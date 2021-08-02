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Спорт

За медалями в гимнастике и борьбе: десятый день Олимпиады. LIVE

Российские гимнасты претендуют на медали на снарядах

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Российский гимнаст Никита Нагорный на Олимпийских играх в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный на Олимпийских играх в Токио

Global Look Press
Российские спортивные гимнасты поборются за медали на трех снарядах, синхронистки начнут квалификацию дуэтов, борцы вольного и греко-римского стиля разыграют медали в двух категориях и проведут турниры до финалов еще в трех, женские сборные по гандболу и волейболу закроют групповой этап важными встречами, а два российских мужских дуэта проведут свои матчи 1/8 финала в пляжном волейболе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого дня Олимпийских игр.
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06:35

В МОК похвалили российских олимпийцев. Представитель пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что Россия выполнила 85% рекомендации от организации, что позволило избежать положительных допинг-тестов.

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Россия, флаг, Олимпиада, МОК, ОКР

Россия, флаг, Олимпиада, МОК, ОКР

Global Look Press
06:25

Наталья Подольская в одиночном квалификационном заезде в гребле на каноэ на 200 метров не смогла показать время, необходимое для квалификации в полуфинал.

06:15

Уткин назвал предательством поступок белорусской легкоатлетки Тимановской. «Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам. Сегодня у белорусского спорта абсолютно другое лицо, то, которое желают нам преподнести беглые белорусы, беглецы из фонда, созданного на западные деньги», — заявил белорусский депутат Виталий Уткин.

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Кристина Тимановская в аэропорту Ханеда, Токио, 2021 год

Кристина Тимановская в аэропорту Ханеда, Токио, 2021 год

Issei Kato/Reuters
06:05

Борец Муса Евлоев прошел в четвертьфинал олимпийского турнира! В своем первом поединке на Олимпиаде российский спортсмен оказался сильнее представителя Грузии Георгия Мелия — 3:1.

05:55

Валерий Пронкин в метании молота с результатом 75.80 смог квалифицироваться в финал состязаний по легкой атлетике! Российский спортсмен по итогам полуфинала занял 11-е место.

05:40

Кира Степанова и Варвара Степанова стали вторыми в квалификационном заезде на байдарках (двойки) на 500 метров и напрямую вышли в полуфинал соревнований!

05:30

Борец Сергей Емелин со счетом 7:1 победил американца Ильдара Хафизова в утешительном раунде соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг в рамках олимпийского турнира в Токио и получил шанс побороться за медаль Игр.

В поединке за бронзу россиянин поспорит с молдаванином Виктором Чобану.

05:20

Валерий Пронкин в метании молота с результатом 75.80 не смог квалифицироваться напрямую в финал. Для этого необходимо отправить снаряд на расстояние 77.50 метров. Отметим, что у российского атлета остаются шансы выйти финал по итогам второго полуфинала.

«Броски лучше шли, чем в течение летнего сезона после весны. Но, знаете, Олимпийские игры - все-таки очень психологически сложно. Потряхивало чересчур от волнения. А так, в принципе, если этот результат даст пройти в финал, то в финале будет поинтереснее», - сказал Пронкин журналистам.

05:05

Максим Спесивцев и Роман Аношкин не сумели выйти в полуфинал олимпийских соревнований по гребле на байдарке на дистанции в один километр. Спортсмены получат возможность продолжить борьбу за медали на стадии четвертьфинала.

04:55

Переносимся в гребной канал. Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь, выступающие в соревнованиях на каноэ на километровой дистанции, успешно отобрались в четвертьфинал.

04:45

Преследуемую властями Белоруссии бегунью поддержала Светлана Тихановская. «Ситуация с Кристиной произошла, когда моя команда возвращалась из визита в США. И я благодарю Белорусский фонд спортивной солидарности и белорусскую диаспору за быструю, скоординированную работу, которая помогла защитить спортсменку от насильной депортации в тюрьму. Я благодарю МОК и власти Японии за оперативную реакцию, а также Чехию, Словению и Польшу за предложение убежища для Кристины.

Сейчас Кристина Тимановская находится в безопасности. Но мы вместе продолжим работу по ее случаю», – написала Тихановская.

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Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Leopold Nekula/VIENNAERPORT/Global Look Press
04:35

Вернемся к окколоспортивным событиям. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая в настоящее время находится под патронажем японских властей, рассказала,что боится попасть в тюрьму по приезду на родину с Олимпиады в Токио.

«Почему я боюсь лететь на родину? Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно», — приводит слова Тимановской by.tribuna.com.

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Кристина Тимановская в аэропорту Ханеда, Токио, 2021 год

Кристина Тимановская в аэропорту Ханеда, Токио, 2021 год

Issei Kato/Reuters
04:25

Начинается соревновательный день для российских атлетов на главной арене Олимпиады. В соревнованиях по легкой атлетике нашу страну представляет вице-чемпион мира 2017 года Валерий Пронкин. Пожелаем ему удачи!

04:15

А ознакомиться с тем, кого поддерживать в очередной день Игр, можно в нашем материале.

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02 августа 00:35
04.00

На Олимпийских играх в Токио уже стартовал десятый день соревнований. «Газета.Ru» рассказывает обо всех главных событиях в текстовой онлайн-трансляции.

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