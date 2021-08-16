Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге... 22:16
Карпин попросил критиковать его, а не игроков сборной 22:14
Макрон выступил за сотрудничество России, США и Европы по Афганистану 22:09
Житель Кабула рассказал о убийствах «подражателями» талибов* 21:53
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели 21:50
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка 21:41
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге 21:36
Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России 21:32
Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными... 21:16
Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год 21:10
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Дважды в призах: Тимановская впервые после скандала на Играх вышла на старт

Тимановская впервые пробежала в Польше — как представитель Белоруссии

close
100%
Global Look Press
15 августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская впервые вышла на беговую дорожку после скандала на Олимпиаде в Токио. На Мемориале Веслава Маняка в польском Щецине спортсменка стартовала в двух дистанциях — 100 и 200 метров — и в обоих случаях заняла третье место, а по итогам спринтерского многоборья стала второй. В протоколах легкоатлетка фигурировала как представитель Белоруссии.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская впервые приняла участие в соревнованиях после скандала с ее участием, который произошел на Олимпийских играх в Токио. Тогда, напомним, спортсменка выступила с резкой критикой в адрес тренеров сборной Белоруссии, а затем отказалась возвращаться в страну. Сейчас она живет в Польше, выдавшей ей гуманитарную визу.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в беге на дистанциях 100 и 200 метров, но от нее потребовали выступить в эстафете 4 по 400 метров, где белорусская сборная не добирала количество участниц. Легкоатлетка раскритиковала это решение в Instagram, после чего НОК Белоруссии сообщил, что тренеры команды по легкой атлетике решили отстранить Тимановскую и отправить ее домой в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

Далее была история с отказом бегуньи возвращаться в Белоруссию из-за опасений за свою безопасность, переезд в Польшу, где к ней присоединился супруг Арсений Зданевич, громкая пресс-конференция, подписание спонсорского контракта с польской нефтяной компанией, и вот, наконец, Тимановская вышла на старт.

Она приняла участие в Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине, заняв третье место на дистанциях 100 и 200 метров. В протоколах она фигурировала как представитель Белоруссии, а время показанное ей было 11,49 секунды на стометровке и 23,46 на дистанции вдвое дольше. Ее личные рекорды — 11,04 и 22,78, так что от своей лучшей формы спортсменка пока далека.

«Сегодня было важно только то, чтобы вернуться и бежать. Но это было трудно, потому что я не тренировалась три недели. Надеюсь, теперь я смогу выступать», — приводит слова Тимановской TVP Sport.

Любопытно, что в в соревнованиях приняли участие еще две белорусских спортсменки, которые как раз не смогли выступить в Токио из-за отсутствия необходимого количества тестов на коронавирус. Прыгунья в высоту Мария Жодик преодолела планку на высоте 1,91 метра и заняла первое место, а в беге на 100 метров с барьерами третье место заняла Светлана Парахонько.

Пресс-служба белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) выпустила новость о выступлении в Щецине (Польша) только двух легкоаталеток, Тимановская в новости не упоминается, хотя и была заявлена как спортсменка из Белоруссии.

Тимановская не намерена заканчивать спортивную карьеру и заниматься политикой, более того, она заявила, что сказанная ей во время ситуации в Токио фраза «я просто хотела бежать» не несет в себе никакого подтекста.

«На пресс-конференции у меня спросили, не означает ли это послание то, что я хотела от кого-то убежать. Нет. Смысл этого послания в том, что я просто хотела пробежать на Олимпийских играх. Это всегда было моей мечтой, и я верю, что она осуществится», — написала спортсменка в Instagram.

16 августа также стало известно о том, что спортсменка вместе со своим супругом Арсением подписала Открытое письмо белорусских спортсменов, с момента создания которого исполнился ровно год.

На данный момент письмо подписали 2138 белорусских спортсменов и тренеров. В нем спортсмены осуждают факты фальсификации результатов выборов президента Белоруссии, а также насилие со стороны силовиков в отношении мирно протестующих граждан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
ООН: «Талибан»* не должен поддерживать террористов. LIVE
Совбез ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Афганистане. ОНЛАЙН
Школьников вернут за парты
В Минпросвещения пообещали начать учебный год без дистанционки
«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но с иронией»
Архитектор, урбанист и Максим Галкин — о скульптуре «Большая глина № 4» на Болотной набережной
Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге
Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными мужиками»
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели
Новости и материалы
Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге России
Карпин попросил критиковать его, а не игроков сборной
Макрон выступил за сотрудничество России, США и Европы по Афганистану
Житель Кабула рассказал о убийствах «подражателями» талибов*
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка
Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России
Дасаев рассказал, что поможет Дзюбе вернуться в сборную России
Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования
Экс-президент Афганистана Карзай ведет с талибами* мирные переговоры
Умер двукратный олимпийский чемпион Голубничий
В ООН призвали организовать новое правительство в Афганистане
Посол РФ в Афганистане: при талибах* в Кабуле ситуация лучше, чем при Гани
Глава ФФККР оценил вероятность появления транс-персон в российском фигурном катании
Великобритания увеличит количество военных в Афганистане для эвакуации граждан
Эксперты выяснили, каким образом смена власти в Афганистане повлияет на рынок акций
Китайский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
СМИ: в Екатеринбурге произошел взрыв на заводе
Взрыв электросамоката снес стену и выбил стекла в квартире в Перми
Все новости
Интриги и расклады: как Россия идет на выборы
Названы результаты жеребьевки по местам партий в избирательном бюллетене
Россияне все реже меняют машины
Треть россиян ездят на одном автомобиле по 6-10 лет
«Измена жены нанесла ему травму»: Пашаев — об отношении Соловьева к азербайджанцам
Пашаев предложил Соловьеву «сходить ко врачу» после заявления об изменах его жены
Жара может побить рекорд. Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
В Гидрометцентре сообщили, что 17 августа в Москве ожидается до 32 градусов тепла
«Поднять шумиху в соцсетях». На службу гаишникам пришли дроны
Зачем ГИБДД использует беспилотники — и кому они принадлежат
«Важно выяснить, кто ему звонил и зачем»
Эксперты считают, что дело о смерти мэра Кривого Рога станет «висяком»
«Остановим любого». Кадыров прокомментировал захват Кабула талибами*
Глава Чечни призвал союзников РФ укреплять границы с Афганистаном и готовиться к худшему
Маленькая челка и пухлые часы: что Apple покажет этой осенью
Инсайдер рассказал, какие устройства Apple анонсирует в сентябре
«Талибы* — это и есть Афганистан». Как США повторили все ошибки СССР 1980-х
В чем главный секрет военного успеха движения «Талибан»*
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
«Газпром» забронировал на сентябрь лишь 4% допмощностей ГТС Украины
«Склонял к передаче взятки»: в Санкт-Петербурге задержан борец с коррупцией
При получении взятки в Санкт-Петербурге задержан и. о. начальника службы по борьбе с коррупцией
Разучились летать: как человек повлиял на эволюцию насекомых
Биологи: из-за уничтожения лесов насекомые теряют крылья
Что происходит в Кабуле при «Талибане»*
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях