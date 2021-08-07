Поквитаться за Авериных: Россия борется за золото в группе. LIVE

Вчерашний скандал в личном многоборье получился оглушительным. Может быть, все прошло бы более...

04:40

Вчерашний скандал в личном многоборье получился оглушительным. Может быть, все прошло бы более гладко, а может, даже обошлось бы без странных решений арбитров, если бы в художественной гимнастике разыгрывались на Олимпиаде еще и медали в отдельных упражнениях, как в спортивной. Но этого нет. Наград всего две — в личных соревнованиях и группах. А выступают там совершенно разные девушки, потому что совершенно разная специфика. В общем, напряжение максимальное.