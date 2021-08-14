Одним из самых скандальных эпизодов Олимпийских игр в Токио стала история с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. В социальных сетях спортсменка раскритиковала тренеров национальной команды за то, что ее поставили на дистанцию, в которой она не выступает — на эстафету 4х100. Легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 100 и 200 м, осталась крайне недовольна этим решением.
В скором времени после критических высказываний в адрес руководства сборной Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил Тимановскую от Игр, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием».
Сама же Тимановская заявила, что ей угрожают и пытаются силой вывезти в Белоруссию. Спортсменка запросила гуманитарную визу у Польши, которая была предоставлена ей и ее супругу, который в Варшаву вылетел из Белоруссии. В польскую столицу бегунья из Токио прилетела 4 августа. Спустя десять дней она призналась, что критика тренеров могла быть не самым лучшим решением.
«Возможно, в таком эмоциональном состоянии критиковать руководство в инстаграме было не самым разумным решением. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, дискредитация на государственном телевидении – в чем смысл? Без всего этого международный скандал, вероятно, никогда не случился бы. Но это показывает, что происходит с людьми, у которых есть собственное мнение», — цитирует Тимановскую Zeit Online.
Говоря обо всем случившемся, бегунья подчеркнула, что не имеет никакого отношения к политике и никогда не была замешана в каких-то политических скандалах. В ее интересах только продолжать выступать.
«Я даже никогда не принимала активного участия в демонстрациях, не подписывала письма против Лукашенко и не просила кого-либо выступать против государства. Я только высказывалась против насилия со стороны полиции. А теперь еще и внезапный международный скандал. Но я не знакома с политикой. Я просто хочу продолжать свою спортивную карьеру», — заключила она.
Изначально на Олимпиаде в Токио Тимановская должна была участвовать в «своих» дистанциях – 100 м и 200 м, однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб. Тренерский штаб без уведомления Тимановской решил поставить ее на эту дистанцию. После скандала Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака. Оба специалиста были высланы из Олимпийской деревни.
«В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера вечером отменил аккредитации двух тренеров Моисевича и Шумака», — было отмечено в сообщении МОК в Twitter.
Позже Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр, которую она завоевала в 2019 году. Стартовая цена лота составила $5 тыс. Сообщалось, что все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.
В стороне от произошедшего не остались и США. Минфин страны включил Национальный олимпийский комитет Белоруссии в санкционный список. В указе, который подписал американский президент Джо Байден, НОК обвиняется в «отмывании денег, уклонении от санкций, обходе визовых запретов и неспособности защитить белорусских спортсменов от политических репрессий».