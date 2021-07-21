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Спорт

«Русских наказали, эпопея закончилась»: глава WADA — об улучшении ситуации с допингом

Витольд Банька рассказал об уничтожении системы поддержки допинга в России

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Новые данные помогут WADA обвинить Россию

Новые данные помогут WADA обвинить Россию

РИА Новости
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька за два дня до церемонии открытия Олимпийских игр — 2020 в Токио сделал важное заявление о России. Функционер отметил, что ситуация с допингом в нашей стране значительно улучшилась, и о массовом приеме запрещенных веществ речи не идет. Также Банька заявил, что в России больше не функционирует государственная система поддержки допинга, которая якобы существовала раньше.

Причем глава WADA ответил таким образом на вопрос, который изначально подразумевал критику в адрес России.

«Двух пловцов сборной России хотели отстранить от Игр на основании анализа данных Московской антидопинговой лаборатории, а два гребца попались на мельдонии и не выступят на Олимпиаде. Это показывает, что ситуация в России все еще очень плоха»? — спросил журналист издания Rzeczpospolita.

Однако Банька с этим не согласился.

«Это, скорее, доказательство того, что пакеты с данными расследований, которые мы передали федерациям по разным видам спорта, приводят к конкретным действиям (WADA получило данные о допинг-тестах из Московской антидопинговой лаборатории, выделило подозрительные моменты и открыло 298 дел в отношении российских спортсменов, а затем передало эту информацию международным федерациям. — «Газета.Ru»).

Также это доказательство того, что WADA делает все, чтобы поймать действующих спортсменов, которые были замешаны в системе приема допинга в России перед Олимпийскими играми. Но я считаю, что теперь ситуация в России изменилась.

Конечно, в этой стране все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой другой, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта», — подчеркнул глава WADA.

Также Банька высказался о процессе восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое впервые было лишено своего статуса еще в 2015 году — после расследования Ричарда Паунда о массовом применении допинга в российской легкой атлетике.

В сентябре 2018-го Россия добилась восстановления агентства в правах, однако ситуация вновь изменилась после того, как WADA забрало на перепроверку данные из Московской антидопинговой лаборатории. Вскоре WADA обвинило Россию в махинациях с этими данными, а именно — в попытках стереть и изменить некоторые результаты допинг-тестов, — и в декабре 2019 года вновь признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Также WADA постановило, что в качестве наказания российские спортсмены будут четыре года выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральными цветами — без флага, гимна и названия своей страны.

Однако Россия обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) и сумела сократить срок этих санкций до двух лет. Теперь наказание продлится до 16 декабря 2022 года.

«Русские были наказаны, и у нас закончилась некая эпопея, — отметил Банька в свежем интервью. — Теперь надо смотреть, что происходит в России сейчас. Была создана дорожная карта для восстановления Российского антидопингового агентства. Если русские будут подчиняться правилам, а агентство останется независимым от правительства, то оно скоро вернется в систему WADA. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев».

Также глава WADA ответил на вопрос о том, не беспокоит ли его тот факт, что в Олимпийских играх в Токио примут участие 335 российских спортсменов.

«Чувствую ли я дискомфорт? Нет. Эти атлеты не будут представлять Россию: они не будут выступать под российским флагом и не будут слышать свой гимн. Спортивный арбитражный суд вынес такое решение и закрыл этот вопрос. CAS признал наши доказательства и подтвердил, что мы вправе наложить санкции на страну, даже если ее правительство не подписало всемирный антидопинговый кодекс», — подчеркнул Банька.

При этом президент Всемирного антидопингового агентства признался, что остался недоволен решением CAS сократить наказание России с четырех до двух лет.

«Отмечу, что мы в WADA были разочарованы, поскольку подали заявку на четырехлетнюю, а не двухлетнюю дисквалификацию России. Однако нам пришлось принять этот вердикт, потому что в этом споре мы были прокурором, а не судьей», — отметил Банька.

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20 июля 09:41

Отношения между Россией и WADA все еще остаются весьма напряженными. Так, накануне Игр в Токио Международная федерация плавания (FINA) попыталась отстранить российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от участия в Олимпиаде, получив сигнал от WADA.

Сообщалось, что эксперты Всемирного агентства обнаружили несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории — якобы результаты допинг-тестов Андрусенко и Кудашева пытались изменить.

Особенное недоумение вызвал тот факт, что дела против россиян были возбуждены незадолго до Игр, когда заменить их другими пловцами было бы уже невозможно, хотя еще в апреле 2020 года WADA сообщало, что закончило формировать дела против 298 российских атлетов.

«Остается только догадываться о том, что послужило причиной такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению Олимпийского комитета России (ОКР) возможности полноценно использовать завоеванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям», — говорилось в заявлении ОКР по этому поводу.

К счастью, выездная бригада Спортивного арбитражного суда признала, что против российских пловцов собрано недостаточно доказательств, и допустила Андрусенко и Кудашева до Игр. Однако доверия к WADA это не прибавило.

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