«Руководство — вон!» Фанаты «Спартака» требуют перемен

Фанаты московского «Спартака» вывесили баннеры с критикой игроков клуба во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Кроме того, болельщики красно-белых продолжают призывать покинуть клуб владельца клуба Леонида Федуна. Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко в интервью «Газете.Ru» вспомнил знаменитый слоган «чемодан-вокзал-Ростов», но отметил, что баннеры в адрес игроков фанаты тогда не вывешивали. И объяснил почему.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» выиграл, с минимальным счетом был повержен «Урал». Эта победа стала первой домашней для красно-белых в этом сезоне, однако без скандала на игре все равно не обошлось. Фанаты московского клуба вывесили баннеры с критикой футболистов команды.

«Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — гласит надпись на одном из баннеров.

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять», — написано на другом полотне.

На третьем баннеры фанаты «Спартака» упомянули игровой номер Соболева, а также другого форварда команды Эсекьеля Понсе: «Критика глаза и уши режет? 7, 9».

Также болельщики призывают руководство красно-белых уйти в отставку. Фанаты, находящиеся за воротами, затянули кричалку «Руководство — вон!»

"Руководство вон!"



"Спартак" - "Урал", первый тайм pic.twitter.com/8LGQAHA6Pg — Источник, знакомый с ситуацией (@optaluna) August 14, 2021

Позже болельщики прочли четверостишье:

«Одна — за «Шахтер»

Второй — за «Динамо»

А мы за «Спартак»

Без этого срама».

«Одна — за «Шахтер»

Второй — за «Динамо»

А мы за «Спартак»

Без этого срама»



Перформанс болельщиков красно-белых на матче с «Уралом» pic.twitter.com/itBU3NDH7o — Источник, знакомый с ситуацией (@optaluna) August 14, 2021

В этом сезоне, в котором «Спартак» будет праздновать столетие клуба, команда выступает пока не очень удачно. Красно-белые вылетели из Лиги чемпионов, уступив в обоих матчах лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:2 и теперь сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Не самый, впрочем, плохой вариант, в этом турнире у спартаковцев гораздо больше шансов выступить успешнее.

В чемпионате России «Спартак» за три тура уступил дома «Нижнему Новгороду», в гостях казанскому «Рубину», а также обыграл на чужом поле самарские «Крылья Советов».

Но главный негатив вокруг клуба связан не с результатами, а с той ситуацией, которая сложилась вокруг красно-белых в публичном пространстве. Публичная критика в адрес клуба со стороны жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой привела к уходу из клуба медиадиректора Антона Фетисова и спортивного директора Дмитрия Попова, причем Попов после ухода из клуба не захотел молчать и также в соцсетях резко ответил Салиховой. В итоге та удалила свой канал в Telegram, но что происходит внутри клуба сейчас, остается только догадываться

Считалось, что домашний матч с «Уралом», который занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ и накануне этого тура поменял на посту главного тренера Юрия Матвеева на Игоря Шалимова, станет решающим для португальского наставника команды Руя Витории. Победа была добыта, а единственный гол в матче на счету Романа Зобнина, одного из тех, кого болельщики критиковали.

После матча фанаты московского «Спартака» объяснили причину появления баннеров с критикой игроков клуба на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«После прошлой игры, после позорного проигрыша «Нижнему», Зобнин, Рассказов и Айртон не захотели встретиться лицом к лицу с собственными болельщиками и, опустив взгляд, сбежали в раздевалку. Минутами спустя, услышав жесткую критику, в «убежище» устремились Соболев, воспетый и коронованный в исчезнувшем Telegram-канале, а вслед за ним и Понсе», — говорится в сообщении Supporters Group в Telegram.

После матча вся команда подошла к фанатам, а Роман Зобнин заявил, что футболисты это делают после каждого матча.

«Мы подошли к болельщикам после игры, как это обычно бывает. Поблагодарили фанатов, а они — нас. Ничего сверхъестественного не было. Все как обычно в каждой игре», — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Что говорят ветераны «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко после матча красно-белых с «Уралом» рассказал, какие негативные баннеры в свой адрес он видел, а также вспомнил знаменитый слоган «чемодан-вокзал-Ростов»

«Мы таких баннеров не застали. Не припоминаю ничего такого. В адрес руководства было, да. Это при мне же было знаменитое «чемодан-вокзал-Ростов», но на команду это не влияло. Возможно, это из-за того, что в те времена футболисты более открыты. Мы хорошо общались с ребятами, и после матчей, и в Тарасовку они приезжали. Хотя сезон-2003, который я провел в «Спартаке», особо успешным никак не назовешь. Но было какое-то взаимопонимание. Мы говорили — ребята, мы стараемся, но сами не понимаем, что происходит. Тут проблемы в руководстве, тут ситуация с тренером, но мы бьемся. Бывало, что уже пора домой после матча, хочется, но стоишь и общаешься. А как иначе?

Мы были открыты и ко многим моментам относились как-то по-домашнему. Поэтому и восприятие было другим. Поколения-то меняются, но люди остаются такими же. Они также переживают. Поэтому нужно ко всем относиться с уважением.

Понятно, что сейчас многие закрывают, в контрактах прописывают, что это нельзя, то нельзя. Но меня удивляет, как футболисты проходят мимо журналистов, это же странно. Можно как-то простыми словами что-то людям объяснить», — отмечает Деменко.

После поединка четвертого тура «Спартак» набрал шесть очков.