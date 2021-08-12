Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Взорвавшийся в Воронеже автобус не имел газового оборудования 23:18
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности произошедшего 23:15
После вылета из еврокубков Слуцкий сказал, что чувствует себя на краю пропасти 23:12
Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на камеры с двух ракурсов 23:02
Губерниев потроллил Слуцкого после вылета «Рубина» из еврокубков 22:52
Взорвавшийся в Воронеже автобус был на дизельном двигателе 22:52
Губернатор Воронежской области прибыл на место взрыва автобуса 22:48
Четырнадцать человек пострадали при взрыве в воронежском автобусе 22:47
Футболист «Рубина» оскорбил болельщика в соцсетях в ответ... 22:42
Очевидец рассказал о взрыве автобуса в Воронеже 22:37
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

«Кто сказал, что я не смогу?»: Карпин — о работе в сборной России

Карпин не будет выбирать вратарей сборной России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Карпин

Валерий Карпин

Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал в большом часовом интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна о том, в чем заключается его работа со сборной России, как решил уйти из «Ростова», будет ли вызывать Артема Дзюбу и как относится к возможной натурализации Самюэля Жиго.

Как началась работа в сборной

Валерий Карпин дал первое большое интервью после назначения главным тренером сборной России и ухода в отставку с поста наставника «Ростова». Специалист в частности рассказал Нобелю Арустамяну, почему отказался от совмещения постов, совсем недолго посидев на двух стульях.

«Для меня работа в сборной — большая нагрузка. В большей степени психологическая, но и физическая тоже большая. График, наверное, не изменился. Единственное, добавились еще разговоры и мысли по поводу сборной», — отметил Карпин.

Тренер уточнил, что у него состоялось много бесед с футболистами, он постоянно на связи с руководством Российского футбольного союза. Например, с Александром Алаевым, генеральным секретарем организации, он решает организационные вопросы по сборам национальной команды.

Из своих коллег по цеху Карпин уже побеседовал с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, но подробнее всего общался с Леонидом Слуцким, сейчас возглавляющим казанский «Рубин», но в свое время работавшим одновременно главным тренером московского ЦСКА и сборной страны.

Слуцкий, по словам Карпина, поделился своим опытом, сообщил о допущенных им ошибках и вообще откровенно высказался о своей работе в качестве наставника главной команды страны.

До принятия решения о том, чтобы взять бразды правления в сборной, Карпин ничего не говорил никому, кроме своей семьи и президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца. До последнего был в неведении и тренерский штаб ростовчан.

«Предложение поступило в середине июля во время сбора «Ростова» в Австрии. Алаев позвонил и попросил о встрече. Задача была краткосрочной — пробиться в Катар», — вспоминает Карпин.

Как решал уйти из «Ростова»

Отдельный пласт вопросов Арустамяна был посвящен уходу тренера из «Ростова» и причинам, которые сподвигли Карпина на такой шаг.

«Тот график, который был, когда я готовился и к матчам сборной, и к играм «Ростова» с «Динамо» и «Зенитом» – голова, понятно, была забита, загружена, перегружена. Это могло быть не правильно, ни там, ни там, на сто процентов. Надо было сконцентрироваться. Быстренько все это поняли. И для «Ростова», думаю, лучший вариант – чтобы был тренер, который занимается конкретно «Ростовом». Для сборной это тоже лучший вариант. И для меня. Все стороны это решение, наверное, поддержали», — рассказал тренер.

Карпин заявил, что решение об уходе из «Ростова» созрело уже после первого матча против московского «Динамо» (0:2), когда он понял, какой объем работы будет со сборной.

Тренер отметил, что уйти из клуба было тяжело из-за близких отношений с Арутюнянцем, но после долгой личной беседы, в которой оба они прикидывали различные варианты возможного развития событий, вариант с отставкой все же был принят как оптимальный для всех сторон.

«Разговор состоялся душевный, откровенный, можно назвать его так. Да, тяжелое решение и для меня, и для Арташеса Владимировича. Больно даже в глубине души или даже не в глубине, а именно на душе, больно расставаться – столько сил и нервов вложено, столько денег Арташеса Владимировича вложено. Это расставание неизвестно на сколько, но оно нам далось и до сих пор дается тяжело», — подчеркнул Карпин.

При этом сам специалист не исключил возвращения в «Ростов» в будущем, но подчеркнул, что сейчас не думает о таком варианте развития событий. И при этом сам он с семьей останется жителем Ростова.

«Можно было вывезти на 50 процентов. Можно было сидеть и что-то пытаться делать. Но я понимаю, что это было бы неправильно. Чисто физически я не смог бы отдаваться на 100 процентов, — рассказал Карпин.

— Привожу пример: через пять минут теоретическое занятие перед матчем с «Зенитом», а тут важный звонок из РФС, допустим, от Александра Александровича Алаева, который не требует отлагательства и касается сборной. Надо идти на теорию, а голова переключается. Это отрывало, и могло быть даже хуже еще. Чтобы никому не навредить, приняли решение.

Я считаю, что совмещение, может быть, это допустимо, когда тренируешь «Барселону», все идет по накатанной, идешь на первом месте, восемь сборников у тебя, и берешь сборную Испании. Как это было при Олег Иваныче Романцеве – полсборной в «Спартаке», у «Спартака» все хорошо. Или как у Леонида Викторыча Слуцкого: в ЦСКА были основные игроки, в клубе все шло плюс-минус нормально. Так может быть. Но я понял, что в нынешней ситуации это будет неправильно. Не смогу отдаваться на сто процентов, результата не будет».

Какая специфика в работе со сборной

«Самое главное отличие сборной от клуба — нет времени для тренировок. И если ты думаешь, что что-то там натренируешь, то ошибаешься. Восстановление, игра, восстановление, игра, и даже если есть три-четыре дня до первой игры, то все приезжают в разное время в разном состоянии. Кому-то надо отдохнуть, кто-то играл, кто-то не играл. Пока все соберутся вместе, пройдет пара дней. Отработать можно разве что стандарты», — поведал о главных сложностях тренера национальной команды ее нынешний наставник.

Он также рассказал, что собирается выбирать игроков под стиль, который у него есть в голове. Это будут те игроки, которые легче смогут встроиться в систему сборной.

Интересовало интервьюера, как теперь проходит рабочий день Карпина, и он дал достаточно подробный ответ.

«Естественно, ездить в офис я каждый день не буду, так как буду в Ростове. Буду пересматривать те матчи, которые увидел вживую. Те матчи, которые будет посещать тренерский штаб, я все равно буду пересматривать с технической камеры. Подготовка к сопернику, просмотр их матчей. Не две-три игры. И это надо делать заранее, потому что на сборе уже времени не будет: 1-го числа игра с Хорватией, 4-го с Кипром. Возможно, даже не будем разбирать игру с Хорватией, так как это уже не будет иметь смысла: с Кипром наверняка будет совсем другой матч».

Карпин лично посмотрел уже два матча сборной Хорватии, но есть еще тренер-аналитик, который видел гораздо больше. После ухода из «Ростова» Карпину позвонили и Алаев, и Дюков. Оба поддержали, сказав, что он принял правильное решение.

Карпин ответил и на вопрос о том, воспринимает ли он, как возглавлявший команду ранее сборную Станислав Черчесов, свою нынешнюю работу как службу родине и готов ли ее сравнить с армией:

«Работа в сборной — это работа тренера. Футбол, тренер, футболисты — все. Ответственность — да. Перед всеми болельщиками. Я уже два года служил родине в армии. 50 лет — не призывной возраст. Это футбол и футбольные эмоции. Служба родине для меня что-то более высокое, чем быть тренером сборной».

При этом с Черчесовым он сам не встречался и не общался, а вся информация о происходившем в сборной в последние годы есть в Российском футбольном союзе и будет Карпину передана. Если ее окажется недостаточно, встречи с бывшим наставником сборной нынешний не исключил.

Как будет формировать состав

Естественно, много вопросов было о составе сборной. Часть завесы Карпин приоткрыл, но подробно о том, каким будет его первый выбор, не рассказал. Свои принципы он продемонстрировал на примере возможного вызова 38-летнего Юрия Жиркова, если тот продолжит карьеру.

«Если Жирков будет выглядеть сильнее всех на голову, две, то почему нет? Не говорю да, но и не говорю нет. Естественно, мы обсуждали с руководством, что есть молодые ребята и желательно команду обновлять по мере возможностей. Но нет задачи обновить команду к игре с Хорватией».

Карпин видит на поле одновременно Александра Головина и Алексея Миранчука и не видит ни одной проблемы в их одновременном нахождении в игре.

Вопрос о возможном приглашении Игоря Акинфеева надо задавать Виталию Кафанову, который в сборной теперь является тренером вратарей. Главный тренер доверяет ему на сто процентов. Все что касается вратарей, решает именно Кафанов. Услышав эту реплику, интервьюер предположил, что вратарский вопрос Карпина не волнует.

«Что значит, мне без разницы? Для меня очень важно, кто будет играть в воротах. Но если я сказал, что я доверяю и полностью отдаю этот вопрос Виталию Витальевичу... Вратарь — половина команды. Кафанов точно разбирается в этом лучше меня, — возмутился Карпин в ответ.

— Если Кафанов попросит набрать Акинфееву, то я наберу и дам трубку Кафанову. И сам поговорю. Вратари на сто процентов будут работать именно с Кафановым. У вратарей другой мир, они другие».

Естественно, не могла не прозвучать тема Артема Дзюбы, с которым на момент записи интервью встречи у тренера еще не состоялось и не было запланировано (она прошла 10 августа).

«Дзюба был капитаном на Евро. Сейчас вы знаете вообще, кто будет в сборной? И я не знаю. Не знаю, будет ли Дзюба или нет. У всех, у любого человека есть состав на ближайшие матчи в голове. Сначала надо выбрать 27-28 человек, сколько там заявка? А потом из них выбрать капитана», — отметил специалист.

Карпин рассказал, что разговор с Дзюбой состоится, если это будет нужно. В РФС кандидатуру Дзюбы в сборную никто с ним не обсуждал. Иначе бы специалист просто отказался возглавить национальную команду.

В сборной, по мнению Карпина, необходимо выстроить правильную атмосферу, но нет отдельного шаблона. У всех игроков разные характеры. Все наши футболисты разные. Нет общей русской ментальности игроков. Так и в других странах.

«Просто, если мы говорим конкретно об испанцах, они лучше подготовлены».

РФС опубликовал новость о том, что Марио Фернандес не станет прекращать выступления за национальную команду, после разговора с Карпиным, хотя раньше появилась информация, что защитник ЦСКА решил закончить с российской национальной командой.

«Неправильное слово, что я «убедил» Марио Фернандеса. Просто встретились и поговорили. Никого убеждать не пришлось. Марио Фернандес ни с кем не общался о том, что он уходит из сборной. Поэтому мне очень интересно, что за источник распространил такую информацию», — отметил тренер.

У нового штаба сборной есть один список, где перечислены все российские игроки, которые сыграли в прошлом сезоне и за первые туры нынешнего сезона какое-то количество минут. Потом из этого списка составили список чуть короче — по пять-шесть человек на позицию. То есть около 60 человек.

Высказался Карпин и о возможной натурализации французского защитника московского «Спартака» Самюэля Жиго.

«Думаю, любой тренер, и клуба, и сборной, будет рад, если в его распоряжении будет большее количество хороших игроков».

Сам наставник сборной ничего инициировать не будет. Но если появится игрок с российским паспортом соответствующего уровня, его будут совершенно точно рассматривать.

«У меня такой жизненный принцип: лучше чего-то сделать и пожалеть, чем жалеть, что не сделал. Да, можно остаться в декабре без работы. Ну и что? Ничего страшного. Буду воспитывать троих детей на пенсии в Эстонии, отдыхать и наслаждаться жизнью. Почему вы все за меня что-то думаете? Ты не сможешь... Вот кто вам сказал, что я не смогу?» — подытожил тренер часовой разговор, высказавшись о возможности остаться без работы по итогам отборочного цикла.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Четырнадцать человек пострадали при взрыве в воронежском автобусе
«Блокада может привести к восстанию»: чем санкции по калию грозят Лукашенко
В декабре Литва прекратит транзит белорусских калийных удобрений
Российские водители бросают пить
Аварийность в России за полгода упала на 7%
Назвавшему русских «свиньями» бывшему послу Азербайджана запретили въезд в Россию
Украинская прыгунья Магучих о фото с россиянкой: надо быть осторожными, враг готов на все
В Троицком соборе в Петербурге загорелся мужчина
Сети пиццерий пожаловались, что поддельные сайты выманивают деньги у покупателей
Новости и материалы
Взорвавшийся в Воронеже автобус не имел газового оборудования
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности произошедшего
После вылета из еврокубков Слуцкий сказал, что чувствует себя на краю пропасти
Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на камеры с двух ракурсов
Губерниев потроллил Слуцкого после вылета «Рубина» из еврокубков
Взорвавшийся в Воронеже автобус был на дизельном двигателе
Губернатор Воронежской области прибыл на место взрыва автобуса
Футболист «Рубина» оскорбил болельщика в соцсетях в ответ на глупый вопрос
Очевидец рассказал о взрыве автобуса в Воронеже
Власти не рассматривают версию теракта среди причин взрыва автобуса в Воронеже
В Госдуму внесли законопроект об изъятии загранпаспортов у должников
Призер Олимпиады в Токио из Великобритании отстранен за допинг
ВОЗ создаст группу экспертов, чтобы продолжить выяснять происхождение коронавируса
Двенадцать человек пострадали при взрыве газа в маршрутном такси в Воронеже
Минспорт и МИД отреагировали на проблемы с визой США у Ласицкене и Сидоровой
Неизвестные заперли пожилых брата и сестру в доме и подожгли его, женщина погибла
США направят войска в Кабул для помощи в эвакуации персонала посольства
Экс-депутат украинской Рады назвала Магучих биомусором за фото с россиянкой
Все новости
«На грани краха». Талибам* осталось 150 км до Кабула, американцы готовятся к эвакуации
Талибы* объявили о захвате пяти крупных городов, включая Герат и Кандагар
Без пиццы и денег: как не стать жертвой мошенников при заказе еды
В пиццериях подсчитали убытки от фишинговых сайтов
Солдат спит — пенсия идет. Срок службы в армии могут засчитать в страховой стаж
Депутаты объяснили, как военная служба поможет выйти на пенсию досрочно
«Отказались от полиграфа»: кто продырявил МКС
В космической отрасли рассказали о просверлившем МКС человеке
Угрозы, уход со сцены и психбольница: как движется дело об опеке Бритни Спирс
Судье по делу Бритни Спирс угрожают убийством
«Опасный период»: как будет развиваться ситуация с COVID-19 осенью
Академик РАН призвал ужесточить контроль за ношением масок в сентябре
«Хранить бережно»: глазурь от свадебного торта принцессы Дианы продали за £1850
Финальная цена куска торта со свадьбы леди Дианы вчетверо превысила первоначальную
«Позорный акт»: Польша лишает жертв Холокоста имущества
Федерация еврейских общин России обвинила польские власти в антисемитизме
«Выжившие»: сонная российская постапокалиптика для тех, кто пережил «Эпидемию»
Рецензия на сериал «Выжившие» от Бориса Хлебникова и Романа Волобуева
«Это какой-то плаксивый сброд»: чиновник рассказал о жителях Красноярского края
В Госдуме дали оценку словам советника губернатора Красноярска о «ноющих» жителях
Где делают пропаганду страны НАТО
Как работают зарубежные военные центры, ведущие информационную работу против Москвы
В чем Хантер Байден признался проститутке
Сын Байдена обвинил российских наркоторговцев в краже своего ноутбука
Тяжело дышать: Якутск затянуло смогом от лесных пожаров
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях