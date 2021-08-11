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Деньги и Олимпиада: Капризов действительно может вернуться в Россию

Капризов действительно может заработать в ЦСКА $10 млн за год легально

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Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Twitter.com/mnwild
Новость о возможной договоренности лучшего новичка НХЛ прошлого сезона Кирилла Капризова о годичном контракте с московским ЦСКА на $10 млн взбудоражила хоккейный мир по обе стороны океана. «Газета.Ru» рассказывает, почему такой договор легален, несмотря на действующий в КХЛ потолок зарплат, а переход реален.

Предложение от ЦСКА

Американский довольно авторитетный инсайдер Франк Серавали написал 10 августа, что московский ЦСКА договорился с Кириллом Капризовым о годичном контракте на $10 млн.

Он должен вступить в силу 1 сентября, если российский хоккеист, взорвавший в прошлом сезоне сильнейшую лигу мира и закономерно признанный лучшим новичком, так и не договорится с «Миннесотой Уайлд» о новом соглашении.

Новость, которая, на первый взгляд, выглядит совершенно невероятной, на самом деле имеет под собой достаточно серьезные основания.

Правила КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге потолок зарплат существует уже давно, но раньше всегда было очень много способов для легального и даже откровенно «читерского» его обхода.

Но с кампании-2020/21 для каждого клуба в лиге действует так называемый жесткий потолок в 900 млн рублей, а московский ЦСКА явяляется самым громким и агрессивным его противником.

Столичные армейцы являются, пожалуй, главным фаворитом лиги уже на протяжении лет пяти, но за это время смогли взять Кубок Гагарина только один раз, в 2019 году. И, кстати, при непосредственном и очень действенном участии Капризова.

В 2020-м ЦСКА спокойно прошел первый раунд, но дальше сезон был остановлен и вообще отменен из-за пандемии коронавируса, а в послденей кампании красно-синие уступили в финальной серии омскому «Авангарду» (2-4), что стало сенсацией.

Естественно, ЦСКА хочет выигрывать, и приглашение Капризова здесь очень в тему. Тем более армейцы провели смену главного тренера, несколько неожиданно убрав Игоря Никтина и поставив вместо него Сергея Федорова.

Это, безусловно, легенда отечественного хоккея, но в свои 51 год Федоров не имеет никакого тренерского опыта, и наличие Капризова в качестве подопечного стало бы для него большим подспорьем.

Не обход потолка зарплат

Самое интересное, что даже в условиях жесткого потолка зарплат возможность заплатить Капризову $10 млн за сезон у ЦСКА имеется. И она абсолютно легальная.

В данный момент у красно-синих, по данным «Спорт-Экспресса» есть в платежке свободные 90 млн рублей. Они навернякат и пойдут в качестве базовой зарплаты для звездного форварда.

Он не станет в этом случае официально самым высокооплачиваемым игроком лиги, поскольку есть Даррен Шитц в «Барысе» со 100 млн и Вадим Шипачев в «Динамо» с 95 млн.

Зато Кирилл сможет получить большое количество бонусов, которые и добьют контракт до 735 млн рублей (как раз $10 млн по актуальному курсу).

Во-первых, в КХЛ не учитываются под потолком зарплат бонусы в размере до 20% от контракта игрока (в нашем случае 18 млн).

Во-вторых, можно прописать абсолютно любые деньги за попадание в финал конференции, а также за личные достижения (топ-3 снайперов, топ-3 бомбардиров, топ-3 лучших по «плюс-минус», топ-3 защитников-бомбардиров, или приз лучшему вратарю сезона).

Вероятность, что ЦСКА выйдет в финал Западной конференции, стремится к 100%, а быть в тройке лучших бомбардиров и снайперов Капризову положено по статусу. Да и раньше ему это уже покорялось.

Так что к новостям о возможном контракте с ЦСКА стоит относиться серьезно, тем более до сих пор неизвестно, что будет с Олимпийскими играми — отпустит ли НХЛ туда своих игроков или все же нет

Игры с «Миннесотой»

И все же большинство специалистов склоняется к тому, что агент хоккеиста авторитетный Пол Теофанос использует ЦСКА как дополнительный фактор давления на «Миннесоту».

Вообще «Уайлд» предлагали в это межсезонье своей российской звезде восьмилетний контракт на $8-9 млн, что в принципе является неплохой сделкой. Вот только сторону нападающего не устраивает.

Здесь есть две причины. Во-первых, сейчас потолок зарплат заморожен из-за коронавируса, но это не навсегда. Через три-четыре года ситуация может измениться, и игрок калибра Капризова смог бы претендовать на куда большие деньги.

Во-вторых, вопрос в самой «Миннесоте». Генеральный менеджер Билл Герин этим летом выкупил контракты Зака Паризе и Райана Сутера, что повесит в платежку клуба большие штрафы на ближайшие годы.

Кажется, что «дикари» вряд ли смогут претендовать на что-то серьезное, а это уже не устраивает Капризова.

В итоге мы имеем ситуацию, когда российский нападающий либо подпишется с «Миннесотой» на «контракт-мост» на три года, либо действительно на сезон вернется в Россию, благодаря чему заработает в ЦСКА и точно выступит на Олимпиаде, а потом уже заново отправится покорять сильнейшую лигу мира.

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