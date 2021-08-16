Дважды в призах: Тимановская впервые после скандала на Играх вышла на старт

15 августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская впервые вышла на беговую дорожку после скандала на Олимпиаде в Токио. На Мемориале Веслава Маняка в польском Щецине спортсменка стартовала в двух дистанциях — 100 и 200 метров — и в обоих случаях заняла третье место, а по итогам спринтерского многоборья стала второй. В протоколах легкоатлетка фигурировала как представитель Белоруссии.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская впервые приняла участие в соревнованиях после скандала с ее участием, который произошел на Олимпийских играх в Токио. Тогда, напомним, спортсменка выступила с резкой критикой в адрес тренеров сборной Белоруссии, а затем отказалась возвращаться в страну. Сейчас она живет в Польше, выдавшей ей гуманитарную визу.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в беге на дистанциях 100 и 200 метров, но от нее потребовали выступить в эстафете 4 по 400 метров, где белорусская сборная не добирала количество участниц. Легкоатлетка раскритиковала это решение в Instagram, после чего НОК Белоруссии сообщил, что тренеры команды по легкой атлетике решили отстранить Тимановскую и отправить ее домой в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

Далее была история с отказом бегуньи возвращаться в Белоруссию из-за опасений за свою безопасность, переезд в Польшу, где к ней присоединился супруг Арсений Зданевич, громкая пресс-конференция, подписание спонсорского контракта с польской нефтяной компанией, и вот, наконец, Тимановская вышла на старт.

Она приняла участие в Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине, заняв третье место на дистанциях 100 и 200 метров. В протоколах она фигурировала как представитель Белоруссии, а время показанное ей было 11,49 секунды на стометровке и 23,46 на дистанции вдвое дольше. Ее личные рекорды — 11,04 и 22,78, так что от своей лучшей формы спортсменка пока далека.

«Сегодня было важно только то, чтобы вернуться и бежать. Но это было трудно, потому что я не тренировалась три недели. Надеюсь, теперь я смогу выступать», — приводит слова Тимановской TVP Sport.

Любопытно, что в в соревнованиях приняли участие еще две белорусских спортсменки, которые как раз не смогли выступить в Токио из-за отсутствия необходимого количества тестов на коронавирус. Прыгунья в высоту Мария Жодик преодолела планку на высоте 1,91 метра и заняла первое место, а в беге на 100 метров с барьерами третье место заняла Светлана Парахонько.

Пресс-служба белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) выпустила новость о выступлении в Щецине (Польша) только двух легкоаталеток, Тимановская в новости не упоминается, хотя и была заявлена как спортсменка из Белоруссии.

Тимановская не намерена заканчивать спортивную карьеру и заниматься политикой, более того, она заявила, что сказанная ей во время ситуации в Токио фраза «я просто хотела бежать» не несет в себе никакого подтекста.

«На пресс-конференции у меня спросили, не означает ли это послание то, что я хотела от кого-то убежать. Нет. Смысл этого послания в том, что я просто хотела пробежать на Олимпийских играх. Это всегда было моей мечтой, и я верю, что она осуществится», — написала спортсменка в Instagram.

16 августа также стало известно о том, что спортсменка вместе со своим супругом Арсением подписала Открытое письмо белорусских спортсменов, с момента создания которого исполнился ровно год.

На данный момент письмо подписали 2138 белорусских спортсменов и тренеров. В нем спортсмены осуждают факты фальсификации результатов выборов президента Белоруссии, а также насилие со стороны силовиков в отношении мирно протестующих граждан.