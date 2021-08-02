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Спорт

За кого болеть на Играх, день десятый: медали гимнастов и старт синхронисток

Российские гимнасты претендуют на медали в трех видах в десятый день

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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина

РИА Новости
В десятый день Олимпийских игр в спортивной гимнастике будут разыграны медали на трех снарядах с участием россиян, стартует турнир в синхронном плавании у дуэтов, пляжные волейболисты проведут матчи 1/8 финала, много россиян сразятся в вольной и греко-римской борьбе, а волейболистки и гандболистки проведут важнейшие заключительные встречи группового этапа. «Газета.Ru» анонсирует десятый день Олимпиады.

Спортивная гимнастика

В десятый день Олимпийских игр в Токио спортивные гимнасты и гимнастки разыграют медали еще в трех упражнениях.

В 11.00 по московскому времени начнутся соревнования на кольцах, где поболеть можно будет за Дениса Аблязина.

Следом, в 11.57 примут старт женские вольные упражнения. Там Россию представят Виктория Листунова и Ангелина Мельникова.

Ну а в 12.51 мужчины померяются силами в опорном прыжке, где на медали претендуют Никита Нагорный и Денис Аблязин. Причем Нагорный является действующим чемпионом мира в данной дисциплине.

Синхронное плавание

Стартует 2 августа один из самых российских видов — синхронное плавание. Дуэты выйдут на свободную программу, после которой никто пока не отсеется.

Среди 22 команд будет и безоговорочный фаворит — российский дуэт в составе титулованнейшей Светланы Ромашиной (пятикратная олимпийская чемпионка) и Светланы Колесниченко (пока одно золото Игр). Соревнования стартуют в 13.30 мск.

Пляжный волейбол

В пляжном волейболе вслед за женским стартует и мужской плей-офф. Здесь у нас сразу две надежды.

В 8.00 свой поединок 1/8 финала против чилийцев Марко и Эстебана Гримальтов проведут Илья Лешуков и Константин Семенов.

Ну а в полдень по Москве Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сразятся с сильными испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой. Эррера является серебряным призером еще Афин-2004.

Гребля на байдарках и каноэ

В гребле на байдарках и каноэ обширная программа с участием россиян, хотя пока дело не дойдет до медальных разборок.

В турнире байдарок-одиночек на дистанции 200 м у женщин в 3.51 в четвертом заезде стартует Наталья Подольская, а через семь минут в следующем выступит Светлана Черниговская.

По две лучших спортсменки из каждого заезда попадут сразу в полуфинал и больше в этот день на гребном канале не появятся. А вот все остальные сразятся в четвертьфиналах через пару часов.

Именно по такой схеме пройдут соревнования и во всех других видах в этот день. В каноэ-двойках у мужчин на 1000 м пойдут Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь. Они стартуют в 4.13.

В байдарках-одиночках у мужчин на 1000 м в 4.21 в первом заезде выступит Максим Спесивцев, а в следующем — бронзовый призер Рио-2016 Роман Аношкин.

Наконец в байдарках-двойках у женщин на 500 м Россию в 5.08 представят Кира Степанова и Варвара Баранова.

Велоспорт

В велоспорте стартуют соревнования по шорт-треку. В 9.30 по московскому времени российский дуэт Дарья Шмелева /Анастасия Войнова сразится за посев в квалификации командного спринта.

После этого все восемь сборных разобьются на четвертьфинальные пары. Эта стадия стартует в 10.50. Ну а бронзовый заезд и финал ждут зрителей в полдень.

Прыжки в воду

В прыжках в воду мужчины будут соревноваться на трехметровом трамплине. В квалификации, которая начнется в 9.00 Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов (каждый за себя) постараются пробиться в топ-18 из 29-ти участников, чтобы попасть в полуфинал.

Гандбол

В женском гандбольном турнире в 8.15 мск сборная России сразится с испанками. Это последний тур и победа или даже ничья гарантируют нашей сборной второе место в подгруппе В.

А вот в случае поражения и победы бразильянок над француженками мы откатимся на четвертую позицию и в четвертьфинале встретимся с лучшей командой группы А — Норвегией.

Стрельба

В стрельбе мужчины разыграют медали в двух дисциплинах. В 2.30 по Москве стартует вторая квалификация у стрелков из пистолета с 25 м. Там Леонид Екимов идет десятым, отставая на четыре балла от заветного шестого места.

Именно шесть лучших по итогам еще трех выстрелов (в сумме с предыдущими тремя) пробьются в финал, который состоится в 8.30.

В 5.30 начнется квалификация в стрельбе из винтовки с 50 м. Там Сергей Каменский поборется за попадание в восьмерку, чтобы в 12.50 принять участие в розыгрыше наград.

Волейбол

Важный матч в последнем туре волейбольного турнира предстоит провести нашим девушкам. Они сразятся с турчанками.

Сейчас сборная России занимает второе место, но при поражении в трех или четырех партиях откатится на третье или даже четвертое место.

Зато наша победа и успех команды США в игре против Италии принесет российским девушкам сенсационнейшее итоговое первое место в секстете и встречу в четвертьфинале с Доминиканской Республикой или Японией.

Борьба

Обширная программа ждет Россию в борьбе. Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг) проведут свои поединки с Ильдаром Хафизовым из США и Элиасом Куосманеном из Финляндии соответственно.

Если наши борцы одержат победы, то Емелин после этого в вечерней сессии оспорит бронзу в сражении с молдаванином Виктором Чобану, а Семенов поборется за такую же медаль с чилийцем Ясмани Акостой.

Кроме того, вступят в борьбу еще трое россиян. Александр Чехиркин (до 77 кг) в греко-римской борьбе сразится с мексиканцем Альфонсо Лейвой, Ханум Велиева (до 68 кг) в вольной борьбе выявит победителя в дуэли с канадкой Даниэль Лэппедж, а Муса Евлоев (до 97 кг) в греко-римском стиле померяется силами с грузином Гиорги Мелия.

Все они начинают со стадии 1/8 финала, но в случае побед в этот же день проведут поединки четверть- и полуфиналов.

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