В шажке от подвига: как Россия проиграла волейбольный финал Франции

Мужская сборная России по волейболу до последнего сражалась за золото Олимпийских игр в Токио, отыгравшись с 0-2 по партиям против Франции в финале, но все-таки уступила на тай-брейке, завоевав серебряные награды.

Франция — Россия — 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)

Мужская сборная России по волейболу является второй в мире по олимпийским медалями, если ориентироваться на их количество и качество и брать за отрезок период после распада СССР. Впереди только Бразилия, а рядом еще только команда США.

Только на Играх в Барселоне в 1992 году Объединенная команда бывших республик Союза осталась за пределами полуфинальной стадии. В Атланте-96 и Рио-2016 были четвертые места, в Афинах-2004 и Пекине-2008 — бронзовые медали, в Сиднее-2000 — серебро, а

в Лондоне в 2012 году состоялся легендарный камбэк в финале против Бразилии, когда наши мужчины проиграли первые две партии, но в итоге стали олимпийскими чемпионами.

У Франции очень приличная мужская волейбольная сборная. Многие ее игроки выигрывали мировую лигу и чемпионат Европы и вообще находятся в элите, но на Олимпиадах «трехцветные» даже в полуфинале не играли никогда.

За российским успехом в Лондоне французские волейболисты наблюдали из отпусков по телевизору, в Рио они не вышли из группы, уступив в решающем матче хозяевам (1-3), которые хоть и выползли в плей-офф с четвертого места, в итоге завоевали золото.

В Токио «трехцветные» вообще могли не попасть. Они дотянули до последнего, когда оставалось только одно место от Европы. В том решающем отборочном турнире в январе прошлого года они вышли в полуфинал из группы, потерпев два поражения в трех встречах, а в финале за олимпийскую лицензию уступали словенцам со счетом 0-2 по сетам, но вырвали поездку в Токио на тай-брейке.

Сказка Золушки продолжилась и на самой Олимпиаде. Французы начали с 0-3 от США, а после победы над Тунисом уступили еще и Аргентине на тай-брейке (2-3), оказавшись на грани невыхода в четвертьфинал.

«Трехцветным» очень помогла победа в четвертом туре над российской командой (3-1), которая не могла упасть с первого места и сыграла явно ниже своих возможностей.

В итоге французы вышли только с четвертого места, но оставили за бортом кубковой стадии как раз провалившихся американцев.

Ну а дальше были камбэк с 0-1 и 1-2 по партиям против выигравшей группу А Польши и убедительный реванш против Аргентины в полуфинале (3-0).

И все равно в финале сборная России выглядела фаворитом, пусть и неявным. Команда Туомаса Саммельвуо была в Токио слишком хороша, прошла практически катком группу, а затем в полуфинале еще разок прибила грозных бразильцев.

Только сами южноамериканцы были уже не разобранными как в группе (3-0), а максимально заряженными. Они выиграли первый сет, а после реванша россиян во второй партии в третьей вели со счетом 20:13, но не удержали перевес и до кучи уступили в четвертом сете.



Тем не менее все понимали опасность французской сборной. Команда Саммельвуо начала финальную встречу предельно сконцентрированно и довольно быстро добилась в первой партии перевеса в два-три мяча, который сохранила до концовки сета.

Стоит отметить, что особенно хорошо работал первый темп, где Иван Яковлев и Ильяс Куркаев забили пять мячей из пяти атак. Максим Волков дважды за партию закрыл соперников на блоке.

И только подача страдала. Раз за разом наши волейболисты допускали ошибки, в то время как соперники были точнее, хоть и не безупречны.

А вот когда на подачу при счете 22:19 в пользу российской команды вышел Антуан Бризар, все поменялось. Он выровнял положение, и почувствовавшие кураж его партнеры довели сет до победы — 25:23.

После этого «трехцветные» почувствовали кураж, даже несмотря на невнятную игру мучившего россиян на групповой стадии Тревора Клевено. А вот второй герой той встречи Эрвин Нгапет колошматил просто по-страшному. Ну и к тому же на подачах расклад оставался прежним. Франция быстро и легко убежала вперед и спокойно довела сет до победы.

Правда, так легко сдаваться российские волейболисты не собирались. И хотя они уступали в три мяча по ходу каждого из двух следующих сетов, непременно догоняли и разворачивали все в свою сторону.

Классно играли Ярослав Подлесных, Егор Клюка и Михайлов, в нужные моменты помогали Виктор Полетаев и Павел Панков, благодаря которым постепенно нашлась и подача.

В итоге все перетекло в тай-брейк, на котором за Россией остались три первых розыгрыша. Потом наша сборная вела со счетом 6:3, однако французский тайм-аут и подачи Нгапета выровняли ситуацию.

И постепенно «трехцветные», курочка по зернышку, смогли склонить чашу весов на свою сторону, все-таки оставив героическую российскую команду с обидным в данных обстоятельствах серебром. Причем решающую ошибку россияне допустили сами.