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Спорт

«Лучшее, что могло случиться с «Ростовом»: Семин сменил Карпина

Юрий Семин подписал с «Ростовом» двухлетний контракт

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Юрий Семин

Юрий Семин

Михаил Джапаридзе/ТАСС
Выдающийся российский тренер, известный болельщикам прежде всего по работе в «Локомотиве» Юрий Семин официально возглавил «Ростов». На этом посту он сменил Валерия Карпина, который подал в отставку, сделав выбор в пользу сборной России. Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «Газете.Ru» порадовался за Семина, а бывший игрок красно-зеленых Дмитрий Булыкин заявил, что интересно будет наблюдать за «Ростовом». Депутат Госдумы и болельщик «Локо» Игорь Лебедев заявил, что хоть и не станет болельщиком южной команды, но желает ей занять место сразу после «железнодорожников». А член тренерского штаба Валерия Карпина в «Ростове» Михаил Осинов рассказал, что пока не знает, как будет формироваться штаб при Семине.

С чего все началось

Перед стартом нового сезона чемпионата России Валерий Карпин был объявлен главным тренером сборной России. И это при том, что он оставался наставником «Ростова». Сам Карпин пояснил, что контракт рассчитан на полгода, и все это время он будет совмещать посты. Многие эксперты приняли такое назначение в штыки, припоминая неудачный опыт совмещения работы в клубе и в сборной Леонида Слуцкого.

Тем не менее, после всего двух туров национального первенства — оба матча «Ростов» проиграл — Карпин объявил о своем уходе. Он аргументировал такое решение тем, что работа в сборной не оставляет ему возможности совмещать.

Утром в среду, 4 августа, журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что, с высокой долей вероятности, «Ростов» возглавит Семин. А вскоре о назначении именитого специалиста официально объявила пресс-служба клуба. Примечательно, что контракт с 74-летним тренером подписан на два года — очевидно, на него рассчитывают и дадут возможность построить свою команду, а не просто поддержать на плаву то, что осталось после Карпина.

Из этого также можно сделать вывод, что возвращение Валерия Карпина в ближайшее время не планируется — даже если он не продлит действующий контракт с РФС, который истекает 31 декабря 2021 года.

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Назначение Семина в «Ростов» позитивно воспринял его друг, бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. Он констатировал, что ростовчане тяжело начали сезон и играли без должного энтузиазма — с этой проблемой, убежден Наумов, Семин справится.

«Валерий Георгиевич [Карпин] создал эту команду, значительно ее изменил, создал определенный стиль, и она выглядит неплохо. Но тактической мудрости этой команде все время немного не хватало – и это Палыч может ей дать. А самое главное, в последних двух матчах я увидел, что «Ростов» был какой-то опустошенный, играл не с горящими глазами. Вот тут Юрий Палыч, конечно, незаменим.

Думаю, он придаст игрокам новый стимул, и команда будет совсем по-другому выглядеть. В принципе, команда хорошая и обученная, но ей не хватает немного тактической выучки и азарта. У Юрия Палыча есть одно очень хорошее качество: он может быстро наладить игру и быстро привести команду в чувство. Уже начался чемпионат, нет времени для раскачки, и здесь он незаменим», — заявил Наумов.

«Он сделает из «Ростова» Карпина команду Семина»

Бывший футболист «Локо», экс-советник президента клуба Дмитрий Булыкин заинтересован в том, чтобы снова увидеть Семина в работе. Специалист после ухода из «Локомотива» в мае 2020 года нигде не работал, если не считать краткосрочное консультирование в команде «Красава» известного в прошлом футболиста, блогера Евгения Савина.

«Безусловно, интересно будет увидеть Юрия Палыча в деле. Думаю, что в этом сезоне «Ростов» будет выше девятого места именно из-за того, что пришел Юрий Палыч.

Встряхнуть команду он, безусловно, сможет. А свою игру поставить – на это у него будет зимний сбор. Тогда он сделает из «Ростова» Карпина команду Семина.

Мы не знаем, какие задачи поставило руководство перед ним, посмотрим, послушаем. Но в любом случае, желаю Юрий Палычу удачи с «Ростовом», — сказал Булыкин.

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Депутат Госдумы и известный болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев порадовался как за Семина, так и за «Ростов». Он подчеркнул: опытнейший наставник, по его мнению, является одним из лучших российских тренеров, и южному клубу здесь несказанно повезло.

«Очень рад, в первую очередь, за Юрия Павловича Семина. Потому что такие специалисты — а он, я считаю, входит в первую тройку российских тренеров, — должны работать и приносить пользу российскому футболу, учить молодежь и своим примером показывать, как нужно работать и добиваться успеха.

И, безусловно, считаю, что на сегодняшний день Юрий Палыч — это лучшее, что могли себе представить в клубе «Ростов».

Жалко, конечно, что Юрий Палыч в свое время в очередной раз ушел из «Локомотива». Так сложились звезды на небосклоне, что именно с «Локомотивом» он достиг всего, что только можно, в российском футболе — и титула чемпиона России, и побед в Кубке и в Суперкубке, и выступлений в Лиге чемпионов. С остальными российскими клубами, где бы Юрий Палыч ни работал, такого ему не удавалось. Но, к сожалению, руководство «Локомотива» не захотело его удержать», — констатировал Лебедев.

Парламентарий заметил, что приход Семина в «Ростов» не заставит его сменить клубные пристрастия. Но он признал, что теперь судьба ростовской команды будет вызывать у него интерес.

«Не могу сказать, что я с завтрашнего дня начну болеть за «Ростов», потому что все-таки остаюсь болельщиком «Локомотива». Тренеры приходят и уходят, так же, как и игроки, а клуб остается. Но, не скрою, буду краем глаза теперь следить и за судьбой «Ростова», потому что мне очень хочется, чтобы Юрий Палыч с этим клубом достиг высот и по итогам этого сезона занял место в турнирной таблице следующее за «Локомотивом»», — заключил Лебедев.

Что будет с тренерским штабом «Ростова»

Валерий Карпин, уйдя из «Ростова», взял в тренерский штаб сборной новых помощников — Николая Писарева и Виктора Онопко. А его ассистенты в «Ростове» пока остаются в подвешенном состоянии — на данный момент неизвестно, с кем будет работать Семин, за исключением его многолетнего помощника Юрия Батуренко. Один из тренеров «Ростова», легендарный в прошлом игрок команды Михаил Осинов, признался «Газете.Ru», что пока ничего не может сказать о своем будущем.

«Семина только представили, поэтому пока ничего не могу сказать — ни хорошего, ни плохого. Время и результат покажут.

Про тренерский штаб ничего неизвестно, пусть время пройдет. Я сам пока ничего не знаю, так что не могу на это ответить», — сообщил Осинов.

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