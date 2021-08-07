Россия борется за медали последнего дня Олимпиады. LIVE

В последний день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены борются за награды в художественной гимнастике в групповом многоборье, в велотреке (Мария Новолодская и Денис Дмитриев) и гандболе, где женская сборная сразится в финале с Францией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий дня.