«Никто не может сравниться с российскими гимнастками»

О Дине Авериной
«Дина Аверина сейчас не олимпийская чемпионка, но она стала больше чем олимпийской чемпионкой. Так распорядились судьба и Бог, что ей сейчас важнее было стать такой героиней.
Мы сделали из нее какую-то страдалицу, какую-то жертву.
Последней такой жертвой был Алексей Немов, которому 12 минут аплодировали», — сказала Винер-Усманова.
Ситуация с российским гимнастом произошла на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Судьи занизили оценку Немову за упражнение на перекладине, после чего зрители в течение восьми минут освистывали судей и протестовали против их решения. Соревнования продолжились только после того, как Немов вышел на помост и успокоил болельщиков.
В итоговом протоколе россиянин занял пятое место. Однако, согласно современным правилам судейства в спортивной гимнастике, выступление Немова 17-летней давности сейчас было бы оценено как лучшее.
О менталитете победителей
«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет.
Перед Олимпийскими играми у Линой Ашрам не было ни одной золотой медали: ни на «Гран-при», ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да и на чемпионате Европы в 2020 году в отсутствии России.
В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Айелет Зуссман (тренер израильтянки Ашрам, — прим. «Газеты.Ru) говорит неправду», — заявила глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР).
О тройке призерок Олимпиады--2020 — Линой Ашрам, Дине Авериной и Алине Горносько
«То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку в первой тройке — я очень рада за нее. Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько никогда никаких вопросов не поднимали. Я согласна с Зуссман, что все девочки должны стоять на пьедестале, но только немножко в другом порядке.
Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья. По именам — да, они все должны стоять на пьедестале», — считает Винер-Усманова.
О сравнении российского и мирового уровня художественной гимнастики
«Весь мир понимает, что с такой ошибкой, как у Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой... Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России. Много ведь есть таких, которые говорят, что победы России надоели.
Какие ведь гимнастки 20 лет выигрывали? Барсукова, Кабаева, Чащина, Канаева, Кудрявцева, Мамун.
Это звезды, которые побеждали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Кто с ними может сравниться? Никто», — отметила главный тренер сборной России.
Об отношении к Линой Ашрам
«Про нее ничего плохого я сказать не могу. Всегда следила и радовалась ее успехам. К детям не имею никаких претензий, во всем виноваты взрослые.
Когда Ашрам потеряла ленту, она очень расстроилась и даже плакала на плече своего тренера. Эта девочка поняла, что может даже третьего места не занять, и расстроилась.
Потом, когда им вывели оценку, то в сборной Израиля поняли, что их будут поддерживать. После этой оценки они уже целовались и с замиранием сердца ждали, что поставят Дине», — заявила Винер-Усманова.
О работе судей на Олимпиаде
«Там было много каких-то моментов. Возможно, были проблемы с судейской бригадой. Судьи, получившие красные карты после чемпионата мира, все равно были отобраны на Игры.
Если брать сравнительную характеристику, то у Дины средняя оценка должна быть на полтора балла выше. При этом самая некорректная и минимальная должна стоять на балла больше — 24,2. И тогда бы она выигрывала», — отметила глава ФХГР.
Об итогах Олимпиады
«Могу сказать в открытую: это непорядок, и были допущены огромные ошибки в судействе, которые нужно проверять. Это то, что мы и делаем. Олимпийский комитет России занимается данным вопросом очень серьезно вместе с федерацией.
Будем обращаться в Международный олимпийский комитет (МОК), но это уже вторая половина истории, которая меня не касается», — подытожила Винер-Усманова.