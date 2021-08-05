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Спорт

Конец великой эпохи: «Барселона» рассталась с Месси

Контракт Месси не вписывается в потолок зарплат Ла Лиги

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Лионель Месси в матче «Барселона» — «Сельта»

Лионель Месси в матче «Барселона» — «Сельта»

Reuters
Лионель Месси покидает «Барселону», в которой играл всю жизнь. Эта великая история заканчивается не из-за того, что аргентинец хочет сменить клуб или клуб хочет избавиться от игрока. Просто контракт футболиста не вписывается в существующий в испанской Лиге потолок на зарплаты.

Официальное объявление

Официальном сайт каталонского клуба выступил с обращением.

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно. В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся. «Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в заявлении.

Вот так банально, сухим языком официальных слов переворачивается одна из величайших страниц в истории футбола. И самой «Барселоны».

Месси в «Барселоне» с 13 лет, дорос до основного состава и вместе с командой выиграл множество титулов. Десять чемпионатов Испании, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира. Шесть раз Месси становился лучшим игроком мира. В качестве игрока «Барселоны».

Новый контракт

Самое интересное, что совсем недавно, по информации испанских СМИ, «Барселона» и Месси договорились о подписания нового контракта. Старое соглашение истекло 1 июля нынешнего года.

Сначала аргентинец и каталонский клуб собирались заключить соглашение на два года, но затем стороны договорились о пятилетнем контракте. Аргентинец дал согласие на понижение зарплаты на 50% понимая, что «Барселона» переживает не самые простые, в финансовом плане, времена.

Соглашение предусматривало опцию отъезда в американскую МЛС по желанию футболиста через два сезона, а затем возвращение в «Барселону» на административную должность.

Предполагалось, что в первый год форвард заработает €20 млн, во второй сумма увеличится. При расторжении контракта после двух сезонов Лео положена еще и компенсация. Если же он продолжит выступать за каталонцев, то в последние три сезона по соглашению оклад будет постепенно снижаться.

Потолок зарплат

Но все это упиралось в одну проблему. В испанской Ла Лиге уже некоторое время действует потолок зарплат, который для каждого клуба рассчитывается индивидуально. Применительно к топ-клубам речь идет о том, что они могут тратить на зарплаты игрокам примерно 25 процентов от дохода. При этом у «Барселоны» зарплатная ведомость в предыдущем сезоне составила фантастические 110% от доходов. А долги клуба неизменно растут.

Жоан Лапорта, вернувшийся на пост президента совсем недавно, попытался исправить ситуацию, ведь он прекрасно понимал, что при таком раскладе он не только не сможет зарегистрировать новый контракт Мессии, но и вообще клуб останется летом без усиления. Были распроданы ненужные игроки, да и некоторые нужные, вполне перспективные футболисты отправились в другие клубы. Но этого было недостаточно.

В клубе пытались придумать устраивающую всех схему с распределением выплат аргентинцу на несколько лет, но Ла Лига, в лице своего руководителя и автора идеи о потолке зарплат Хавьера Тебаса, все каталонские варианты завернула. Правила есть правила.

При этом в Ла Лиге прекрасно понимают, что вслед за отъездом Мессии из Испании последуют имиджевые и финансовые потери, но все-таки идут на этот шаг. Потому что ситуация в испанском футболе складывается критическая, особенно для «Реала» и «Барселоны», чьи долги приближаются к миллиарду. И это стало одной причин активного участия испанских грандов в проекте Суперлиги.

Ситуация «Барселоны»

Летом каталонский клуб уже приобрел нескольких футболистов. Вернул из «Манчестер Сити» своего воспитанника Эрика Гарсию, подписал в качестве свободного агента Серхио Агуэро, причем аргентинец соглашался перейти в «Барселону» во многом как раз из-за желания поиграть в одном клубе вместе со своим другом Месси. Также в Каталонию переезжает Мемфис Депай из «Лиона».

Так вот, «Барселона» не может зарегистрировать контракты всех этих игроков. Уход Месси, возможно, как-то поможет улучшить ситуацию в клубе.

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