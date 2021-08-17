«Весь Израиль стоял за нами»: победившая Авериных Ашрам поговорила с президентом

Победа представительницы Израиля Линой Ашрам в индивидуальном многоборье художественной гимнастики на Олимпийских играх — 2020 стала сенсацией и вызвала судейских скандал. На приеме у президента Израиля спортсменка рассказала о поддержке со стороны государства и призналась, что все происходящее до сих пор напоминает сон.

После закрытия летних Олимпийских игр в Токио прошло меньше десяти дней, но обсуждения вокруг индивидуального многоборья художественной гимнастики и победы на Играх представительницы Израиля Линой Ашрам не утихают. Спортсменка, уронившая гимнастический предмет в упражнениях с лентой, сумела опередить двух фавориток этих Игр – россиянок, сестер Дину и Арину Авериных, занявших в итоге второе и четвертое места соответственно.

11 августа олимпийская чемпионка, которая после своей победы подверглась травле, вернулась на родину в Израиль, где ее торжественно встретили в аэропорту поклонники.

Спустя несколько дней Ашрам была приглашена вместе с остальными призерами Олимпиады на прием к главе государства Ицхаку Герцогу.

«Мы ощущали вашу поддержку. Мы знали, что весь Израиль стоит за нами независимо от итогового результата. Это наш израильский дух и поддержка. Мы до сих пор не верим в произошедшее, ждем, когда же нас разбудят. На самом деле, лучше не просыпаться», – цитирует Ашрам Ynet.

После завершения индивидуального многоборья в этом виде спорта разгорелся скандал. Российская сторона осталась крайне недовольна судейством и выставленными оценками, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова тогда даже заявила, что у арбитров была задача прервать гегемонию России, которая длилась больше двадцати лет.

Позднее в интервью «Матч ТВ» специалист заявила, что у нее лично нет никаких претензий к Ашрам, она считает ее хорошей спортсменкой, но не олимпийской чемпионкой.

Изначально главной интригой Олимпиады считался вопрос, кто из сестер Авериных возьмет золотую медаль, а кто окажется на второй ступеньке пьедестала. Кажется, иной вариант развития событий даже не рассматривался. После квалификации все складывалось именно по такому сценарию – Дина была первой, Арина – второй, а разрыв между сестрами был совсем небольшим. Однако во время индивидуального многоборья к судьям действительно возникло много вопросов, причем не только у российских спортсменок, протесты подавали гимнастки разных стран. О том, что происходило что-то неладное, можно было догадаться после упражнений с мячом, когда Арина Аверина заплакала, смотря на свои оценки. После завершения соревнований о несправедливом судействе заявила и Дина Аверина, которая также не смогла сдержать слез.

Разрыв между первым и вторым местами составил всего 0,125 балла. При этом победы на Играх именно российской спортсменки ждала и тренер израильской гимнастки Елена Копыленко. Она отметила, что иной вариант даже не был рассмотрен.

«Пожалуй, даже была в этом уверена. Привыкла к тому, что на любых соревнованиях чемпионкой становится россиянка. Была потрясена итогами олимпийского турнира. Говорила себе: «Не может быть, чтобы Линой стала чемпионкой, этого просто не может быть!» – сказала Копыленко.

Большую волну возмущения российской делегации вызвал тот факт, что Ашрам стала олимпийской чемпионкой, уронив ленту, что является достаточно серьезной ошибкой. Однако в одном из своем интервью израильская гимнастка припомнила чемпионат мира – 2018.

Его победительницей стала как раз таки Дина Аверина, которая в заключительном упражнении с лентой тоже уронила снаряд, но все равно сумела завоевать золото.

«На чемпионате мира 2018 года Дина уронила ленту и все равно победила. Мы не сказали ни слова. Это Олимпийские игры, судейство было максимально справедливым», — заявила Ашрам изданию Israel Hayom.