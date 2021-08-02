За медалями в гимнастике и борьбе: десятый день Олимпиады. LIVE

Борец Сергей Емелин со счетом 7:1 победил американца Ильдара Хафизова в утешительном раунде...

05:30

Борец Сергей Емелин со счетом 7:1 победил американца Ильдара Хафизова в утешительном раунде соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг в рамках олимпийского турнира в Токио и получил шанс побороться за медаль Игр.

В поединке за бронзу россиянин поспорит с молдаванином Виктором Чобану.