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Спорт

Возвращение в Англию: Роналду может поработать с Гвардиолой

Corriere dello Sport: Мендеш предложил «Манчестер Сити» приобрести Роналду

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду

ALBERTO LINGRIA/Reuters
Не успела отгреметь сага о перехода Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари-Сен-Жермен», как в мировом футболе началась новая история — о вероятном уходе из «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее западные СМИ предполагали, что португалец окажется через год в одной команде с аргентинцем, ведь к тому моменту истечет срок контракта КриРо с итальянским клубом. Теперь журналисты утверждают, что «Ювентус» готов продать форварда уже сейчас, и называют главного претендента на футболиста.

Почему «Ювентус» хочет расстаться с Роналду

10 июля 2018 года Криштиану Роналду перешел в «Ювентус», подписав с клубом контракт на четыре года Заплаченная за трансфер сумма в размере €112 млн стала самой большой тратой в истории на игрока, которому больше 30 лет, и самой большой трансферной суммой в истории итальянского футбола. Нельзя сказать, что португалец в Италии играл плохо, за время выступления в туринском клубе он сыграл 132 игры во всех турнирах и забил 101 мяч. Но все-таки связанных с ним ожиданий не оправдал. «Ювентус» за это время не добился глобальных успехов в Лиге чемпионов, а в последнем сезоне проиграл чемпионат Италии после девяти подряд побед.

Плюс клуб испытывает серьезные финансовые проблемы, которые не позволяют ему провести необходимую перестройку состава. Лидеры «Юве», герои минувшего Евро Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи — почти ровесники Роналду, которому уже исполнилось 36 лет. О новых трансферах просит и главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в Турин.

Зарплата португальца, который зарабатывает в год €31 млн, лежит на «Ювентусе» тяжелым грузом. Поэтому клуб готов не ждать год до окончания контракта Криштиану, а продать его уже сейчас. За €30 млн.

«Манчестер Сити»

Агент Роналду Жорже Мендеш контактировал с «Манчестер Сити» по поводу перехода своего клиента уже этим летом, пишет Corriere dello Sport. Владельцы чемпиона Англии вполне могут пойти на эту сделку, руководствуясь не футбольными причинами, а больше коммерческими соображениями. Или даже соображениями престижа. Ведь главные конкуренты хозяев «Сити» из ОАЭ, катарские владельцы «ПСЖ» сумели заманить к себе Месси. И переход аргентинца вызвал большой ажиотаж среди болельщиков по всему мира.

Вопрос в том, что скажет главный тренер команды Хосеп Гвардиола, который пользуется в клубе непререкаемым авторитетом и без чьего согласия руководство «горожан» вряд ли рискнет заключать подобную сделку.

Испанский специалист уже получил Джека Грилиша за €117 млн и рассчитывает на переход Гарри Кейна, за которого «горожане» предлагают €150 млн. Гвардиоле позарез в команде нужен ударный центрфорвард, поэтому переход Роналду будет возможен только в том случае, если сделка с «Тоттенхэмом» у «Сити» сорвется.

Да и странно будет выглядеть, как клуб сначала отпускает в качестве свободного агента свою легенду Серхио Агуэро, которому 33 года, и берет вместо него 36-летнего Роналду.

«Пари-Сен-Жермен»

Сразу после перехода Месси в «Пари Сен-Жермен» появилась информация, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи загорелся идеей объединить в одной команде двух лучших игроков современности. Идеальная ситуация для этого момента наступит через год, когда Роналду станет свободным агентом, а парижский клуб покинет Киллиан Мбаппе, который уже договорился с «Реалом». По информации испанских СМИ, королевский клуб предложил форварду контракт на шесть лет и подписной бонус в размере €40 млн, на что француз согласился.

Но мечты мечтами, а реальность реальностью. Аль-Хелаифи в его стремлении создать настоящую команду-мечту понять можно, но вряд ли это реально по финансовым причинам. Этим летом, помимо Месси, «ПСЖ» подписал легенду «Реала» Серхио Рамоса, выигравшего со сборной Италии чемпионат Европы голкипера Джанлуиджи Доннарумму и полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума. А есть еще Неймар, Анхель ди Мария, Марко Верратти, Мауро Икарди, Маркиньос...

Как бы лояльно не относился УЕФА к «ПСЖ» (во-первых, катарские компании являются спонсорами организации, во-вторых, французский клуб не поддержал идею Суперлиги), закрывая глаза на явные и очевидные нарушения клубом финансового «фэйр-плей», который катарские владельцы обходят с помощью спонсорских схем, переход Роналду станет уже совсем перебором и заставит остальные клубы реагировать на действия парижского клуба совсем жестко. Вплоть до нового варианта Суперлиги с более расширенным составом участников.

Да и не факт, что звезды «ПСЖ» воспримут переход Роналду адекватно. Если за приглашение Месси изначально были очень авторитетные в команде Неймар и Ди Мария, то на приход в команду Криштиану другие игроки могут отреагировать иначе.

Хотя известный в прошлом футболист «Спартака» Валерий Гладилин не сомневается в том, что Месси, Роналду и Неймар найдут общий язык

«Они — выдающиеся мастера, распределят функции. Месси и Роналду могут играть в разных амплуа – и центрального, и на фланге. Неймар тоже играл на всех позициях. Для них это не будет проблемой», — объяснял Гладилин «Газете.Ru».

При этом Гладилин не понимает смысла в подобной сделке.

«Это в рекламных целях только интересно, сборная мира такая получается, если учесть, что там Рамос еще у них есть в защите, то получается возрастная команда легенд, а клуб хочет выигрывать трофеи. А это очень сложно сделать с такими возрастными футболистами, какие бы мастера там ни были», — считает спартаковец.

Впрочем, журналист Лоик Танзи в своем Twitter сообщалл, что французский клуб отказался от идеи приобретения Роналду.

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