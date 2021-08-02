Семин поддержал решение Карпина покинуть «Ростов»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».

«Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры — в качестве футболиста и тренера — всегда рисковал. Я поддерживаю решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной. Желаю ему удачи!» — сказал Сёмин в интервью «Чемпионату».

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде.

2 августа Карпин объявил о том, что покидает «Ростов» и сосредоточится на работе с национальной командой.

«Так будет лучше для всех – и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред», — сказал Карпин официальному сайту «Ростова».

Ранее сообщалось, что Карпин покинул пост главного тренера «Ростова».