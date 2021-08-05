Цирк накануне столетия: что происходит в «Спартаке»

После провального матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», проигранного со счетом 0:2, «Спартак» со скандалом покинул спортивный директор Дмитрий Попов. Экс-футболист красно-белых Максим Деменко недоумевает над происходящим в клубе и предположил в интервью «Газете.Ru», что произошедшее могло стать следствием неудачного исхода игры, на которую делалась слишком большая ставка.

Ожидания

18 апреля 2022 года «Спартак» отметит столетний юбилей. Разумеется, болельщики ждали от команды в нынешнем сезоне попадания в Лигу чемпионов и победы в РПЛ.

Реальность

Вхождение в сезон оказалось для клуба сложным. После окончания прошлого чемпионата «Спартак» покинул главный тренер Доменико Тедеско, который привел команду к серебряным медалям чемпионата России и квалификации Лиги чемпионов. Работой немецкого специалиста были в общем и целом довольны, он добился неплохого результата, временами команда показывала интересный футбол. В клубе были готовы продлить с ним контракт, но немец еще зимой заявил, что по семейным обстоятельствам покинет «Спартак». Его уговаривали остаться, но не уговорили.

Вместо немца был назначен португальский специалист Руй Витория. Сторонником его назначения был спортивный директор клуба Дмитрий Попов, но супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова, в знак протеста против этого решения, покинула Совет директоров клуба, завела telegram-канал и начала в нем ежедневно критиковать сотрудников клуба, в первую очередь — Попова. Который, по словам Салиховой, «сливал» Тедеско и ничего не сделал для усиления команды. С публикацией личных переписок и финансовых документов.

Фетисов

Первым, кто не выдержал ежедневной критики и давления стал директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов. Его последним рабочим днем стало 4 августа, как раз день матча с «Бенфикой».

«К сожалению, в один момент Антон Фетисов почувствовал себя бессмертным. Изначально к его работе не было и не могло быть претензий, клубные медиа вышли на новый уровень, все работало феерично. Было очень увлекательно. Каждый день — новый вызов. «Спартак» практически всегда выходил победителем. Потом что-то поменялось непосредственно в самом Антоне. Видимо, непосредственная близость к Леониду Арнольдовичу Федуну так сказалась. А после совместного полета на сборы с Леонидом Арнольдовичем в его самолете Антон окончательно потерял чувство реальности», — написала Салихова.

Попов

В тот же день не выдержали нервы у Попова. О своем уходе из клуба он сообщил в перерыве квалификационного матча Лиги чемпионов с «Бенфикой при счете 0:0 обозревателю «Спорт-Экспресса» Игорю Рабинеру. Текст с заявлением спортивного директора клуба вышел сразу после финального свистка, а Леонид Федун и генеральный директор клуба Евгений Мележиков узнали о решении Попова от журналистов.

«Не хочу быть терпилой», — сказал Попов. И рассказал историю, как Федун завернул несколько потенциальных трансферов после совета с бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско, который сейчас находится без работы. Тем самым ответив на критику Салиховой и болельщиков, которые упрекают спортивного директора в том, что клуб до сих пор не усилился в летнее трансферное окно.

Федун и Мележиков отреагировали словами о том, что Попов совершает некрасивый поступок, но такое у него уже бывало, а брат владельца «Спартака» Андрей Федун предположил, что Попов все это сделал будучи в состоянии алкогольного опьянения.

«Возможно, это как раз вчера сковырнулось все из-за того, что в «Спартаке» очень рассчитывали пройти в Лигу чемпионов, а тут такой результат», — предположил экс-футболист «Спартака» Максим Деменко в разговоре с «Газетой.Ru».

5 августа было официально объявлено об отставке Попова.

Реакция со стороны

Несмотря на то, что болельщики и журналисты уже привыкли к тому, что в «Спартаке» всегда происходит все немного не так, как в других клубах, но тем не менее, футбольные люди остались в недоумении.

«Не понимаю, что там вообще происходит, — удивляется экс-футболист «Спартака» Максим Деменко. — Я немного знаю Попова, понимаю, что ему обидно и что он не смог работать так, как хотел, но Дима начинает высказываться об отставке чуть ли не по ходу матча, чтобы показать себя с лучшей стороны, хотя мог бы сначала все вопросы решить внутри клуба. А потом уже, если считает нужным, рассказывать все прессе. И высказывания Федуна на тему того, что спортивный директор был пьяным, и дальнейшие высказывания руководства клуба — все это очень неприятная история.

Не красит вся эта история «Спартак». Только с одним негативом разобрались, сразу возникла история с увольнением спортивного директора. И супруга президента во всем этом участвует. Осадок неприятный остается, снова не о футболе разговоры идут, а о других делах, — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

«Бенфика»

В матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» «Спартак» проиграл 0:2, причем без особых шансов. Теперь вероятность попадания в самый престижный клубных турнир Европы стала минимальной, но в любом случае без группового этапа еврокубков красно-белые не останутся. В случае поражения по сумме двух матчей от португальцев, команда попадет в групповой этап Лиги Европы.

«Спартак» провалился в игре с «Бенфикой», — считает Деменко. — Даже в первом тайме, который был в какой-то степени равным, но все-таки прошел с преимуществом португальцев было ощущение, что «Спартак» не очень понимает, как он хочет играть. После пропущенного гола хочется видеть желание отыграться, но снова забила «Бенфика».

Конечно, все расстроены. Хочется, чтобы российских клубов было в Лиге чемпионов побольше. Шансы еще есть, но ощущения от игры не самые приятные.

«Бенфика» — очень интересная команда. Все говорят сейчас, что это наша действительность. Я согласен с тем, что уровень российской футбола падает, но не до такой же степени, когда одна из лучших наших команд, с хорошим подбором игроков, по игре оказывается настолько слабее.

В какой-то степени это может быть связано с тем, что у «Спартака» новый тренер. Но все-таки Витория прошел со «Спартаком» сборы, он долго работал в Португалии, в том числе и с «Бенфикой» и наверняка рассказывал игрокам как и что нужно делать на поле. Но в итоге ничего не получилось. Мы увидели на поле команду, которая претендует на попадание в Лигу чемпионов, но это не «Спартак», — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

РПЛ

В чемпионате России «Спартак» сыграл два матча, сначала уступил в гостях «Рубину» 0:1, а затем с таким же перевесом переиграл а Самаре «Крылья Советов» благодаря голу с пенальти.