За медалями в гимнастике и борьбе: десятый день Олимпиады. LIVE

Вернемся к окколоспортивным событиям. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая...
Вернемся к окколоспортивным событиям. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая в настоящее время находится под патронажем японских властей, рассказала,что боится попасть в тюрьму по приезду на родину с Олимпиады в Токио.
«Почему я боюсь лететь на родину? Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно», — приводит слова Тимановской by.tribuna.com.
Кристина Тимановская в аэропорту Ханеда, Токио, 2021 год
Issei Kato/Reuters