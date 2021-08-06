Доминирование Авериных и золото в честь погибшего Кудухова: Россия ярко проводит концовку Игр

Выживший во время теракта в Беслане борец Заурбек Сидаков принес России единственную золотую медаль, а боксер Муслим Гаджимагомедов проиграл дважды упавшему на ринг кубинцу и получил серебро, после чего возмутился судейством. Женская сборная России по гандболу одолела сильнейшую команду мира Норвегию, которая пыталась отомстить за свое поражение в Рио-2016, но провалилась. Российские синхронистки захватили лидерство в групповых выступлениях, а гимнастки-художницы Дина и Арина Аверины уверенно выиграли квалификацию в личном многоборье. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях 14-го дня Олимпийских игр в Токио.

Борьба в медальном зачете

Россия никак не может подняться с пятого места в медальном зачете Олимпиады. Великобритания все время ускользает и обороняет четвертую строчку, которую Россия занимала долгое время, а тройка лидеров — Япония, США и Китай — и вовсе недостижима.

Более того, в спину дышит Австралия, у которой столько же золотых медалей, сколько у нашей команды, — 17. Она проигрывает России только по общему количеству наград (44 против 62).

6 августа борец Заурбек Сидаков принес стране одно золото — и только это позволило нам обогнать Австралию и подняться на пятое место. До конца Олимпиады два дня, и нужно попытаться занять хотя бы четвертую строчку.

Немного позитива: несмотря на малое количество золотых медалей, по общему числу наград Россия уже превзошла результат Рио-2016, где было 55 медалей, и имеет шансы обойти Лондон-2012 (70) и Пекин-2008 (72). В данный момент на счету национальной команды 62 награды.

Золото в борьбе

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков одолел в финале Олимпиады в категории до 74 кг белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова, который раньше выступал за сборную России, но решил сменить спортивное гражданство.

Напряженной конкуренции не получилось: россиянин уничтожил соперника со счетом 7:0.

И это неудивительно: Сидаков является победителем двух последних чемпионатов мира — в Будапеште-2018 и в Нур-Султане-2019. В Токио он лишь должен был не дрогнуть и подтвердить свой уровень.

Свою победу Сидаков посвятил погибшему в страшной автокатастрофе российскому борцу Бесику Кудухову, который взял бронзу в Пекине-2018 и серебро — в Лондоне-2012.

У самого Сидакова нелегкая судьба. Он учился в школе Беслана №1 и успел выскочить из здания, когда его начали захватывать террористы. Тогда ему было всего восемь лет. Борец до сих пор вспоминает о трагедии и посвящает некоторые свои победы погибшим.

Серебро в боксе

Россиянин Муслим Гаджимагомедов, к сожалению, не смог повторить успеха Сидакова и проиграл в финальном боксерском поединке в категории до 91 кг кубинцу Хулио Ла Крусу.

Это поражение тем более обидно, что Гаджимагомедов является действующим чемпионом мира — 2019 и никому не проигрывал уже четыре года.

Россиянин дважды ронял своего соперника на ринг, и визуально тот понес гораздо больше урона, однако раздельным решением судей победа досталась кубинцу.

«Почему сопернику отдали победу? Это вопрос к судьям. Мне непонятно, почему любят именно его манеру бокса, — цитирует Гаджимагомедова «Матч ТВ». — Считаю, что я был активнее. Я атаковал, попадал по корпусу. Он не шел на меня, не атаковал.

Кубинец не старался набирать очки. Только бегал по рингу. После первого раунда я был немного расстроен. Вроде доминировал, но раунд отдают сопернику. Без понятия, почему так. В углу говорили прессинговать, доминировать. Соперник то нагибался, то держал меня. Это должно было учитываться, но в итоге отдали ему победу».

Две бронзы

Россиянка Зенфира Магомедалиева уступила мощной и быстрой китаянке Ли Цянь в полуфинальном поединке со счетом 0:5 и получила лишь бронзу в весовой категории до 75 кг.

33-летняя боксерша была так расстроена результатом, что не стала давать комментариев в прессе. Когда эмоции схлынули, она высказалась в своем Instagram: «Олимпийские игры для меня завершаются с бронзовой медалью. Конечно, это не тот результат, к чему я шла долгие годы. Я ехала сюда за золотом, но на все воля Всевышнего».

Еще одну бронзу России — причем очень неожиданную — принесли велосипедистки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская. Они стали третьими в экзотической дисциплине мэдисон, названной в честь спортивного комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке, где впервые состоялись длительные велогонки.

Девушки должны были проехать 120 кругов, зарабатывая очки на промежуточных финишах. По ходу дистанции велогонщицы сменяли друг друга и определяли тактику, которая в этой дисциплине невероятно сложна и выходит на первый план.

Эта медаль вдвойне ценна тем, что на последнем чемпионате мира в 2020 году Мария Новолодская, во-первых, выступала с другой партнершей, а во-вторых, стала лишь восьмой. Теперь же в дуэте с Хатунцевой они взяли бронзу Олимпиады!

«Все просто понеслись, а мы так быстро никогда не ехали. Я максимально старалась не паниковать, главное было успокоиться, отработать последнюю половину дистанции. Получилось, отработали. Последние два финиша я даже не смотрела. Замечала, конечно, что идем третьими, но не хотела заранее не загадывать», — цитирует Новолодскую Sportbox.

Лидерство синхронисток

Серьезную заявку на очередное золото сделала сборная России по синхронному плаванию. Подопечные Татьяны Данченко безупречно исполнили техническую программу, показав все необходимые элементы, и заработали 97,2979 балла.

На второй строчке — мощный Китай (96,2310), на третьей — Украина (94,2685).

Причем украинкам не повезло: тот же самый диджей, который дважды допустил оплошность при включении музыки россиянок в соревновании дуэтов, теперь ошибся и на выступлении желто-синей сборной. Вместо композиции из «Лебединого озера» он включил боевую музыку «Карате-2020».

В итоге украинским синхронисткам пришлось выйти и заново показать всю часть программы до погружения в воду. Однако это не помешало им превзойти по баллам своих основных конкуренток за бронзу — японок, которые набрали 93,3773 балла и уступили украинкам около очка.

7 августа команды покажут свои произвольные программы — после этого определятся победительницы Токио-2020.

Лидерство гимнасток

Наконец-то в Токио стартовали соревнования в художественной гимнастике. Дина и Арина Аверины блестяще проявили себя в квалификации личного многоборья с четырьмя снарядами — булавой, мячом, лентой и обручем.

Россиянки пробились в финал с первого и второго места соответственно: Дина набрала 106,300 балла, а Арина — 106,175. Ближайшая преследовательница — израильтянка Линой Ашрам — получила лишь 103,100.

7 августа сестры-близнецы выступят в финале индивидуального многоборья и поборются за свои первые олимпийские медали. Баллы квалификации теперь уже не имеют никакого значения — все нужно начинать заново.

Финал в гандболе

Женская сборная России по гандболу в эпическом полуфинале Олимпиады обыграла сильнейшую команду мира — Норвегию — с нервным счетом 27:26.

На прошлых Играх в Рио-2016 наши девушки точно так же выбили в полуфинале норвежек, хотя те были на 100 процентов уверены в своей победе. В преддверии этого матча-реванша вся скандинавская страна настраивалась соответствующе.

«Для нас было крайне принципиально сыграть в полуфинале именно с Россией, — говорил обозреватель норвежского издания VG Уле Кристиан Стрем в интервью «СЭ».

— Все прекрасно помнят, что произошло пять лет назад. Норвегия никогда не забудет ту игру. И мы ждем реванша. Наша сборная летела в финал, легко выиграла шесть матчей подряд, и тут такое… То поражение было трагедией для всех. Все ждали золота».

Однако и в Токио россиянки оказались сильнее. Иногда даже ценой своего здоровья.

«У меня болит глаз, я хочу как можно скорее пойти в раздевалку. Кто-то засунул палец мне в глаз — и теперь он в крови. Но мы в финале, поэтому это не имеет никакого значения», — заявила Владлена Бобровникова, подчеркнув, что судьи не дали соперницам за это нарушение даже двухминутного штрафа.

В матче за золото Россия сыграет с Францией — снова точный ремейк финала Рио-2016. Тогда наши девушки стали олимпийскими чемпионками. Вот бы и сейчас повторить.

Матч состоится 8 августа в 09.00 мск.

Бразилия выбила Россию с Олимпиады, а потом обнаружился положительный допинг-тест

Игрок женской волейбольной сборной Бразилии Тандара Кайшета провалила допинг-тест. Как оказалось, проба была сдана еще 7 июля, но правда об ее содержании была раскрыта только после четвертьфинала олимпийского турнира, в котором латиноамериканки выбили сборную России (3-1 по сетам).

Волейболистка Наталия Гончарова возмутилась этим фактом и заявила, что готова вернуться и переиграть встречу.

«Должны быть четкие понятные правила насчет объявления о нарушениях антидопинговых правил. Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о ее результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады?

Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле. Расстраивает, что нет четких правил. А так мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией», — приводит слова Гончаровой РИА «Новости».

Тем не менее на Олимпиаде была дисквалифицирована только Кайшета. Для отстранения всей команды нужно, чтобы положительный тест на допинг сдали хотя бы два человека. Таким образом, бразильянки смогут сыграть в финале турнира, который состоится 8 августа в 07.30 мск. Но они прошли по самому краю.