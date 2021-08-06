Блестящее выступление российской гимнастки на ковре, справилась Арина со своими своими элементами — очень целостное представление и видение продемонстрировала Аверина.
Медальный для России вид спорта: сестры Аверины начинают поход за золотом. LIVE
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Квалификация. ОНЛАЙН
А вот и Арина Аверина! С обручем! Под «Жар Птицу» Стравинского выступает российская гимнастка.
Арбитры выставляют такую оценку — 23.400. Очень неплохо.
В очень лаконичном черном купальнике, с танцевальными движением спортсменка весьма удачно исполняет свою программу. Яркое выступление демонстрирует гимнастка.
Представительница Азербайджана Зохра Агамирова начинает выступления с мячом.
24.100. Обидно, могло бы быть повыше, но эта ошибка...
Под весьма напряженную музыку показывает Калейн свое динамичное выступление, очень рисковала она, ив самом конце все же допустила ошибку — улетел у нее обруч.
Еще одна гимнастка из Болгарии Боряна Калейн — она выступает с обручем.
Судьи оценивают выступление итальянской гимнастки в 25.600 — это промежуточное первое место.
С небольшими помарками, но без серьезных ошибок справляется с весьма сложной программой итальянка. Достаточно сложные элементы покорились ей.
На ковре с мячом Александра Аджурджукулезе из Италии.
Ее оценка за выступления с обручем — 22.800.
Четко без помарок справилась с гимнастическим снарядом Веденеева. Кстати, достаточно давно эта гимнастка выступала под российским флагом.
Продолжает выступления представительница Словении Екатерина Веденеева. Она выступает с обручем.
22.450 — именно такую оценку поставили судьи гимнастке из Казахстана.
Без потерь показывает свое выступление представительница Казахстана — четко, динамично, без особых видимых ошибок справилась Алина.
Алина Адильханова из Казахстана с мячом продолжит выступление.
Судьи после долгого совещания поставили Тасевой 24.450.
Очень динамичное выступление демонстрирует болгарская спортсменка. Почти без помарок справилась гимнастка, выполнила все необходимые элементы.
Следующей с обручем выходит болгарская гимнастка Катрин Тасева.
А вот так оценили ее судьи — 22.400. Весьма и весьма неплохо.
Увереннее смотрится она своей соперницы, но и у нее без ошибок не обходится. Но в целом выступление смотрелось более целостным, на некоторых моментах мяч держался у гимнастки словно приклеенный.
Следующей выходит представительница Венгрии Фанни Пигницки. Она начинает с мячом.
Безусловно расстроена спортсменка. 7.550 ее оценка. Очень строго оценили судьи.
С самого начала спортсменка допускает весьма серьезную ошибку — улетает у нее обруч, что сбивает немного весь ритм выступления. Несколько потерь было в итоге у гимнастки из Кабо-Верде.
Ну что же, мы начинаем! У нас открывают квалификацию упражнения с обручем, первой на ковре появляется Марсия Алвеш Лопеш из Кабо-Верде.
Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, трехкратная абсолютная чемпионка России.
Арина Аверина с лентойРИА Новости
А теперь немного расскажем о том, какие титулованные спортсменки представят Россию. Дина Аверина — 13-кратная чемпионка мира, в том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европейских игр, в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка России.
Российская гимнастка Дина АверинаРИА Новости
Квалификация в индивидуальном многоборье с участием россиянок Дины и Арины Авериных начнется в 04:20 по московскому времени.
Доброе утро, уважаемые любители спорта! Наконец-то начинается художественная гимнастика, еще один вид спорта, в котором Россия доминирует на протяжении многих лет.