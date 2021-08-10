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Сумма из восьми знаков в долларах: Капризов близок к возвращению в ЦСКА

Сафронов назвал возвращение Капризова в КХЛ перед Олимпиадой очень хорошим шагом

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Alex Gallardo/AP
Лучший новичок сезона Национальной хоккейной лиги Кирилл Капризов еще не подписал новый контракт с «Миннесотой Уайлд», а в СМИ появилась информация, что московский ЦСКА готов предложить игроку соглашение на крупную сумму. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и бывший генменеджер сборной России Андрей Сафронов в комментарии «Газете.Ru» оценили вероятное возвращение нападающего в Россию перед Олимпиадой.

Разговоры о том, что российский нападающий Кирилл Капризов, который провел последний сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за «Миннесоту Уайлд», может вернуться в московский ЦСКА, ходят давно. И в СМИ снова появилась информация, согласно которой форвард заключил с армейским клубом предварительный контракт.

Именно об этом информирует обозреватель Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, ранее работавший на авторитетной канадской телекомпании TSN. Он упомянул, что речь идет о довольно крупной сумме – как минимум $10 млн, что при нынешнем курсе валют составляет около 730 млн рублей. Звучит весьма внушительно.

«Слышал, что Кирилл Капризов заключил предварительное соглашение с московским ЦСКА на один год и суммой из восьми знаков в долларах. Он вступит в действие 1 сентября, если к этой дате Кирилл не заключит договор с «Миннесотой». Тем не менее «Дикари», похоже, готовы вести разговор о среднесрочной сделке», — написал Серавалли в своем Twitter.

Справедливости ради стоит сказать, что предварительный контракт – это не какая-то официальная бумага или уже подписанное соглашение. Скорее речь может идти об устной договоренности между сторонами. При этом, если Капризов действительно заключил какое-то соглашение с ЦСКА, то за «Миннесоту» он не сможет выступать как минимум один год – иметь два контракта в двух Лигах невозможно. При этом такое решение Капризова выглядело бы странным с учетом его блестящего старта в НХЛ. По итогам первого сезона в Америке форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку НХЛ. При этом не стоит забывать об еще одном важном моменте – в феврале 2022 года стартуют зимние Олимпийские игры, и отпустит туда североамериканская Лига своих игроков или нет – это открытый вопрос.

О том, что возвращение Капризова в Россию – это определенный плюс перед Олимпийскими играми, заявил в комментарии «Газете.Ru» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. При этом экс-хоккеист отметил, что потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге может не стать серьезным препятствием для подписания контракта с Капризовым.

«Это было бы хорошо для нашего хоккея перед Олимпиадой. Но я же не знаю точно, что там происходит, эта информация не точная же, кто там запустил… Если так получится, то будет здорово. Как будут рассматривать. Если в это в интересах сборной, то почему нет. Потолок зарплат – да, но там же есть и другая вещь. Кто переплачивает потолок зарплат, тот платит налоги своеобразные. Перед Олимпиадой желательно [подписать Капризова], но я же не знаю точно, что там происходит. Такую информацию могли просто запустить, может, просто давление идет, я не могу точно комментировать это.», — заключил он.

Похожего мнения придерживается и Андрей Сафронов, бывший генменеджер сборной России и «Динамо». По его мнению, если информация соответствует действительности, то это будет очень хорошим шагом для ЦСКА.

«Я скажу, что для сборной, если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, то это, наверно, очень-очень хороший шаг для ЦСКА и в рекламном плане, и в хоккейном, командном тоже неплохой. Но не думаю, что это правда, потому все-таки Национальная хоккейная лига – это сегодня то, куда стремятся все лучшие игроки всего мира.

Ну а почему нет? Почему должны принижать нашего игрока, который заслужил то, что заслужил? Похожая ситуация, тоже долго думали, долго считали, торговались, была ситуация такая с Артемием Панариным. Наши игроки, которые заслужили то, что они заслужили, они доказывают, что являются лидерами и в Национальной хоккейной лиге, и, наверно, стоят того, чтобы их так оценивали», — подчеркнул Сафонов в комментарии «Газете.Ru».

При этом такой ход – объявление дорогостоящего контракта – может быть одним из способов давления на «Миннесоту» в ходе переговоров о новом соглашении. Пока переговоры Капризова с генеральным менеджером «Дикарей» Биллом Герином выглядят не очень удачными, хотя в клубе утверждают, что времени для подписания еще достаточно. Главная загвоздка заключается в сроке нового контракта – клуб готов предложить игроку контракт на восемь-девять лет с заработной платой в $9 млн, что стало бы самым дорогим соглашением в истории клуба. Капризов и его агент, в свою очередь, не хотят заключать контракт на такой долгий срок, чтобы через несколько лет иметь возможность выйти на рынок свободных агентов. При этом соглашение в три-четыре года не выгодно «Уайлд».

Таким образом, можно предположить, что такая информация может быть попыткой надавать на руководство клуба в попытке склонить «Миннесоту» к подписанию выгодного для хоккеиста контракта.

В ЦСКА на эту информацию отреагировали достаточно сдержанно.

«Что касается информации о Кирилле Капризове, то ЦСКА будет рад, если нападающий продолжит карьеру в нашем клубе. Но все зависит от позиции Кирилла и его готовности вести переговоры о возвращении в армейскую команду», — приводит слова представителя пресс-службы ЦСКА Sport24.

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