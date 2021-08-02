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Спорт

«Мучительное решение для всех»: Карпин выбрал сборную

Карпин ушел в отставку с поста главного тренера «Ростова»

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Валерий Карпин

Валерий Карпин

Михаил Киреев/РИА «Новости»
Валерий Карпин, недавно возглавивший сборную России по футбол на правах совмещения постов, покинул «Ростов», где работал главным тренером последние четыре года. Теперь специалист сконцентрируется на национальной команде.

2 августа футбольный клуб «Ростов» объявил на своем официальном сайте о том, что работавший на посту главного тренера с 2017 года Валерий Карпин ушел в отставку.

«Сегодня у нас состоялся откровенный разговор с президентом «Ростова» Арташесом Владимировичем Арутюнянцом. Мы говорили не как президент и главный тренер. Прежде всего, мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга, — говорится в опубликованном письме Карпина на официальном сайте «Ростова».

— Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для «Ростова», так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

Ростов-на-Дону – город, который я полюбил всем сердцем, город, подаривший мне много счастливых лет и, что тоже важно, двух дочерей-ростовчанок. Футбольный клуб «Ростов» был, есть и будет в моем сердце, и при этом я не прощаюсь.

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Ростовская область, город, клуб, болельщики – здесь все стало для меня родным и уютным. Я ухожу с должности главного тренера «Ростова», но я остаюсь в Ростове-на-Дону. Хотел бы поблагодарить Арташеса Владимировича за предоставленную возможность оставаться столько времени у руля такого замечательного клуба, как «Ростов».

Мне было оказано поистине безграничное доверие, поддержка. Арташес Владимирович – лучший президент, но, что еще важнее, друг, на которого я всегда могу положиться. Большое спасибо болельщикам за ту любовь и поддержку, которую они оказывают и, уверен, будут оказывать команде, мне и моей семье.

Хочу поблагодарить руководство, игроков и сотрудников клуба, а также всех, кто был с командой все эти годы. Отдельная благодарность губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву за поддержку и помощь на протяжении этого времени».

Напомним, что за несколько минут до начала первого матча Российской премьер-лиги, в котором как раз «Ростов» играл с московским «Динамо», было объявлено, что Карпин возглавит сборную России.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сразу заявил, что не видит проблемы в совмещении постов на небольшом временном отрезке до конца года.

Под руководством Карпина сборная должна была пройти уже начавшийся еще при Станиславе Черчесове отборочный цикл к чемпионату мира — 2022 в Катаре, после чего зимой он должен был покинуть либо пост в национальной команде, либо в клубе.

«Ростов» в итоге начал чемпионат РПЛ неудачно, уступив и «Динамо» (0:2), и 1 августа проиграв во втором туре чемпиону страны санкт-петербургскому «Зениту» (2:4).

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России, — также рассказал Карпин.

— Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

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Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне, и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали все, как умеем, и все, что в наших силах».

Всего под руководством Карпина «Ростов» провел 110 матче в Премьер-лиге, одержал в них 42 победы, 29 раз сыграл вничью и потерпел 39 поражений.

Приняв команду в декабре 2017 года, он спас ее от вылета из РПЛ, вытащив на одиннадцатое место. После этого были девятое место в сезоне-2018/19, высокая итоговая пятая строчка в следующей кампании и снова девятая позиция в последнем чемпионате.

Теперь для Карпина на повестке дня первый матч сборной России после чемпионата мира. 1 сентября национальная команда проведет дома важнейшую игру отборочного цикла против сборной Хорватии.

После этого сборную ждут шесть встреч квалификации на мундиаль, включая еще две в сентябре.

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