«Нужно везение»: как «Спартак» собирается пройти «Бенфику»

Московский «Спартак» проведет в Лиссабоне 10 августа ответную встречу с португальской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Чтобы пробиться в раунд плей-офф российской команде необходимо или выигрывать крупно, или побеждать в два мяча и затем быть лучше в серии пенальти. «Газета.Ru» анонсирует это противостояние.

«Бенфика» — «Спартак» (10 августа, 22.00 мск)

Еще три недели назад у московского «Спартака» все было относительно хорошо. Супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова, конечно, живописала в своем Telegram-канале, но это выглядело скорее интересно и, как кажется, особенно не отвлекало команду.

Красно-белые же под руководством нового наставника Руя Витории последовательно разорвали «Сочи», «Рубин» и «Химки» на товарищеском, но все же вроде бы демонстрировавшем готовность к сезону турнире телеканала «Матч Премьер» и пребывали в отличном настроении.

Потом было поражение от того же «Рубина» (0:1) в стартовом туре, но при большом игровом преимуществе и огромным количеством созданных голевых моментов. Дальше — натужная виктория над «Крыльями Советов» благодаря единственному голу Александра Соболева с пенальти.

Но все же речь шла о двух выездных поединках, и старт можно было признать хотя бы удовлетворительным.

Первый матч с «Бенфикой» в третьем раунде квалификации к Лиге чемпионов, которой у десятикратных чемпионов России так давно не было, рассматривался как лакмусовая бумажка.

Португальский наставник пытался сбросить напряжение, говоря, что его подопечным нечего терять, но все понимали, что это так только формально.

И «Спартак» начал встречу очень бодро. Хозяева «Открытие-Арены» хорошо смотрелись в начале и концовке первого тайма, но уже тогда в глаза бросался полыхавший на флангах обороны москвичей пожар.

«Бенфика» несколько раз простила в первой половине, но во второй просто уничтожила соперника, сделав это до издевательства легко. Итоговый счет (2:0) не отразил того количества реальных шансов, какие были у «орлов» Жорже Жезуша.

И на этом удручающем фоне грянула добровольная отставка так никого и не купившего в трансферное окно для усиления под заветную ЛЧ спортивного директора Дмитрия Попова с анонсированным выходом в сетевое пространство с разоблачениями.

В этом Попов не подвел, устроив недельную пикировку с той самой жестко критиковавшей его Салиховой, за время которой «Спартак» из и без того раздираемой внутренними противоречиями и неудачно начавшей сезон организации вообще превратился в цирк и посмешище.

Успокоился экс-спортивный директор лишь когда его оппонент объявила о закрытии своего канала. Это случилось на следующий день после сенсационного и оглушительного поражения от новичка РПЛ «Нижнего Новгорода» (1:2) на своем поле, когда фанаты клуба скандировали в адрес Заремы оскорбления, с требованием к Федуну заставить ее замолчать.

Происходящее в «Спартаке» тревожит уже даже главного тренера сборой Валерия Карпина, который видит за три недели до важнейшего отборочного матча к ЧМ-2022 против Хорватии совершенно разобранного Романа Зобнина, не попадающего в состав из-за сомнительного повреждения Георгия Джикию, отличвшегося в четырех матчах единственным голом с пенальти Соболева...

Красно-белые не оформили еще ни одного трансфера, а уже вовсю идут слухи о том, что Руй Витория может не улетать из Лиссабона в случае неудачи в ответной встрече.

Дошло до комичного: главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш, у которого давняя история вражды с Виторией, которого он даже отказывался называть словом «тренер», теперь выступает в его поддержку.

«Виторию могут уволить в случае поражения? Я хочу выиграть, хочу, чтобы «Бенфика» прошла дальше. Но хочу, чтобы Руй Витория продолжил работу и выиграл все титулы со «Спартаком». Желаю ему удачи, но для меня «Бенфика» важнее. Сопернику нечего терять. Он будет играть на победу», — цитируют специалиста португальские СМИ.

Сам Витория об отставке, на словах, не думает и сосредоточен на том, чтобы его команда смогла пройти дальше, отыграв выглядящий очень солидным гандикап в два мяча.

«Бенфика» – сильный соперник, и первый матч это подтвердил. Но сдаваться мы не собираемся и намерены завтра отыграться. Иначе быть просто не может, — приводит слова тренера «Матч ТВ».

— Да, нашим игрокам может не хватать опыта на таком уровне. Но у нас есть план на завтра. Надеюсь, он поможет нам исправить ошибки и перевернуть ситуацию.

В Москве нас надломил первый пропущенный гол в начала второго тайма, хотя до перерыва все складывалось неплохо. Та игра уже в прошлом. Мы очень хотим пройти дальше и дадим бой!

В последнее время хватало суеты вокруг клуба. Футболисты – живые люди, не могут этого не замечать. Но я вижу, что ребята профессионально относятся к своей работе. И я тоже не планирую бросать начатое. Мне в России нравится, у меня контракт на два года. Я верю, что все наладится».

Витория также подчеркнул, что изменения в игре команды с его приходом не могут заработать по щелчку пальцев. Другое дело, что времени-то на самом деле у наставника нет, ведь противостояние с «Бенфикой» — здесь и сейчас.

А ведь тренер не досчитается в Лиссабоне нескольких важных игроков. Павел Маслов тяжело травмирован, не полетел в столицу Португалии Георгий Мелкадзе, но он-то в лучшем случае вышел бы на замену.

А вот отсутствие Квинси Промеса и Виктора Мозеса очень серьезно бьет по потенциалу действующих вице-чемпионов России.

Храбрятся и спартаковские футболисты, например, Роман Зобнин:

«Ситуация непростая, нам нужно отыгрываться против сильного соперника, но в футболе все бывает. Мы настроены пройти дальше. Нужно не чудо, а везение».

Везение команде действительно понадобится. «Спартак» в РПЛ занимает после трех туров только одиннадцатое место, а также делит 14-ю строчку с «Крыльями» по числу забитых мячей, отличившись лишь дважды.

«Бенфика» же, для которой игра в Москве была первой официальной в сезоне, в выходные стартовала в национальной Суперлиге и обыграла там на выезде «Морейренсе» (2:1) благодаря двум быстрым мячам.

Поверить, что «Спартак» даже просто выиграет, а тем более пройдет дальше в этом противостоянии, очень сложно. Но если это все же случится, то играть команде Витории уже за выход в группу наверняка предстоит с голландским ПСВ.

И это испытание выглядит еще более жестким: клуб из Нидерландов сначала прошел в предыдущем квалификационном раунде турецкий «Галатасарай» (5:1, 2:1), потом обыграл в первом матче нынешней стадии датский «Мидтьюлланд» (3:0), а после еще и прибил в национальном Суперкубке чемпиона страны «Аякс» (4:0).

Если «Спартак» не пройдет в группу Лиги чемпионов, на какой бы стадии квалификации ни вылетел, то он продолжит евросезон в группе Лиги Европы.