины, а адвокат Максим Калинов сообщил, какой срок грозит Безбородовой, против которой уже возбудили уголовное дело.

«Она истеричка. Я выгнал ее из дома»

Супруга известного арбитра Владислава Безбородова Ирина избила сына певца Стаса Пьехи и нанесла травму бабушке ребенка, которая пыталась его защитить.

По словам адвоката Пьехи Сергея Жорина, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. У пожилой женщины травмирована рука, которую она теперь не может сгибать.

Сотрясение мозга и ушибы: жена арбитра Безбородова избила сына Стаса Пьехи
В скандальную историю попал известный российский футбольный арбитр Владислав Безбородов, чья супруга...
21 июля 17:26

Вскоре после публикации этих новостей судья Безбородов открестился от жены и заявил, что больше не живет с ней.

Что об этом думает Пьеха

Стас Пьеха рассказал «Газете.Ru», как отреагировал на эту новость.

«Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили, — отметил певец.

— Не хотел бы касаться других вопросов, особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать. Мы никак не были знакомы с Безбородовыми до этого конфликта. Люди просто заехали в один и тот же коттеджный поселок и совершенно случайно пересеклись

Я, честно говоря, перегружен немножко за последние дни. Сын проходит обследования второй день. В интернете во всех пабликах есть все справки. Ничего нового пока нет. У бабушки болит шея, но я не знаю точного диагноза — не видел пока».

Арбитр Безбородов объяснил свое решение расстаться с супругой ее скверным характером.

«Она истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — сказал Безбородов «Комсомольской правде».

«В финансовом плане Безбородову надо наказать как можно сильнее»

Помимо расстроенных отношений с близкими, Безбородовой теперь грозят серьезные проблемы с законом. Избиение ребенка и агрессивное поведение женщины, попавшее на видео, вызвали большой общественный резонанс.

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль, а вечером 21 июля стало известно, что Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело.

«По данным следствия, 18 июля 2021 на территории коттеджного поселка в Выборгском районе Ленинградской области женщина в ходе конфликта по поводу испорченного надувного бассейна, толкнула семилетнего мальчика, в результате чего последний упал и получил телесные повреждения. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе областного главка.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», какое наказание может грозить Безбородовой.

«Если у мальчика есть вышеописанные повреждения и он пробудет на амбулаторном лечении больше 21 дня, то однозначно это «Причинение вреда здоровью средней степени тяжести в отношении малолетнего из хулиганских побуждений» — пункт «в» и «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ. Наказание до пяти лет лишения свободы.

Я полагаю, что после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль, возбудили уголовное дело. Возможно, это было сделано для того, чтобы дело не остановили и не прекратили.

Но нужно учитывать, что у Безбородовой трое детей и, скорее всего, она впервые совершила преступление. Даже если Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль, надо понимать, что здесь однозначно будет условный срок. Реального срока Безбородова не получит в любом случае», — отметил Калинов.

Также адвокат рассказал, как могут быть расценены крики Безбородовой о том, что «нужно вообще убить» бабушку семилетнего сына Пьехи. Эти слова попали на видео и были выложены в Instagram-аккаунте матери пострадавшего мальчика Натальи Горчаковой.

«То, что она угрожала бабушке, — здесь никакой квалификации по Уголовному кодексу не будет. Чтобы была «Угроза убийством», нужно, чтобы человек взял какой-то предмет — например, нож или топор, — подошел и сказал: «Я тебя убью!». То есть угроза должна быть реальной, а словесные выпады в счет не идут. Поэтому квалификации по «Угрозе убийством» здесь не будет», — сказал Калинов.

Адвокат предположил, что самым серьезным наказанием для Безбородовой могут стать финансовые санкции.

«На мой взгляд, чтобы пресечь дальнейшие противоправные действия Безбородовой, нужно добиваться более серьезного наказания именно в финансовом плане, — считает адвокат.

— Для этого надо одновременно с уголовным делом подать ходатайство о признании потерпевших гражданскими истцами и приобщить к материалам дела гражданский иск о взыскании морального и материального вреда, причиненного этим преступлением.

Нужно будет обосновать этот иск: отметить, что данным преступлением ребенку была причинена серьезная моральная травма и физический вред. Родителям также была причинена моральная травма. Нужно прикрепить соответствующие медицинские документы.

Неизвестно, как травма головы отразится на ребенке, какое влияние это окажет на психику мальчика. Он совсем маленький, и какие могут быть негативные последствия в дальнейшем от этих травм, мы пока не знаем.

Поэтому я считаю, что в финансовом плане Безбородову надо наказать как можно сильнее. Нужно указать значительную сумму иска. Это единственный вариант, на мой взгляд».

При этом Калинов отметил, что женщина еще может избежать суда.

«Прекращение уголовного дела пока возможно в связи с примирением сторон. Если Безбородова примирится с родителями ребенка, с самим ребенком, возместит им моральный и материальный вред, то можно будет прекратить данное дело на этапе следствия — даже в суд не направлять. Либо уже в суде прекратить — вариантов масса», — подытожил адвокат.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Германия и США опубликовали совместное заявление по «Северному потоку – 2»
Россиянам разрешили скрывать брак и детей в паспорте
Мишустин отменил большинство обязательных отметок в паспорте
«Чипсы и кола в знак поддержки»: главная надежда России в плавании не поедет в Токио
Пловец Бородин не поедет на Олимпиаду из-за положительного теста
Зеленский рассказал, что ждет от разговора с Байденом
Глава WADA заявил, что в России больше нет допинг-поддержки со стороны правительства
Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
В монологе Ахеджаковой в спектакле «Современника» нашли оскорбление ветеранов
Новости и материалы
Украина и Польша раскритиковали политику ФРГ и США в отношении «Северного потока – 2»
Вайнштейн отрицает свою вину в сексуальном насилии
Лукашенко заявил о «красных линиях» в отношениях России и Белоруссии
Полузащитник ЦСКА может перейти в «Монако» за €30 млн
Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины»
Доступ к социальной сети Clubhouse получили все желающие
Чили зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Экс-глава ВФЛА утверждает, что допинг российские спортсмены принимали добровольно
Адвокат объяснил, для чего Бастрыкин взял под контроль дело об избиении сына Стаса Пьехи
Кремль раскрыл детали разговора Меркель и Путина про «Северный поток — 2» и Украину
Черчесов вышел из состава технического комитета РФС
Изобретатель «фантазийного аромата» зарезал свою дочь
Представительница ЛГБТ-сообщества понесет флаг США на церемонии открытия Олимпиады
Задержанный глава ГИБДД Ставрополья оценил интерьеры своего дома
Суд арестовал главу ГИБДД по Ставрополью
Госдеп США сообщил о сделке с Германией по «Северному потоку — 2»
СМИ узнали о новом уголовном деле против Фургала
Тренер российских гандболисток: бикини – это красивая картинка, но в «определенные дни» это неудобно
Все новости
«Дышать в трубочку будет другой». Как шоферы объедут телемедицину
Эксперты рассказали, как таксисты и дальнобойщики будут обманывать телемедицину
«Это такой долгострой»: МКС прирастет «Наукой»
Модуль «Наука» с опозданием в 12 лет отправился к МКС
По примеру Германии. РПЦ просит вывести аборты из ОМС
В РПЦ предложили законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты
Достаточно лайка: как Instagram заставляет подростков худеть
Блогеры одобрили настроенную выдачу в Instagram постов про ЗОЖ
Чемодан, вокзал, дача: как отдыхают скандинавские монархи
Где провести отпуск, как шведский король
«Последний поезд ушел в июне»: льготная ипотека закончилась, цены остались
Эксперты дали прогноз по стоимости метра в Москве
«Была готова на любую работу»: в Театре Ермоловой пожаловались на сокращения
Что известно о массовом увольнении артистов из Театра Ермоловой
«Не теряйте веру в Европу»: школьник из Австрии написал письмо Путину
В Кремле пока не ознакомились с письмом 10-летнего австрийского мальчика
Ждем в России. Что известно о лямбда-штамме коронавируса
Инфекционист призвал ограничить авиасообщение из-за лямбда-штамма
Загадочный большой iPhone и отказ от 4G. Что готовит Apple в 2022 году
Apple выпустит новое устройство с большим экраном
«Закрытости нет». Кремль ответил на слухи о занижении статистики по COVID
Песков опроверг сокрытие информации о числе заболевших коронавирусом в России
Эпидемия сиротства: 1,5 млн детей потеряли родных из-за COVID-19
Ученые выяснили, сколько детей в России потеряли родителей из-за коронавируса
От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях