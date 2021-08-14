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Спорт

«А теперь еще и внезапный международный скандал»

Легкоатлетка Тимановская хочет продолжать карьеру после скандала на Играх

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Кристина Тимановская на пресс-конференции в Варшаве, Польша, 5 августа 2021 года

Кристина Тимановская на пресс-конференции в Варшаве, Польша, 5 августа 2021 года

Reuters
Бегунья Кристина Тимановская, получившая гуманитарную визу Польши после истории на Олимпийских играх, призналась, что не должна была открыто критиковать руководство национальной сборной Белоруссии. Однако, по словам спортсменки, конфликт показал, что проблемы существуют.

Одним из самых скандальных эпизодов Олимпийских игр в Токио стала история с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. В социальных сетях спортсменка раскритиковала тренеров национальной команды за то, что ее поставили на дистанцию, в которой она не выступает — на эстафету 4х100. Легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 100 и 200 м, осталась крайне недовольна этим решением.

В скором времени после критических высказываний в адрес руководства сборной Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил Тимановскую от Игр, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама же Тимановская заявила, что ей угрожают и пытаются силой вывезти в Белоруссию. Спортсменка запросила гуманитарную визу у Польши, которая была предоставлена ей и ее супругу, который в Варшаву вылетел из Белоруссии. В польскую столицу бегунья из Токио прилетела 4 августа. Спустя десять дней она призналась, что критика тренеров могла быть не самым лучшим решением.

«Возможно, в таком эмоциональном состоянии критиковать руководство в инстаграме было не самым разумным решением. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, дискредитация на государственном телевидении – в чем смысл? Без всего этого международный скандал, вероятно, никогда не случился бы. Но это показывает, что происходит с людьми, у которых есть собственное мнение», — цитирует Тимановскую Zeit Online.

Говоря обо всем случившемся, бегунья подчеркнула, что не имеет никакого отношения к политике и никогда не была замешана в каких-то политических скандалах. В ее интересах только продолжать выступать.

«Я даже никогда не принимала активного участия в демонстрациях, не подписывала письма против Лукашенко и не просила кого-либо выступать против государства. Я только высказывалась против насилия со стороны полиции. А теперь еще и внезапный международный скандал. Но я не знакома с политикой. Я просто хочу продолжать свою спортивную карьеру», — заключила она.

Изначально на Олимпиаде в Токио Тимановская должна была участвовать в «своих» дистанциях – 100 м и 200 м, однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб. Тренерский штаб без уведомления Тимановской решил поставить ее на эту дистанцию. После скандала Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака. Оба специалиста были высланы из Олимпийской деревни.

«В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера вечером отменил аккредитации двух тренеров Моисевича и Шумака», — было отмечено в сообщении МОК в Twitter.

Позже Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр, которую она завоевала в 2019 году. Стартовая цена лота составила $5 тыс. Сообщалось, что все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

В стороне от произошедшего не остались и США. Минфин страны включил Национальный олимпийский комитет Белоруссии в санкционный список. В указе, который подписал американский президент Джо Байден, НОК обвиняется в «отмывании денег, уклонении от санкций, обходе визовых запретов и неспособности защитить белорусских спортсменов от политических репрессий».

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