«Никто не может сравниться с российскими гимнастками»

Ирина Винер-Усманова во время соревнований на чемпионате мира по художественной гимнастике

Реплика Айелет Зуссман, наставницы чемпионки Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Линой Ашрам, заявившей о том, что россияне не умеют проигрывать, вызвала бурную реакцию среди поклонников этого вида спорта. На ее слова ответила глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова. «Газета.Ru» приводит наиболее яркие и интересные реплики из монолога главного тренера сборной России по художественной гимнастике, опубликованного в «Спорт-Экспрессе».

О Дине Авериной

«Дина Аверина сейчас не олимпийская чемпионка, но она стала больше чем олимпийской чемпионкой. Так распорядились судьба и Бог, что ей сейчас важнее было стать такой героиней.

Мы сделали из нее какую-то страдалицу, какую-то жертву.

Последней такой жертвой был Алексей Немов, которому 12 минут аплодировали», — сказала Винер-Усманова.

Ситуация с российским гимнастом произошла на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Судьи занизили оценку Немову за упражнение на перекладине, после чего зрители в течение восьми минут освистывали судей и протестовали против их решения. Соревнования продолжились только после того, как Немов вышел на помост и успокоил болельщиков.

В итоговом протоколе россиянин занял пятое место. Однако, согласно современным правилам судейства в спортивной гимнастике, выступление Немова 17-летней давности сейчас было бы оценено как лучшее.

О менталитете победителей

«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет.

Перед Олимпийскими играми у Линой Ашрам не было ни одной золотой медали: ни на «Гран-при», ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да и на чемпионате Европы в 2020 году в отсутствии России.

В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Айелет Зуссман (тренер израильтянки Ашрам, — прим. «Газеты.Ru) говорит неправду», — заявила глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР).

О тройке призерок Олимпиады--2020 — Линой Ашрам, Дине Авериной и Алине Горносько

«То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку в первой тройке — я очень рада за нее. Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько никогда никаких вопросов не поднимали. Я согласна с Зуссман, что все девочки должны стоять на пьедестале, но только немножко в другом порядке.

Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья. По именам — да, они все должны стоять на пьедестале», — считает Винер-Усманова.

О сравнении российского и мирового уровня художественной гимнастики

«Весь мир понимает, что с такой ошибкой, как у Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой... Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России. Много ведь есть таких, которые говорят, что победы России надоели.

Какие ведь гимнастки 20 лет выигрывали? Барсукова, Кабаева, Чащина, Канаева, Кудрявцева, Мамун.

Это звезды, которые побеждали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Кто с ними может сравниться? Никто», — отметила главный тренер сборной России.

Об отношении к Линой Ашрам

«Про нее ничего плохого я сказать не могу. Всегда следила и радовалась ее успехам. К детям не имею никаких претензий, во всем виноваты взрослые.

Когда Ашрам потеряла ленту, она очень расстроилась и даже плакала на плече своего тренера. Эта девочка поняла, что может даже третьего места не занять, и расстроилась.

Потом, когда им вывели оценку, то в сборной Израиля поняли, что их будут поддерживать. После этой оценки они уже целовались и с замиранием сердца ждали, что поставят Дине», — заявила Винер-Усманова.

О работе судей на Олимпиаде

«Там было много каких-то моментов. Возможно, были проблемы с судейской бригадой. Судьи, получившие красные карты после чемпионата мира, все равно были отобраны на Игры.

Если брать сравнительную характеристику, то у Дины средняя оценка должна быть на полтора балла выше. При этом самая некорректная и минимальная должна стоять на балла больше — 24,2. И тогда бы она выигрывала», — отметила глава ФХГР.

Об итогах Олимпиады

«Могу сказать в открытую: это непорядок, и были допущены огромные ошибки в судействе, которые нужно проверять. Это то, что мы и делаем. Олимпийский комитет России занимается данным вопросом очень серьезно вместе с федерацией.

Будем обращаться в Международный олимпийский комитет (МОК), но это уже вторая половина истории, которая меня не касается», — подытожила Винер-Усманова.