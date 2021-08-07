Мероприятие начнется в 14.00 мск.
Россия борется за медали последнего дня Олимпиады. LIVE
Россия претендует на медали в гимнастике, велотреке и гандболе. ОНЛАЙН
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Сборная России по художественной гимнастикеРИА Новости
В последний день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены борются за награды в художественной гимнастике в групповом многоборье, в велотреке (Мария Новолодская и Денис Дмитриев) и гандболе, где женская сборная сразится в финале с Францией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий дня.
Трансляция
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Мероприятие начнется в 14.00 мск.
13:35
В Токио 8 августа пройдет Церемония закрытия Олимпийских игр. «Газета.Ru» ведет...
13:30
В Токио 8 августа пройдет Церемония закрытия Олимпийских игр. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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