Российская лыжница скончалась после травмы, полученной на тренировке

16-летняя российская лыжница Динара Гаджиева скончалась после травмы, полученной на тренировке по лыжероллерам, сообщает «Чемпионат.com».

Трагедия произошла 9 августа в лагере «Лесная поляна». Гаджиева во время тренировки на лыжероллерах набрала большую скорость, не смогла удержаться на ногах, упала и ударилась головой.

Лыжница была в шлеме, но это ее не спасло. Без сознания в экстренном порядке она была доставлена в одну из саровских больниц, однако спасти ее не удалось. Федерация лыжных гонок Нижегородской области выразила свои соболезнования по поводу гибели спортсменки.

Девушка была членом юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам. Она неоднократно побеждала и становилась призером областных соревнований.

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