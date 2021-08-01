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Спорт

Золото в теннисе и сумасшествие в легкой атлетике: итоги девятого дня Олимпиады

Россия завоевала золото, четыре серебра и две бронзы в девятый день Олимпиады

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Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев на церемонии награждения на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, 2021 год

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев на церемонии награждения на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, 2021 год

Stoyan Nenov/Reuters
Золотой матч российских пар в теннисном миксте, поражения Карена Хачанова и команды рапиристов в финалах, серебро Анастасии Ильянковой в спортивной гимнастике, две бронзы в боксе, травма Дарьи Клишиной, поделенная победа в прыжках в высоту, победа итальянца на стометровке и скандал с белорусской легкоатлеткой. «Газета.Ru» подводит итоги девятого дня Олимпиады.

Гарантированное золото

Главным событием дня для России на Олимпийских играх 1 августа был, конечно же, финал в теннисе в миксте. Там были изначально гарантированы золото и серебро: до решающего поединка добрались финалисты «Ролан Гаррос» Елена Веснина и Аслан Карацев, а также Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, чья пара была собрана непосредственно перед Играми.

Если для российской сборной в целом эта игра просто добавляла в копилку пару важных медалей, то для самих спортсменов это был важнейший финал. И он получился невероятно напряженным и драматичным.

Первый брейк случился уже в третьем гейме, и Веснина, олимпийская чемпионка Рио в женском парном разряде с Екатериной Макаровой, и Карацев повели.

Правда, их соперники тут же отыгрались, в длительном гейме реализовав свой четвертый брейк-пойнт. Затем Павлюченкова и Рублев отыграли брейк-пойнт на своей подачей, а вслед за ней во второй раз подряд забрали чужую и уже спокойнее довели партию до победы — 6:3.

Второй сет прошел куда ровнее в плане действий на своих подачах. Так, Веснина и Карацев отыграли пару брейк-пойнтов в первом же гейме, а потом при счете 5:4 в свою пользу не смогли на чужой подаче реализовать два сетбола.

Партия дошла до закономерного тай-брейка, где тандемы обменивались ошибками, но выиграли в итоге те, кому было нужнее, и счет сравнялся — 7:6 (7-5).

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Ну а затем был «чемпионский тай-брейк» до десяти очков. Там Веснина с Карацевым, изначально выглядевшие фаворитом противостояния, вели 3-1 и 7-4, но не смогли первыми добраться до матчболов, уступив в пяти розыгрышах подряд.

Павлюченкова с Рублевым при счете 9-7 подавали на матч, однако не использовали первый шанс, а затем и второй на чужой подаче.

После этого обе пары имели по возможности выиграть золото с чужой подачи, а при счете 11-11 Павлюченкова и Рублев сделали мини-брейк, после чего забрали турнир — 13-11!

Еще раньше в финале мужского одиночного разряда Карен Хачанов, посеянный под 12-м номером, сражался с немцем Александром Зверевым, четвертой ракеткой соревнований.

В полуфинале Зверев одержал фантастическую волевую победу над лучшим теннисистом планеты Новаком Джоковичем, но в финале никаких подвигов от него не потребовалось.

Насколько немецкий теннисист был хорош, настолько же у Хачанова ничего не получалось, и хотя Карен старался бороться в каждом гейме, уступил он вообще без шансов — 3:6, 1:6.

Впрочем, смазанный финал не должен портить общего впечатления от выступления россиянина. Он завоевал серебро, что изначально выглядело для Хачанова невероятным успехом.

Ну и российский теннис вообще взял три медали, и это еще Веснина с Вероникой Кудерметовой в женском парном разряде уступили в поединке за бронзу. Теннисистам и теннисисткам можно поставить твердую «пятерку».

Серебряная рапира

Достаточно серьезные ожидания у российских болельщиков были и от мужского командного турнира рапиристов. В случае их успеха российской фехтование, уже и так выигравшее свой мини-зачет в Токио, повторяло бы невероятный успех предыдущей Олимпиады: четыре золотые медали.

Но сначала надо было обойти сборную Гонконга в четвертьфинале. В этом противостоянии дополнительной интригой, а, может, фактором-раздражителем был лидер соперников.

Чун Ка-Лонг не просто сенсационно выиграл на этих Играх личное золото в турнире рапиристов. В четвертьфинале он обыграл первого номера российской команды Кирилла Бородачева.

Вся драма в том, как это произошло: россиянин вел со счетом 14:9, и ему для победы оставалось нанести один-единственный укол, но вместо этого он пропустил шесть подряд и выбыл.

По ходу командного турнира российские рапиристы владели инициативой и вели с хорошим преимуществом, но к решающей схватки все тех же Бородачева с Ка-Лонгом счет был всего 40:38 в пользу нашей сборной.

Реванш состоялся убедительный. Бородачев пропустил лишь один укол, а сам нанес необходимые пять, отправив свою команду в полуфинал.

Там российские фехтовальщики в напряженной борьбе смогли выбить посеянную под первым номером команду США — 45:41.

А вот финал против французов у братьев Бородачевых, Владислава Мыльникова и заменившего его по ходу этого противостояния Тимура Сафина совсем не получился. Как ни старались рапиристы, французские мушкетеры были в этот день сильнее и точнее ощутимо — 45:28.

Повторения рекорда пятилетней давности не вышло, но в целом российские фехтовальщики и в Токио выступили просто здорово: три золота, четыре серебра и одна бронза в 12-ти дисциплинах.

Обидная гимнастика

А вот в соревнованиях по спортивной гимнастике, где в девятый день Олимпиады начались турниры на отдельных снарядах, российские болельщики ожидали куда более обширного медального улова.

Однако в трех первых из четырех дисциплин отечественные гимнасты не заработали ничего.

Особенно обидно было за абсолютного чемпиона мира Никиту Нагорного. Он в вольных упражнениях исполнил свое фирменное тройное сальто назад, однако неудачно приземлился, выйдя обеими ногами за пределы ковра и в итоге остался лишь седьмым из восьми участников.

После этого Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова в очень напряженных соревнованиях в опорном прыжке уступили конкуренткам совсем чуть-чуть, но остались пятой и шестой.

Еще обиднее было Давиду Белявскому, который получил на коне-махе 14,833, но стал лишь четвертым, уступив японцу Кадзуме Кайя 0,067 балла.

И только Анастасия Ильянкова на разновысоких брусьях, получив ту же оценку, что Белявский, вырвала уверенное серебро. Россиянка оставила позади всех соперниц, включая сорвавшуюся Мельникову. И лишь бельгийка Нина Дерваль с ее 15,200 была недосягаемой.

Две медали пишем, две в уме

Насыщенный для российских боксеров был день в боксе. Там два наших спортсмена вышли на полуфинальные поединки. К сожалению, и Имам Хатаев в категории до 81 кг, и Андрей Замковой в весе до 69 кг уступили, заработав по бронзовой медали.

Замковой уступил кубинцу Рониэлю Иглесиасу единогласным решением всех пяти арбитров, а вот поединок Хатаева с британцем Бенджамином Уитакером вызвал большие вопросы.

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Британцу отдали преимущество четыре из пяти арбитров, но тот судья, что присудил викторию Хатаеву, отдал россиянину все три раунда.

Сам Имам также поставил решение под сомнение, заявив, что, по его мнению, выиграл бой. Кроме того, спортсмен объявил о завершении любительской карьеры и переходе в профессиональный бокс.

Зато оба российских боксера, вышедшие на четвертьфиналы, свои бои выиграли. Глеб Бакши (до 75 кг) не оставил никаких шансов гаитянину Дэрреллу Валсейнту-джуниору, а Альберт Батыргазиев (до 57 кг), проиграв первый раунд Тсендбаатару Эрденебату из Монголии, смог вырвать сложнейшую победу.

Батыргазиев вчистую выиграл третий раунд, но второй был очень плотным, и итоговое решение судей в пользу россиянина было раздельным в пропорции три к двум.

В любом случае, боксерский турнир Токио-2020 точно принесет нашей сборной еще две медали. Хотелось бы, чтобы они были пробой выше сегодняшних.

Сумасшедшая легкая атлетика

Очень яркий и насыщенный день вышел на легкоатлетическом стадионе. Для России, правда, он сложился очень неудачно.

Сначала Дарья Клишина во время квалификации в прыжках в длину дернула заднюю поверхность бедра и не смогла выполнить третью попытку после двух заступов. Вместо продолжения соревнований в секторе она оказалась в госпитале.

Не сложилось и в секторе для прыжков в высоту у Михаила Акименко и Ильи Иванюка, которые стали только шестым и восьмым.

Интересно, что лидеры — катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери — все свои попытки исполнили одинаково. Спортсмены отказались от перепрыжки за золото, предпочтя разделить победу на двоих.

В тройном прыжке у женщин представительница Венесуэлы Юлимар Рохас в своей последней попытке не просто прыгнула на золото, а улетела на 15,67 м, чем побила установленный еще в 1995 году украинкой Инессой Кравец мировой рекорд (15,50 м).

Главным же событием дня была, естественно, королевская дистанция спринтеров — мужская стометровка.

Она подарила настоящую сенсацию. Сначала один из фаворитов, британец Жарнел Хьюз был дисквалифицирован из-за глупого фальстарта, а затем выступающий за Италию Ламонт Джейкобс обогнал всех остальных, включая других фаворитов, американца Фреда Керли и канадца Андре де Грассе. Они прибежали вторым и третьим.

Политическое убежище

Хотя в итоге все легкоатлетические события затмил скандал вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской.

Она два дня назад раскритиковала руководство сборной за решение поставить ее в эстафету 4х400 м без согласования из-за недопуска в Токио других белорусских легкоатлеток.

В итоге спортсменку негативно ославили на национальном телевидении, а затем было принято решение о снятии ее со всех соревнований и отправке домой в Минск.

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Уже в аэропорту Тимановская отказалась регистрироваться на рейс и обратилась к японской полиции. Теперь она будет просить политического убежища в Австрии, а Международный олимпийский комитет разбирается в ситуации.

Остальные виды

Что касается остальных событий дня, то очень обидно за пляжных волейболисток. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в сражении с латвийским дуэтом в 1/8 финала выиграли первый сет, а потом вели в третьей партии со счетом 12:9, но в итоге уступили — 13:15 — и выбыли из борьбы.

В волейболе мужская сборная России в последнем туре легко разгромила Тунис (3-0) и оформила первое место в группе В. Теперь в четвертьфинале предстоит поединок с Канадой.

Женщины в водном поло оправились от разгрома от американок, одолели со счетом 20:16 Японию и оформили выход в четвертьфинал, где сыграют с Австралией.

В итоге после девяти дней соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

Впереди только команды Китая (23-14-13), США (20-23-16), Японии (17-5-9) и Австралии (14-3-14).

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