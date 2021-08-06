Медальный для России вид спорта: сестры Аверины начинают поход за золотом. LIVE

Блестящее выступление российской гимнастки на ковре, справилась Арина со своими своими... 05:01 Блестящее выступление российской гимнастки на ковре, справилась Арина со своими своими элементами — очень целостное представление и видение продемонстрировала Аверина.

А вот и Арина Аверина! С обручем! Под «Жар Птицу» Стравинского выступает... 04:59 А вот и Арина Аверина! С обручем! Под «Жар Птицу» Стравинского выступает российская гимнастка.

Арбитры выставляют такую оценку — 23.400. Очень неплохо. 04:59 Арбитры выставляют такую оценку — 23.400. Очень неплохо.

В очень лаконичном черном купальнике, с танцевальными движением спортсменка весьма удачно... 04:58 В очень лаконичном черном купальнике, с танцевальными движением спортсменка весьма удачно исполняет свою программу. Яркое выступление демонстрирует гимнастка.

Представительница Азербайджана Зохра Агамирова начинает выступления с мячом. 04:56 Представительница Азербайджана Зохра Агамирова начинает выступления с мячом.

24.100. Обидно, могло бы быть повыше, но эта ошибка... 04:56 24.100. Обидно, могло бы быть повыше, но эта ошибка...

Под весьма напряженную музыку показывает Калейн свое динамичное выступление, очень рисковала... 04:54 Под весьма напряженную музыку показывает Калейн свое динамичное выступление, очень рисковала она, ив самом конце все же допустила ошибку — улетел у нее обруч.

Еще одна гимнастка из Болгарии 04:52 Еще одна гимнастка из Болгарии Боряна Калейн — она выступает с обручем.

Судьи оценивают выступление итальянской гимнастки в 25.600 — это промежуточное первое... 04:52 Судьи оценивают выступление итальянской гимнастки в 25.600 — это промежуточное первое место.

С небольшими помарками, но без серьезных ошибок справляется с весьма сложной... 04:50 С небольшими помарками, но без серьезных ошибок справляется с весьма сложной программой итальянка. Достаточно сложные элементы покорились ей.

На ковре с мячом Александра Аджурджукулезе из Италии. 04:48 На ковре с мячом Александра Аджурджукулезе из Италии.

Ее оценка за выступления с обручем — 22.800. 04:47 Ее оценка за выступления с обручем — 22.800.

Четко без помарок справилась с гимнастическим снарядом Веденеева. Кстати, достаточно давно... 04:45 Четко без помарок справилась с гимнастическим снарядом Веденеева. Кстати, достаточно давно эта гимнастка выступала под российским флагом.

Продолжает выступления представительница Словении Екатерина Веденеева. Она выступает с обручем... 04:42 Продолжает выступления представительница Словении Екатерина Веденеева. Она выступает с обручем.

22.450 — именно такую оценку поставили судьи гимнастке из Казахстана. 04:41 22.450 — именно такую оценку поставили судьи гимнастке из Казахстана.

Без потерь показывает свое выступление представительница Казахстана — четко, динамично... 04:39 Без потерь показывает свое выступление представительница Казахстана — четко, динамично, без особых видимых ошибок справилась Алина.

Алина Адильханова из Казахстана с мячом продолжит выступление. 04:36 Алина Адильханова из Казахстана с мячом продолжит выступление.

Судьи после долгого совещания поставили Тасевой 24.450. 04:34 Судьи после долгого совещания поставили Тасевой 24.450.

Очень динамичное выступление демонстрирует болгарская спортсменка. Почти без помарок справилась... 04:30 Очень динамичное выступление демонстрирует болгарская спортсменка. Почти без помарок справилась гимнастка, выполнила все необходимые элементы.

Следующей с обручем выходит болгарская гимнастка Катрин Тасева. 04:28 Следующей с обручем выходит болгарская гимнастка Катрин Тасева.

А вот так оценили ее судьи — 22.400. Весьма и весьма неплохо. 04:27 А вот так оценили ее судьи — 22.400. Весьма и весьма неплохо.

Увереннее смотрится она своей соперницы, но и у нее без ошибок не обходится. Но... 04:26 Увереннее смотрится она своей соперницы, но и у нее без ошибок не обходится. Но в целом выступление смотрелось более целостным, на некоторых моментах мяч держался у гимнастки словно приклеенный.

Следующей выходит представительница Венгрии Фанни Пигницки. Она начинает с мячом. 04:24 Следующей выходит представительница Венгрии Фанни Пигницки. Она начинает с мячом.

Безусловно расстроена спортсменка. 7.550 ее оценка. Очень строго оценили судьи. 04:23 Безусловно расстроена спортсменка. 7.550 ее оценка. Очень строго оценили судьи.

С самого начала спортсменка допускает весьма серьезную ошибку — улетает у нее обруч... 04:22 С самого начала спортсменка допускает весьма серьезную ошибку — улетает у нее обруч, что сбивает немного весь ритм выступления. Несколько потерь было в итоге у гимнастки из Кабо-Верде.

Ну что же, мы начинаем! У нас открывают квалификацию упражнения с обручем, первой... 04:20 Ну что же, мы начинаем! У нас открывают квалификацию упражнения с обручем, первой на ковре появляется Марсия Алвеш Лопеш из Кабо-Верде.

Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том... 04:15 Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, трехкратная абсолютная чемпионка России. close 100% Арина Аверина с лентой РИА Новости

А теперь немного расскажем о том, какие титулованные спортсменки представят Россию. Дина... 04:15 А теперь немного расскажем о том, какие титулованные спортсменки представят Россию. Дина Аверина — 13-кратная чемпионка мира, в том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европейских игр, в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка России. close 100% Российская гимнастка Дина Аверина РИА Новости

Квалификация в индивидуальном многоборье с участием россиянок Дины и Арины Авериных... 04:10 Квалификация в индивидуальном многоборье с участием россиянок Дины и Арины Авериных начнется в 04:20 по московскому времени.