«Шорты наденут многие»: тренер пляжной сборной России по гандболу — о бикини и провале на Евро

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу была справедливо наказана за отказ выступать в бикини в матче за третье место на чемпионате Европы против Испании, поскольку параметры формы прописаны в регламенте — такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила главный тренер российской женской национальной команды Анна Сидоричева. При этом она добавила, что те же испанки, напротив, стараются оголиться еще больше. Также специалист рассказала о провале сборной России на европейском первенстве, остро обозначила проблемы гандбола в России и высказалась о перспективах россиянок на Олимпиаде в Токио.

«Норвежки против бикини, а испанки, наоборот, оголяются»

— Справедливо ли наказание сборной Норвегии?

— Есть определенный регламент соревнований, за нарушения которого, естественно, налагаются санкции. Норвежская федерация не раз требовала разрешить другую форму, они призывали к этому. Если взять мусульманские страны, в некоторых видах спорта прописано, что девушки могут выступать в специальной форме из-за религиозных соображений. Норвежки в этом случае объясняли, что это некомфортно, требовали разрешения, но Европейская федерация гандбола, естественно, была против.

В регламенте соревнований четко прописано наличие определенной формы. У нас в свое время штрафовали даже мужские команды за неправильную ширину лямок на майках. И когда мы ездили в Аргентину на юношеские Олимпийские игры, все было очень строго, даже замеряли линейкой ширину. Это правила, поэтому наложение штрафа на сборную Норвегии было осуществлено по регламенту.

— Существует ли действительно проблема удобства формы?

— Нужны шорты или не нужны? Я больше приветствую именно бикини как пляжную одежду. Можно сравнить с пляжным волейболом — они тоже играют в бикини. Но там нет такого контакта, как в пляжном гандболе. От своих девочек я ни разу не слышала, что это им как-то неудобно, что это что-то нарушает или вызывает дискомфорт. Единственное — такая форма может быть неудобна для девчонок, у которых есть некоторая расположенность к лишнему весу. Они стесняются, хотят немного прикрыться и надеть шорты. Но вообще, от наших девчонок я никогда такого не слышала. Никогда ни один ребенок с такими просьбами не обращался.

— Для чего нужны такие строгие ограничения?

— Мне кажется, просто никто никто не задумывался, что могут начаться протесты. Приняли, что девочки играют в купальниках — и все. А когда эта история началась, обратились к регламенту. Надо наложить штраф? Надо. Может быть, теперь регламент будет как-то пересмотрен и девочкам — по запросу — разрешат играть в мини-шортах. Но, честно скажу, когда разрешат, Норвегия, наверное, будет не одной страной, которая захочет играть в шортах.

Если брать другие страны, ту же Испанию — они, наоборот, еще больше оголяются. Посмотрите фотографии даже с прошедшего чемпионата Европы — они еще больше подворачивают форму и делают из бикини чуть ли не стринги.

— Наверное, понятие «сексизм» ближе к западной системе ценностей. Но все же, насколько оно может быть объективно в данной ситуации? Или зависит от того, что у людей в головах?

— Думаю, зависит от религиозного отношения, от воспитания, от культурных особенностей. Я бы не сказала, что это сексизм. Это смотрится красиво, это картинка на телевидении. Потом, мы же не идем на пляж загорать в шортах. Хотя, конечно, есть неудобства для девушек — играть в бикини в «определенные дни».

Если в регламенте будет учтена возможность играть в шортах, полагаю, их многие наденут. Норвегия будет не единственной страной.

«Сборная России не слабая, но у нас слабый внутренний чемпионат»

— Если говорить непосредственно о чемпионате Европы, он сложился для девочек не очень удачно — они стали лишь 15-ми. Что не получилось?

— Я могу смело сказать: не то что не очень удачно — неудовлетворительно. Я сейчас готовлю отчеты, планы развития и даже посты для соцсетей. Хочу поднять две руки и признать, что это, к сожалению, российский уровень на сегодняшний день. Если копнуть глубже, давайте смотреть объективно.

Я на чемпионате Европы наблюдала за другими командами и разговаривала с коллегами из других стран. И поняла, что мы совсем не занимались. Чего мы хотим? Прийти за три дня или за неделю, сделать сбор и выиграть, быть лучше страны, которая на протяжении двух лет после предыдущего чемпионата готовилась?

— Мужчины при этом заняли на чемпионате Европы третье место. У них условия подготовки другие?

— Они так сыграли, потому что у них за плечами большой багаж выступлений на европейском уровне. И средний возраст у ребят — далеко за 20. А давайте теперь возьмем женские сборные России от молодежи и до взрослых. Если говорить о молодежи, то на возраст 2004 года рождения в этом году выпало очень большое количество соревнований. Они только 7 июня вернулись с первенства России 2004-2005 годов по классике. До этого я не могла забрать детей, чтобы готовить их к пляжному сезону — а ведь это совсем другая подготовка и другая тактика. В итоге они приехали, и уже через три дня начались соревнования. При этом после первенства России они сдавали тесты.

В итоге они провели на песке 10 минут — и пошли играть. Мы выбрали лучших, а некоторые поехали ведь даже без практики на песке. Наверное, было бы несправедливо приехать и именно с такой подготовкой выиграть. Я пришла к тому, что не сборная России слабая — просто слабый внутренний чемпионат.

«Украина готовит 25 команд 2008 года рождения, а у нас в этом возрасте даже не знают про пляжный гандбол»

— Получается, это системная проблема?

— Конечно. Я читала интервью моих коллег о том, что раньше все было по-другому. Да, было. Но, простите, когда мы начинали, у нас было 10-12 команд по женщинам, а средний возраст девчат был 20-22 года. Сейчас средний возраст чемпионата России по взрослым — 16-18 лет. И при этом мы играем со сборными Венгрии, Польши или Греции, где играют женщины даже старше меня, у которых за плечами огромнейший игровой опыт. Чего же мы хотим от наших девчонок? Но при этом у нас были лучшие игроки, участвующие в чемпионате России.

Я разговаривала с главным тренером сборной Германии, которая выиграла чемпионат Европы, Александром Новаковичем. На предыдущем Евро в Польше они стали 10-ми после нас, мы их тогда обыграли. А сейчас они первые. Он рассказал: работал два года, провел четыре отбора по 25 человек. А у нас участвовало во взрослом чемпионате России среди женщин восемь команд — и что мы имеем?

Я в отчете все расписала: за станицу Щербиновскую играли дети 2004 года рождения, входившие в состав молодежной сборной. Краснодарский край — девочки, которые собрались за неделю до чемпионата. Валерия Саенко, лучший игрок Краснодарского края, была приглашена в сборную, но у нее не оказалось паспорта. Идем дальше: «Ставрополь-2» — дети, «Волгоград-2» — дети, Москва — отказалась. Взрослый Ставрополь и Волгоград — вот и все. И представьте теперь наш уровень.

— Как в таком случае эту проблему решать?

— Как ни крути, все равно все говорят, что нас включат в олимпийскую программу к 2028 году. Тренеры уже посчитали, что это выпадет на детей 2008-2009 годов рождения.

Мы общались с братьями с Украины: по приезде с Евро они собирают 25 команд на первенство страны 2008 года рождения — уже сейчас. У нас 2008 год еще даже не знает, что такое пляжный гандбол. И это Украина — я уж не говорю о других странах.

В августе пройдет Beach Handball Tour в Москве. На сайте соревнований мы можем посчитать: от Испании 43 команды, от Германии — порядка 20. Норвегия, Венгрия, Португалия… От России — пока ноль. Вот мы закончили чемпионат Европы, разъехались по домам, приступаем к подготовке к классике. А пляжники — та же Германия — уже отправились на европейский тур в Испании. Потом у них Греция, Кипр… Мы как можем их догнать, не участвуя ни в одном европейском туре? Начать надо с российского первенства, с детей — это первый шаг в развитии нашего гандбола. Второй — иметь хотя бы один клуб, который будет участвовать в европейских турах. И на базе этого приглашать игроков и просматривать.

— Какие планы у пляжниц на ближайшее время?

— 5-8 августа будет проходить третий тур чемпионата России в Москве, он будет объединен с европейским туром. Мы это делаем, чтобы хоть как-то популяризировать наш пляжный гандбол. Я, конечно, сомневаюсь, что приедет кто-то из европейских стран, хотя очень надеюсь. А дальше — Кубок России в Витязево 23-26 сентября. В Волгограде нашу гандбольную команду «Динамо» принял новый тренер — будем общаться, обсуждать и решать, как все совместить.

«Пляжный гандбол должен стать олимпийским видом к 2028 году»

— Еще в 2019 году глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассуждал о перспективах включения пляжного гандбола в олимпийскую программу и о том, что в Токио он будет демонстрационным видом спорта. Как обстоит ситуация на данный момент?

— В Токио это отменили из-за коронавирусных ограничений. Но мы еще должны были в 2024 году в Париж поехать — это тоже отменили. При этом сделали Европейские Олимпийские игры в 2023 году в Кракове. Но еще нет никакого регламента отбора туда. Кто-то говорит, что они будут студенческие, кто-то — что взрослые. Пока никто не знает. Далее, исходя из рассуждений моих коллег из других стран, в 2028 году пляжный гандбол должны включить в список олимпийских видов спорта. Но пока это все на уровне разговоров.

Я повторяю: нам надо начинать с российского чемпионата. Тренеры-энтузиасты привозят спортсменов, но дети же не играют. Это болезненный вопрос, я готова сейчас к общению, никого не оскорбляя и не унижая, — начиная именно с нас, тренеров. Я призываю дать возможность детям, которые не попадают в классические сборные, играть в пляжный гандбол, это очень большое развитие. Если взять молодежную сборную Украины, у них на Евро приехало десять человек из классической юниорской сборной. Но я против, чтобы дети, входящие в состав сборных в классике, играли за национальные команды и в пляжном гандболе. Нужно дать шанс другим детям, они должны иметь практику.

— Насколько ваши девочки-пляжницы вовлечены в классику в течение сезона?

— Они все состоят в классических школах, в клубах. Из-за плотного календаря в этом году нам не удалось весной ни разу выйти на песок. В следующем году мы с коллегами из федерации попытаемся по максимуму сделать туры по пляжному гандболу весной. Это зависит еще и от того, кто из тренеров разрешит игрокам пойти на песок. Но доказано теми же немцами, что переход из зала на песок и обратно не оказывает никакого пагубного влияния. Просто нужна адаптация — как к перелетам, например. По возможности, будем общаться с тренерами и привлекать их к этому.

«Гандболистки в Токио не жалуются на условия»

— Говоря о классике, нельзя обойти вниманием наши команды, которые сейчас находятся на Олимпиаде. На ваш взгляд, есть шанс у наших девушек повторить успех Рио-2016?

— Девчонки и тренерский штаб очень ответственно подошли к подготовке. Я очень рада, что в этой сборной есть и две мои воспитанницы — Полина Ведехина и Антонина Скоробогатченко. Держу за них кулачки. Подготовка у них прошла правильно — все было расписано до мельчайших подробностей. И я знаю от девчонок, что было тяжело, но каждая из них подошла ответственно, начиная от дисциплины и заканчивая работоспособностью. В совокупности с желанием победить работа, проведенная нашими специалистами, принесет успех.

— Вы поддерживаете с ними связь? Что они рассказывают об обстановке в Токио? Кто-то из спортсменов жалуется, кто-то говорит, что все отлично. Они что-то высказывают на этот счет?

— Они уже сыграли с Голландией (товарищеский матч завершился поражением россиянок со счетом 34:37. — «Газета.Ru»), параллельно проходят адаптацию к часовому поясу. Конечно, из-за пандемии и ограничений все очень сложно. Но я уверена, что у них все получится.

Они не рассказывают, хорошо там или плохо. Кто-то делится тем, как красиво за окном. Кто-то, как мы видим из соцсетей Владлены Бобровниковой, рассказывает про картонные кровати. Но я думаю, что каждый спортсмен, который сейчас находится в Токио в первую очередь профессионально подходит к тому, зачем он туда приехал. Все остальное отходит на второй план. Все находятся в одинаковых условиях.