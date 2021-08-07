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Олимпиада 2020

Поквитаться за Авериных: Россия борется за золото в группе. LIVE

Токио-2020. Художественная гимнастика. Группы. Финал. ОНЛАЙН

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Спортсменки сборной России выполняют упражнение с тремя обручами и четырьмя булавами в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске

Спортсменки сборной России выполняют упражнение с тремя обручами и четырьмя булавами в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске

РИА Новости
На Олимпиаде в Токио сборная России по художественной гимнастике борется за золото с Болгарией в многоборье в групповых упражнениях. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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04:45

Художественная гимнастика с Сиднея-2000 была исключительно российским видом. Полное доминирование нашей сборной. Вот только израильтянка Линой Ашрам уже прервала эту гегемонию накануне, как бы мы ни возмущались судейством. Сегодня же Россия рискует проиграть и в группах! В квалификации сборная Болгарии была сильнее в обоих видах значительно! Правда, сейчас все начнется с нуля. В личном многоборье Ашрам уступила в квалификации Авериным даже больше.

04:40

Вчерашний скандал в личном многоборье получился оглушительным. Может быть, все прошло бы более гладко, а может, даже обошлось бы без странных решений арбитров, если бы в художественной гимнастике разыгрывались на Олимпиаде еще и медали в отдельных упражнениях, как в спортивной. Но этого нет. Наград всего две — в личных соревнованиях и группах. А выступают там совершенно разные девушки, потому что совершенно разная специфика. В общем, напряжение максимальное.

04:35

Соревнования начнутся в 5.00 мск.

04:30

В художественной гимнастике в последний день Олимпиады состоится финал в многоборье в групповых упражнениях. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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