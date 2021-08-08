«Не лезь в футбол, если не разбираешься»: Хаджи оценил ситуацию в «Спартаке»

Жена владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна, запустила процесс по удалению своего Telegram-канала. Свое решение Зарема Салихова объяснила тем, что нет смысла воевать с «беглым сотрудником», так она называет экс-спортивного директора клуба Дмитрия Попова, который недавно покинул клуб, после чего завел свой канал в Telegram, в котором начал отвечать на нападки Салиховой. Проработавший в «Спартаке» 26 лет Александр Хаджи в интервью «Газете.Ru» сказал, что Салиховой нужно было сначала сделать «что-нибудь хорошее для команды и не кичиться этим».

По информации Telegram-канала Baza, из-за наличия большого числа подписчиков канал Заремы Салиховой будет удален не сразу, а лишь после прохождения специальной процедуры. Но в любом случае, сейчас он является приватным и новых сообщений в нем нет.

Салихова рассказала, почему решила закрыть свой канал.

«Пропала необходимость в Telegram. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», — приводит слова жены владельца красно-белых «Чемпионат.com».

С одной стороны, объяснение Заремы вполне логично. На своем канале жена владельца «Спартака» в основном критиковала двух сотрудников — спортивного директора Дмитрия Попова и директора по развитию и коммуникациям Антона Фетисова. Оба покинули клуб в один день. У Фетисова 4 августа стало последним рабочим днем в клубе, Попов решил покинуть «Спартак» в тот же день, в перерыве матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой», объявив о своем решение через издание «Спорт-Экспресс».

По идее, Салихова закончила свою маленькую войну победой. Но с другой стороны, ситуация вокруг «Спартака» достигла максимальной точки кипения.

Команда стартовала в чемпионате с двух поражений в трех матчах, без вариантов проиграла «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов, объединение фанатов «Спартака» Supporters Group даже выступило с заявлением. Вот некоторые выдержки из него.

«От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем:

— Прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами отождествляющими себя со «Спартаком»!

— Немедленно уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой!

— Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба!

— Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!

На первом домашнем матче нынешнего чемпионата болельщики также озвучивали требование к Салиховой удалить канал.

Плюс покинувший «Спартак» Попов создал собственный Telegram-канал. В нем он начал выкладывать переписку с Салиховой, в которой опровергались некоторые заявления Заремы. В частности, из переписки видно, что супруга хозяина «Спартак» не так уж и поддерживала бывшего главного тренера клуба Доменико Тедеско, о чем сейчас много говорит.

Ну а апофеозом стала ее переписка с Поповым, в которой она рассуждает о выборе нового главного тренера для команды с астрологической точки зрения. По ее словам, наставник команды должен быть овном по знаку зодиака, а в его имени и фамилии обязательно должна быть буква «р».

Эта переписка моментально распространилась по сети и стала мемом. После нее многие болельщики «Спартака», которые поддерживали Салихову в ее борьбе с Поповым, уже не могли принимать ее всерьез.

Александр Хаджи, проработавший в «Спартаке» 26 лет, прокомментировал в интервью «Газете.Ru» ситуацию вокруг клуба.

«Начинал я еще при Николае Петровиче Старостине и Константине Ивановиче Бескове. У них тоже со временем стали возникать проблемы. Бесков начал перетягивать на себя одеяло. Хотел показать, что он важнее Старостина. Оба были недовольны друг другом и постепенно все это вылилось в увольнение Бескова. И тогда также не было результата в определенный момент. Поэтому, все это сказывается на футболистах!

Не зря же появилась информация, что Федун запретил игрокам говорить что-либо про уход Дмитрия Попова. Раз на них не сказывается, то пусть говорят, что хотят! На настроении коллектива все отражается. И то, как водитель автобуса везет, и как кухарка готовит на базе, и так далее. Хозяин должен быть хозяином. Но не нужно лезть в футбол, если ты в этом не разбираешься. Им должны заниматься специалисты. Если ты нанял профессионала, то и доверяй ему. С тем же Поповым – то взяли, то убрали, то снова взяли и не дают работать теперь. Непонятно. Все это сказывается на игроках», — считает Хаджи.

Экс-администратор клуба считает, что Попов, покинув «Спартак», поступил как нормальный уважающий себя человек

«Попов ушел и на его месте любой человек, уважающий себя, поступил бы также. В таких условиях работать никто не захочет. Он человек независимый, небедный, завоевал себе имя в футболе, становился чемпионом в «Спартаке». В той команде все футболисты с характером были. Другой вопрос, какой властью обладаем Зарема? Если у нее есть достаточные полномочия, чтобы ругать и увольнять всех, кого захочет, то что тут поделаешь? Хозяин – барин.

Если ты пускаешь женщину в свой бизнес, то все – катастрофа. Потому что они вечно недовольны. Это у женского пола в крови. Чтобы ты не сделал, она скажет по-другому. Другое дело, что Федуну не жалко своих денег. Вот его и критикуют, а в чем он виноват? Стадион построил, базу построил, деньги сотрудникам платит немалые. Какие к нему претензии? Да, он пытается участвовать в делах команды и порой принимает неверные решения, но он свои деньги дает и имеет право.

Тут появляется амбициозная женщина, которая хочет, чтобы ее знали миллионы людей. Понятное дело, что на фоне таких результатов ее сейчас начнут обвинять во всем. Ей нужно было сначала что-нибудь хорошее сделать для команды и не кичиться этим. Болельщики «Спартака» очень требовательные», — сказал Хаджи.