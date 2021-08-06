Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Все пассажиры туристического самолета, пропавшего на Аляске, погибли 04:59
В США подготовят к сентябрю план по повторной вакцинации населения 04:51
В Евросоюзе считают, что Лукашенко нарушил олимпийское перемирие 04:48
В Мьянме военных обвинили в использовании коронавируса против граждан страны 04:46
Червиченко об отказе Фернандеса от сборной: ему посоветовали не распыляться на два... 04:39
Генсек ООН назвал продление ДСНВ шагом на пути к снижению риска ядерной... 04:38
Олимпиада-2020 стала рекордной по числу стран, завоевавших медали 04:14
В Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки 04:14
Канделаки попросила МОК помочь организовать интервью с первой транс-женщиной... 03:58
Премьера Сент-Винсент и Гренадины ранили в ходе протестов против обязательной... 03:56
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Медальный для России вид спорта: сестры Аверины начинают поход за золотом. LIVE

Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Квалификация. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
6 августа в Токио стартует олимпийский турнир по художественной гимнастике. В квалификации к индивидуальному многоборью Россию будут представлять сестры Дина и Арина Аверины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию квалификационных соревнований.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:01

Блестящее выступление российской гимнастки на ковре, справилась Арина со своими своими элементами — очень целостное представление и видение продемонстрировала Аверина.

04:59

А вот и Арина Аверина! С обручем! Под «Жар Птицу» Стравинского выступает российская гимнастка.

04:59

Арбитры выставляют такую оценку — 23.400. Очень неплохо.

04:58

В очень лаконичном черном купальнике, с танцевальными движением спортсменка весьма удачно исполняет свою программу. Яркое выступление демонстрирует гимнастка.

04:56

Представительница Азербайджана Зохра Агамирова начинает выступления с мячом.

04:56

24.100. Обидно, могло бы быть повыше, но эта ошибка...

04:54

Под весьма напряженную музыку показывает Калейн свое динамичное выступление, очень рисковала она, ив самом конце все же допустила ошибку — улетел у нее обруч.

04:52

Еще одна гимнастка из Болгарии Боряна Калейн — она выступает с обручем.

04:52

Судьи оценивают выступление итальянской гимнастки в 25.600 — это промежуточное первое место.

04:50

С небольшими помарками, но без серьезных ошибок справляется с весьма сложной программой итальянка. Достаточно сложные элементы покорились ей.

04:48

На ковре с мячом Александра Аджурджукулезе из Италии.

04:47

Ее оценка за выступления с обручем — 22.800.

04:45

Четко без помарок справилась с гимнастическим снарядом Веденеева. Кстати, достаточно давно эта гимнастка выступала под российским флагом.

04:42

Продолжает выступления представительница Словении Екатерина Веденеева. Она выступает с обручем.

04:41

22.450 — именно такую оценку поставили судьи гимнастке из Казахстана.

04:39

Без потерь показывает свое выступление представительница Казахстана — четко, динамично, без особых видимых ошибок справилась Алина.

04:36

Алина Адильханова из Казахстана с мячом продолжит выступление.

04:34

Судьи после долгого совещания поставили Тасевой 24.450.

04:30

Очень динамичное выступление демонстрирует болгарская спортсменка. Почти без помарок справилась гимнастка, выполнила все необходимые элементы.

04:28

Следующей с обручем выходит болгарская гимнастка Катрин Тасева.

04:27

А вот так оценили ее судьи — 22.400. Весьма и весьма неплохо.

04:26

Увереннее смотрится она своей соперницы, но и у нее без ошибок не обходится. Но в целом выступление смотрелось более целостным, на некоторых моментах мяч держался у гимнастки словно приклеенный.

04:24

Следующей выходит представительница Венгрии Фанни Пигницки. Она начинает с мячом.

04:23

Безусловно расстроена спортсменка. 7.550 ее оценка. Очень строго оценили судьи.

04:22

С самого начала спортсменка допускает весьма серьезную ошибку — улетает у нее обруч, что сбивает немного весь ритм выступления. Несколько потерь было в итоге у гимнастки из Кабо-Верде.

04:20

Ну что же, мы начинаем! У нас открывают квалификацию упражнения с обручем, первой на ковре появляется Марсия Алвеш Лопеш из Кабо-Верде.

04:15

Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, трехкратная абсолютная чемпионка России.

close
100%
Арина Аверина с лентой

Арина Аверина с лентой

РИА Новости
04:15

А теперь немного расскажем о том, какие титулованные спортсменки представят Россию. Дина Аверина — 13-кратная чемпионка мира, в том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европейских игр, в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка России.

close
100%
Российская гимнастка Дина Аверина

Российская гимнастка Дина Аверина

РИА Новости
04:10

Квалификация в индивидуальном многоборье с участием россиянок Дины и Арины Авериных начнется в 04:20 по московскому времени.

04:00

Доброе утро, уважаемые любители спорта! Наконец-то начинается художественная гимнастика, еще один вид спорта, в котором Россия доминирует на протяжении многих лет.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день 14-й: финалы в борьбе и боксе, старт художественной гимнастики
Женская сборная России по гандболу сразится за выход в финал с Норвегией
14-й день Олимпиады: сестры Аверины начинают многоборье в гимнастике. LIVE
Олимпиада-2020. 14-й день. ОНЛАЙН
Конец великой эпохи: «Барселона» рассталась с Месси
Контракт Месси не вписывается в потолок зарплат Ла Лиги
В ВКС появились мобильные всевидящие 3D-радары
CNBC: хакеры из России выложили в даркнет один миллион кредиток
«Углеродный налог» для российских экспортеров в ЕС составит $6,4 млрд к 2030 году
В США подготовят к сентябрю план по повторной вакцинации населения
Новости и материалы
Все пассажиры туристического самолета, пропавшего на Аляске, погибли
В Евросоюзе считают, что Лукашенко нарушил олимпийское перемирие
В Мьянме военных обвинили в использовании коронавируса против граждан страны
Червиченко об отказе Фернандеса от сборной: ему посоветовали не распыляться на два фронта
Генсек ООН назвал продление ДСНВ шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы
Олимпиада-2020 стала рекордной по числу стран, завоевавших медали
В Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки
Канделаки попросила МОК помочь организовать интервью с первой транс-женщиной на ОИ
Премьера Сент-Винсент и Гренадины ранили в ходе протестов против обязательной вакцинации
Virgin Galactic открыла продажу билетов на полеты в космос стоимостью $450 000
Исследования показывают, что жирафов неправильно понимают
Экс-тренер «Спартака» рассказал, в каком клубе видит Мессии после ухода из «Барселоны»
В Якутии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади более 180 тыс гектаров
Калифорния потребовала 100% вакцинации медицинских работников
Два белорусских тренера лишены аккредитации и выселены из олимпийской деревни
В Роскачестве рассказали, как выбрать самую вкусную дыню
Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» с подлодки могут начаться в конце августа
Над Аляской пропал экскурсионный самолет
Все новости
CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане
Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР
Шойгу предложил освоить Сибирь заново
Министр обороны поделился идеей построить в Сибири несколько крупных городов
Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны
Эксперты оценили возможности Белоруссии по тотальному контролю миграции
В рамках сотрудничества: Пашинян добился отправки погранвойск из России в Армению
Ереван сообщил о присутствии российских пограничников в одном из районов страны
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
До 70% привитых: в Роспотребнадзоре сообщили о «чемпионах» вакцинации
Попова рассказала о 14 регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса
Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта
Врачи обрадовались отмене обязательного ношения противочумных костюмов
Эксперты Michelin проехались по украинским ресторанам
Когда может появиться гид Michelin по Украине
«Мы не видим, что там происходит»: власти готовят новую систему наблюдения в Арктике
Путин поручил как можно быстрее внедрить систему мониторинга вечной мерзлоты
Автомобильный рынок покатился под гору
Продажи новых автомобилей в июле сократились на 6,5%
«Предвзятое отношение — это нормально»: звезда TikTok о будущем рекорде Гиннеса и секрете успеха
Интервью с главной фуд-тиктокершей России Камиллой Дмитриевой — про новое шоу и огромную еду
Пожары дошли до Древней Греции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях