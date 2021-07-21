«Чипсы и кола в знак поддержки»: главная надежда России в плавании не поедет в Токио

Олимпийская сборная России за два дня до церемонии открытия Игр понесла очень серьезную потерю. В Токио за национальную команду не выступит 18-летний чемпион Европы, рекордсмен России и один из главных претендентов на золото Олимпиады в плавании Илья Бородин. Находясь на подготовительных сборах во Владивостоке, спортсмен сдал положительный тест на коронавирус и не сможет полететь в Токио, несмотря на отсутствие каких-либо симптомов болезни.

Информацию о том, что пловец не сможет отправиться на Олимпиаду-2020, сообщил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко.

«К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не может.

Илья — один из самых дисциплинированных спортсменов в нашей команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это случилось. Он находится на изоляции, болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами все в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля», — заявил агентству РИА «Новости» Авдиенко.

Потеря Бородина может серьезно сказаться на медальных перспективах российской сборной в Токио. Атлет должен был представить страну на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием. Россия 25 лет не завоевывала золотых медалей на соревнованиях по плаванию на Олимпиаде, и Бородин был одной из главных надежд команды, способных прервать эту неприятную серию.

Поддержку 18-летнему пловцу уже выразил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Эх, Бородин! Парень классный и пловец блестящий! Потеря для команды! Здоровья желаю!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Сам спортсмен в интервью РИА «Новости» заявил, что уже практически смирился с тем, что ему предстоит пропустить токийскую Олимпиаду.

«Я вчера был очень расстроен. Даже понять не мог вообще, что произошло и как это может быть, потому что вообще никаких симптомов у меня нет и чувствую я себя как обычно.

Ничто не предвещало этого положительного теста. Пока мало кто знает о случившемся, я нахожусь в изоляции. Мне передали в изоляцию чипсы и колу в знак поддержки. И мне, и тренеру вчера было нереально тяжело, главное ведь — от меня ничего не зависит буквально и уже ничего не изменить. Ничего не сделаешь уже», — сказал Бородин.

Путь на Игры для Бородина был непростым. На международной арене уроженец Брянска впервые себя показал по время Европейского Юношеского Олимпийского фестиваля, который проходил в Азербайджане в 2019 году. Там Илье удалось завоевать сразу три золотых и одну серебряную медаль.

В 2020 году Бородин с успехом проявил свой талант на взрослом чемпионате России на короткой воде, где установил рекорд страны в соревнованиях комплексным стилем на дистанции 400 метров.

Отобраться в Токио ему удалось после победы на апрельском чемпионате России, который проходил в Казани. Спортсмен показал на 400-метровой дистанции время 4 минуты 11,17 секунды, установив тем самым новый рекорд страны.

На майском чемпионате Европы в Венгрии россиянин смог не только взять золото на своей коронной дистанции, но и попутно обновить рекорд России, установленный им же, а также показать лучшее время в истории среди юниоров (4 минуты 10,02 секунды).

В аналогичном возрасте такие же результаты демонстрировал легендарный американец Майкл Фелпс. Любопытно, что в детстве Бородин не любил плавать комплексом на дистанции 400 метров.

«Когда первый раз проплыл, сказал тренеру, что мне все это не нравится и я этого никогда больше делать не буду. Плохо проплыл и плохо себя чувствовал. А потом она спросила — давай все-таки проплывем 400 метров на осеннем первенстве округа. Подумал «Почему бы и нет?» и проплыл по «мастеру». Так вот все и началось», — вспоминал пловец.

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выразил сожаление, что Бородин будет вынужден пропустить Игры в Японии.

«Очень обидно, что все так случилось. Илья был готов проявить себя на этой Олимпиаде. Все меры безопасности, связанные с недопустим распространения коронавирусной инфекции, были соблюдены.

У Ильи вся карьера впереди, но действительно очень обидно за спортсмена, что он не сможет выступить на этой Олимпиаде», — заявил Сальников.

Теперь Россию в комплексном плавании будут представлять лишь два атлета. Двухсотметровку проплывет Андрей Жилкин, а на дистанции 400 метров выступит Максим Ступин, занявший второе место на первенстве России.