«В финале болел за «Финикс»: Иван Ургант — об итогах сезона НБА и Стефе Карри

В ночь на 21 июля завершился очередной розыгрыш Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом неожиданно для многих стал клуб Янниса Адетокунбо «Милуоки Бакс», обыгравший в финале «Финикс Санз» в шести матчах. «Газета.Ru» поговорила с телеведущим Иваном Ургантом, преданным поклонником НБА, об итогах сезона, его главных откровениях, а также интригах следующего розыгрыша.

— Какие у вас впечатления от завершившегося сезона НБА? Все-таки он проходил с коронавирусными оговорками — как минимум на трибунах до определенного момента было мало зрителей.

— Мне сезон все равно понравился. Да, он был хуже позапрошлого, но сильно лучше прошлого. В минувшем розыгрыше я обратил особое внимание на то, как возвращение зрителей ощутимо повлияло на игру. Для меня НБА — это в первую очередь зрелищность и шоу, которые предполагают наличие зрителей. Так что это было большим движением вперед. И вспомните, что творилось на шестом матче финала, когда и внутри арены было огромное число людей, и снаружи 65 тысяч болельщиков.

— Насколько неожиданным для вас стало чемпионство «Милуоки»?

— Для меня было большей неожиданностью появление в финале «Финикса». И, честно говоря, болел я именно за «Санз». У них собралась прекрасная молодая команда, мне очень понравилось, как они играли весь плей-офф. Было симпатично наблюдать за «Финиксом». И это с учетом того, что еще несколько лет назад они были в списке худших команд НБА.

Что касается «Милуоки», то я считаю их чемпионство заслуженным. Потому что два раза подряд (в сезонах-2018/2019 и -19/20 — «Газета.Ru») в их команде оказывался MVP регулярного чемпионата — Яннис Адетокунбо. И вот он, собственно, застолбил за собой место в пантеоне звезд первой величины. Заодно и братьев своих привел к чемпионству. Как говорится, и себе перстень надел, и братьям. И себе, и брату — пословица, популярная в доме Меладзе.

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— Кто из игроков в целом по сезону больше всего впечатлил?

— Поскольку я болею за «Голден Стэйт», на меня в этом году произвел огромное впечатление Стеф Карри. Это был один из лучших его сезонов. Конечно, его результативность выросла из-за отсутствия одноклубников, которые набирают много очков. В частности — Клэя Томпсона, чьего возвращения я жду больше всего. Но в любом случае Карри провел выдающийся сезон. И я очень расстроился, что они проиграли в стыковых матчах за право участвовать в плей-офф «Мемфису», было обидно. Тем не менее Стеф стал лидером НБА по очкам, что не может не радовать меня, чье сердце осталось в Сан-Франциско, как пел Тони Беннетт.

Что касается других игроков. Несмотря на то, что к Крису Полу из «Финикса» я отношусь по-разному, мне очень хотелось, чтобы он выиграл титул. Ведь он пришел в молодую команду, стал для одноклубников отличным ветераном, совершенно замечательно провел первую-вторую игру финала, по дороге обыграл «Лейкерс». Кстати, в этом году в финале не было таких суперкоманд — по типу тех же недавних «Уорриорз», имевших большое количество суперзвезд. Это был просто отличный, интересный баскетбол. И полуфиналы получились очень интересными.

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По ходу сезона и особенно его финальной части мне казалось, что сложно будет остановить «Бруклин» — вообще кому-либо. Потому что это было какое-то пиршество баскетбола. Но вмешалась судьба, травмы. И Яннис с командой нашли в себе силы это прервать и впоследствии вполне заслуженно забрали титул. Я, конечно, ждал седьмого матча, хотелось его посмотреть. Но и такой финал меня вполне устраивает, тем более что «Бакс» подряд выиграли четыре встречи после двух поражений на старте. Значит, они это действительно заслужили.

— Леброн Джеймс в составе «Лейкерс» не смог пройти первый раунд плей-офф. Можно ли на этом фоне говорить о конце его эры?

— Немножко зная Леброна, я думаю, что его эра распространяется не только на баскетбол. Он человек, который нацелен разве что не на Овальный кабинет. Поэтому его эра, конечно, будет продолжаться.

Он поставил себе задачу стать владельцем команды НБА. И я абсолютно уверен, что Леброн этого добьется, у него будет своя команда. И он, уже выиграв столько чемпионств и титулов MVP, будет пытаться побить рекорд Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам среди всех игроков НБА. Ему, кажется, не так много осталось набрать. Кроме того, многие считают, что он гонится за призраком владельца «Шарлотт» Майкла Джордана. Не знаю, мне кажется, что у него все еще впереди.

Я сейчас с огромным интересом жду, как рука судьбы перетасует игроков между клубами. Это то, за что мы любим межсезонье, когда образуются новые альянсы. Честно сказать, «Финикс» в этом сезоне стал для меня приятным открытием. Интересно, хватит ли у них сил и на следующий розыгрыш. Конечно, если только Крис Пол не откажется от своих $44 млн и не отправится в какую-нибудь другую команду, чтобы во второй раз в жизни дойти до финала и все-таки забрать титул. Кроме того, все мы подсознательно помним, что компания в лице Леброна, Пола и Кармело Энтони когда-то пообещала друг другу объединиться. А уж если к ним присоединиться и сын Леброна... Вообще следующий сезон обещает быть очень интересным. Желаю всем поклонникам баскетбола его смотреть, не отрываясь.