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Гандболистки объединились в борьбе за шорты

Чиновников гандбольных федераций призвали уйти в отставку из-за формы спортсменок

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@norwaybeachhandballwomen/Instagram
Руководителей Международной (IHF) и Европейской (EHF) федераций женского гандбола просят уйти со своих постов из-за сексистских правил, касающихся экипировки спортсменок в пляжной версии игры. Представительницы семи женских спортивных ассоциаций европейских стран подписали открытое письмо с требованием изменить регламент, согласно которому гандболистки обязаны выходить на площадку в плавках-блинки. «Газета.Ru» — о борьбе спортсменок за шорты.

Семь женских спортивных ассоциаций европейских стран предложили президентам Международной (IHF) и Европейской (EHF) федераций гандбола Хасану Мустафе и Михаэлю Видереру уйти в отставку. Им предъявляют обвинение в сексизме из-за правил, которые утверждены федерациями.

Согласно регламенту, пляжные гандболистки обязаны появляться на игре только в майках и плавках-бикини с вырезами для ног под высоким углом и швом по бокам, не превышающим 10 сантиметров.

Для мужчин стандарты менее строгие. Они также обязаны носить майки, а вот шорты должны быть не менее 10 сантиметров выше колена.

«Это откровенно сексистское требование, которое необходимо изменить. Требования IHF к одежде не должны эксплуатировать тела женщин. Они не только не убрали это правило, но и назначили за него штраф — это позор», – приводит The Guardian цитаты из письма Луизы Риццителли, президента итальянской ассоциации Assist, защищающей права спортсменок.

Инициативу поддержали еще шесть ассоциаций, среди которых немецкая Discover Football и французский фонд имени Алисы Мийо.

В пресс-службе IHF отказались комментировать призывы женских спортивных ассоциаций к отставке, повторив свой ответ на критику за штраф для скандинавской сборной.

«Хотя альтернативы текущей экипировке уже разработаны специальной группой, IHF и EHF не могут принять окончательное решение по ее допуску без анализа процедуры осуществления. Необходимо время для внедрения новых правил», — говорится в опубликованном на сайте организации тексте.

Президент Норвежской федерации гандбола Каре Гейр Лио выразил надежду, что очередной раунд переговоров с Международной федерацией гандбола (IHF) по вопросу формы будет вынесен на рассмотрение конгресса организации в ноябре.

«Мы продолжаем бороться за то, чтобы девушки могли выступать в форме, которая им удобна. И мы обращались с этим вопросом в IHF. Надеемся, что зимой нам все же удастся вновь обсудить эту тему», — сказал Каре Гейр Лио.

Скандал с экипировкой для пляжного гандбола разгорелся в июле этого года. Женская сборная Норвегии была оштрафована на €1,5 тыс. за отказ выступать в бикини в матче за третье место на чемпионате Европы против Испании.

Девушки аргументировали свой отказ тем, что играть в такой форме неудобно во время менструации, кроме того, она, на их взгляд, излишне «сексуализирует» их тела.

Игру за бронзовые медали норвежки проиграли — 0:2 (18:21, 22:23 по сетам).

Главный тренер женской сборной России по пляжному гандболу Анна Седоричева объясняла ранее «Газете.Ru», за что конкретно понесла наказание национальная команда Норвегии.

«Есть определенный регламент соревнований, за нарушения которого, естественно, налагаются санкции. Норвежская федерация не раз требовала разрешить другую форму, они призывали к этому.

Если взять мусульманские страны, в некоторых видах спорта прописано, что девушки могут выступать в специальной форме из-за религиозных соображений.

Норвежки в этом случае объясняли, что это некомфортно, требовали разрешения, но Европейская федерация гандбола, естественно, была против», — говорила Седоричева.

Специально для того, чтобы избежать подобных ситуаций, в Международной федерации волейбола (FIVB) были придуманы более простые правила, касающиеся экипировки атлетов. Для большей популяризации пляжного волейбола в мусульманских странах спортсменкам было разрешено играть в буркини — костюме, состоящем из брюк, футболки с длинными рукавами и хиджабе.

Нововведение позволило FIVB расширить географию пляжного волейбола — на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро впервые в этом виде спорта смогли принять участие спортсменки из Египта.

Правда, показать высокий результат на Играх 2016 года им не удалось — египтянки уступили в первом же матче паре из Германии и досрочно покинули турнир.

Протесты против сексуализации женщин в спорте в последнее время стали все более заметным явлением.

Так, гимнастки олимпийской сборной Германии приняли решение выступать на Играх в Токио в комбинезонах вместо купальников.

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