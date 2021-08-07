Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врачи поставили общий диагноз детям, снятым с поезда на Кубани 20:55
Россия лишилась шансов на попадание в тройку лидеров медального зачета Игр 20:44
В российском вузе появится педагог-робот 20:43
Аналитики Bloomberg заявляют о конце эпохи дешевого газа 20:42
Расписание финалов на 8 августа на Олимпийских играх в Токио 20:34
ОКР отправил запрос по поводу судейства художественной гимнастики 20:22
Американские B-52 нанесли авиаудары по позициям «Талибана*» 20:21
Сотрудника поезда Мурманск — Адлер отстранили от работы после госпитализации 20... 20:19
В ЕР пообещали не допустить предложенное КПРФ увеличение рабочей недели 20:15
Стало известно, какая новая услуга ждет водителей осенью 20:07
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

В шажке от подвига: как Россия проиграла волейбольный финал Франции

Сборная России по волейболу остановилась в шаге от золота Олимпиады

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Carlos Garcia Rawlins/Reuters
Мужская сборная России по волейболу до последнего сражалась за золото Олимпийских игр в Токио, отыгравшись с 0-2 по партиям против Франции в финале, но все-таки уступила на тай-брейке, завоевав серебряные награды.

Франция — Россия — 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)

Мужская сборная России по волейболу является второй в мире по олимпийским медалями, если ориентироваться на их количество и качество и брать за отрезок период после распада СССР. Впереди только Бразилия, а рядом еще только команда США.

Только на Играх в Барселоне в 1992 году Объединенная команда бывших республик Союза осталась за пределами полуфинальной стадии. В Атланте-96 и Рио-2016 были четвертые места, в Афинах-2004 и Пекине-2008 — бронзовые медали, в Сиднее-2000 — серебро, а

в Лондоне в 2012 году состоялся легендарный камбэк в финале против Бразилии, когда наши мужчины проиграли первые две партии, но в итоге стали олимпийскими чемпионами.

У Франции очень приличная мужская волейбольная сборная. Многие ее игроки выигрывали мировую лигу и чемпионат Европы и вообще находятся в элите, но на Олимпиадах «трехцветные» даже в полуфинале не играли никогда.

За российским успехом в Лондоне французские волейболисты наблюдали из отпусков по телевизору, в Рио они не вышли из группы, уступив в решающем матче хозяевам (1-3), которые хоть и выползли в плей-офф с четвертого места, в итоге завоевали золото.

В Токио «трехцветные» вообще могли не попасть. Они дотянули до последнего, когда оставалось только одно место от Европы. В том решающем отборочном турнире в январе прошлого года они вышли в полуфинал из группы, потерпев два поражения в трех встречах, а в финале за олимпийскую лицензию уступали словенцам со счетом 0-2 по сетам, но вырвали поездку в Токио на тай-брейке.

Сказка Золушки продолжилась и на самой Олимпиаде. Французы начали с 0-3 от США, а после победы над Тунисом уступили еще и Аргентине на тай-брейке (2-3), оказавшись на грани невыхода в четвертьфинал.

«Трехцветным» очень помогла победа в четвертом туре над российской командой (3-1), которая не могла упасть с первого места и сыграла явно ниже своих возможностей.

В итоге французы вышли только с четвертого места, но оставили за бортом кубковой стадии как раз провалившихся американцев.

Ну а дальше были камбэк с 0-1 и 1-2 по партиям против выигравшей группу А Польши и убедительный реванш против Аргентины в полуфинале (3-0).

И все равно в финале сборная России выглядела фаворитом, пусть и неявным. Команда Туомаса Саммельвуо была в Токио слишком хороша, прошла практически катком группу, а затем в полуфинале еще разок прибила грозных бразильцев.

Только сами южноамериканцы были уже не разобранными как в группе (3-0), а максимально заряженными. Они выиграли первый сет, а после реванша россиян во второй партии в третьей вели со счетом 20:13, но не удержали перевес и до кучи уступили в четвертом сете.


Тем не менее все понимали опасность французской сборной. Команда Саммельвуо начала финальную встречу предельно сконцентрированно и довольно быстро добилась в первой партии перевеса в два-три мяча, который сохранила до концовки сета.

Стоит отметить, что особенно хорошо работал первый темп, где Иван Яковлев и Ильяс Куркаев забили пять мячей из пяти атак. Максим Волков дважды за партию закрыл соперников на блоке.

И только подача страдала. Раз за разом наши волейболисты допускали ошибки, в то время как соперники были точнее, хоть и не безупречны.

А вот когда на подачу при счете 22:19 в пользу российской команды вышел Антуан Бризар, все поменялось. Он выровнял положение, и почувствовавшие кураж его партнеры довели сет до победы — 25:23.

После этого «трехцветные» почувствовали кураж, даже несмотря на невнятную игру мучившего россиян на групповой стадии Тревора Клевено. А вот второй герой той встречи Эрвин Нгапет колошматил просто по-страшному. Ну и к тому же на подачах расклад оставался прежним. Франция быстро и легко убежала вперед и спокойно довела сет до победы.

Правда, так легко сдаваться российские волейболисты не собирались. И хотя они уступали в три мяча по ходу каждого из двух следующих сетов, непременно догоняли и разворачивали все в свою сторону.

Классно играли Ярослав Подлесных, Егор Клюка и Михайлов, в нужные моменты помогали Виктор Полетаев и Павел Панков, благодаря которым постепенно нашлась и подача.

В итоге все перетекло в тай-брейк, на котором за Россией остались три первых розыгрыша. Потом наша сборная вела со счетом 6:3, однако французский тайм-аут и подачи Нгапета выровняли ситуацию.

И постепенно «трехцветные», курочка по зернышку, смогли склонить чашу весов на свою сторону, все-таки оставив героическую российскую команду с обидным в данных обстоятельствах серебром. Причем решающую ошибку россияне допустили сами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Великая победа Ласицкене, трагедия гимнасток, второе золото Садулаева: итоги 15-го дня Олимпиады
В 15-й день Олимпиады у России три золота, три серебра и одна бронза
«Главный вызов для Украины — война с Россией»
Глава СНБО Данилов заявил о желании Москвы уничтожить Киев
Более 30 детей с симптомами отравления госпитализированы в Краснодарском крае
СК возбудил уголовное по факту отравления детей в поезде Мурманск--Адлер
ОКР отправил запрос по поводу судейства художественной гимнастики
Дина Аверина объяснила судейские оценки фразой «мы всем надоели»
Дрон впервые спас тонущего человека на пляже Анапы
Американские B-52 нанесли авиаудары по позициям «Талибана*»
Новости и материалы
Врачи поставили общий диагноз детям, снятым с поезда на Кубани
Россия лишилась шансов на попадание в тройку лидеров медального зачета Игр
В российском вузе появится педагог-робот
Аналитики Bloomberg заявляют о конце эпохи дешевого газа
Расписание финалов на 8 августа на Олимпийских играх в Токио
Сотрудника поезда Мурманск — Адлер отстранили от работы после госпитализации 20 детей
В ЕР пообещали не допустить предложенное КПРФ увеличение рабочей недели
Стало известно, какая новая услуга ждет водителей осенью
В КГБ Белоруссии заявили о «козыре» против Тихановской
Россиянка Ласицкене и украинка Магучих сделали совместное фото с флагами
Меган Маркл проигнорировала поздравления отца с юбилеем
Чемпион Рио-2016: волейболисты больше не согласятся нести знамя на открытии Игр
Обама устроил «пре-пати» перед юбилеем и разозлил соседей
Захарова усомнилась в «скромности» Зеленского
«Спартак» и «Нижний Новгород» объявили составы на матч РПЛ
В Новокузнецке у жителя списали почти 20 млн рублей за поездку на автобусе
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
В Венгрии запретили продавать книги про ЛГБТ в открытой упаковке
Все новости
«Россию наказывают за допинговое прошлое»: почему Аверина не стала чемпионкой
Тихонов обвинил главу ОКР в трусости в связи с поражением Авериной
«Лукашенко ввел нас в зависимость от России». Главное из интервью Тихановской
Тихановская призвала избавить Белоруссию от зависимости от России
«Надо думать о продленке»: депутат предложил россиянам работать в выходные
В Федерации профсоюзов ответили на предложение увеличить рабочую неделю
Засада для «Охотника». Какие проблемы ждут российский боевой беспилотник-невидимку
Сергей Шойгу в Новосибирске провел совещание по тяжелому беспилотному летательному аппарату С-70
Во время пандемии количество голодающих в мире увеличилось на 80%
ООН заявила, что к концу 2021 года с голодом столкнутся 270 млн человек
Как уживаются китайские мафиози и коммунистическая партия
Китай ужесточает борьбу с триадами
Годовщина выборов и протестов в Белоруссии. Власти США думают о новых санкциях
CNN: Вашингтон может ввести новые санкции против Минска 9 августа — в годовщину выборов
«Деньги перед посадкой на рейс»: Литва придумала новый способ борьбы с мигрантами
Литва готова платить мигрантам по €300 за вылет домой
Как выглядит самая большая в мире ракета производства SpaceX
Илон Маск опубликовал фотографии собранной ракеты Starship
Увеличат выплаты и пересмотрят условия: как дальневосточным регионам помогут после ЧС
Мишустин поручил ускорить выплаты жителям Дальнего Востока, пострадавшим от ЧС
«Сын думает, что мама в больнице»: что происходит с делом Кохал, расчленившей рэпера Картрайта
Адвокат рассказала последние подробности дела о расчленении Энди Картрайта
Безработный рецидивист. Составлен портрет среднестатистического преступника
В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России
Суперагент и куртизанка: 145 лет со дня рождения Маты Хари
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях