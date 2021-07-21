Сенсации и «армагеддоны»: второй номер выбыл с Кубка мира

На Кубке мира по шахматам чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин продолжают борьбу, а вот другой экс-претендент на мировую корону американец Фабиано Каруана и сильный азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров потерпели поражения и покидают Сочи.

Самая громкая сенсация третьего круга Кубка мира ФИДЕ – поражение одного из главных фаворитов американца Фабиано Каруаны от казахстанского гроссмейстера Рината Джумабаева с гораздо более скромным рейтингом.

Каруана – №2 в мире, вице-чемпион мира 2018 года, однако выступления в нокаут-турнирах у него как-то не складываются.

Соревнования эти весьма специфичны, от привычных круговиков отличаются никак не меньше, чем в теннисе турниры на траве от турниров на грунте. И там и там есть свои специалисты. Проводятся шахматные нокауты довольно редко, приспособиться к ним непросто, а Каруана в Сочи к тому же не успел толком разыграться. Фабиано начинал выступление со второго круга, но успел сделать только 15 ходов, после чего судьи прервали партию: увы, у его соперника тест ПЦР оказался положительным.

И вот после двух незапланированных выходных американец встретился с трехкратным чемпионом Казахстана, который хорошо «разогрелся»: выиграл два матча в основное время. Ринат, прежде всего, опасный тактик, готовый в любой момент нанести коварный удар, хотя и в целом он опытный гроссмейстер, без явных слабостей. Конечно, дебютный репертуар отработан у него не так хорошо, как у элитного гроссмейстера, но на две партии его хватило. Черными Каруана без проблем добился ничьей, а белыми азартно пошел в наступление, пожертвовав качество за атаку.

Вообще-то такая игра для него не свойственна, но на выходе из цейтнота казалось, что Фабиано своего добился: при равном материальном соотношении (ферзь и пешка против двух ладей) связанные проходные белых выглядели очень грозно. Однако позиция оставалась крайне острой, оба короля были раскрыты, а Каруана, кажется, раньше времени расслабился.

Один неосторожный ход – и его король попал под атаку; чтобы не получить мат, белым пришлось расстаться с конем. Остальное было уже делом техники. Ринат Джумабаев одержал неожиданную, но вполне заслуженную победу.

Сюрпризы на этом не закончились, Сочи покидают еще два фаворита – Аниш Гири (Нидерланды) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан). Грозный «Шах», как зовут Мамедьярова его друзья, коллеги и болельщики, в первой партии с армянским гроссмейстером Айком Мартиросяном в достаточно спокойной позиции сделал, на первый взгляд, логичный общеукрепляющий ход. Однако он оказался грубой ошибкой: после ответа соперника его позиция неожиданно стала безнадежной.

Во второй партии Шах уверенно взял реванш, зато тай-брейк провел явно ниже своих возможностей.

Аниш Гири также на тай-брейке уступил 16-летнему (17 ему исполнится только в сентябре) узбекскому гроссмейстеру Нодирбеку Абдусатторову. В предыдущем репортаже мы уже рассказывали о плеяде молодых талантов из этой среднеазиатской республики, и кажется, будем продолжать и продолжать наш рассказ.

Кубки мира привлекают внимание во многом благодаря своим сюрпризам и сенсациям, но большинство фаворитов, конечно, продолжают борьбу. Так, чемпион Магнус Карлсен в обеих партиях обыграл своего молодого соотечественника Арьяна Тари. Первый поединок чемпион выиграл в своем фирменном стиле, технично использовав минимальное позиционное преимущество.

Во втором для прохода в следующий раунд Магнуса устраивала и ничья. Играя черными, Магнус уверенно решил дебютные вопросы, и многие на его месте, наверное, постарались бы поскорее зафиксировать ничью. Однако Карлсен – бескомпромиссный боец, он продолжал давить, выискивать все шансы и, в конце концов, склонил чашу весов на свою сторону.

Сергей Карякин со счетом 1,5:0,5 одолел своего соотечественника Григория Опарина. Сергей оказался не столь «кровожадным», как Магнус: выиграв первую партию черными, во второй он довольствовался ничьей, хотя у него по ходу игры были шансы на победу. Возможно, Карякин хотел сэкономить силы, ведь турнир этот – очень длинный и энергозатратный. Конечно, если хорошо играешь и проходишь все дальше и дальше.

Из российских гроссмейстеров также продолжают борьбу Александр Грищук, Павел Понкратов, Петр Свидлер, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Андрей Есипенко и Владимир Федосеев.

К сожалению, проиграли свои матчи Евгений Томашевский, Максим Матлаков, Владимир Малахов и Давид Паравян. Последний оказал упорнейшее сопротивление Максиму Вашье-Лаграву:

после двух ничьих в основное время обменялся победами с грозным французом в 25-минутках, сделал две ничьих в 10-минутках и блице. Дело дошло до «Армагеддона», где Вашье-Лаграв все же сумел пробить оборону неуступчивого соперника.

В женском турнире отметим, прежде всего, победу россиянки Валентины Гуниной над шестым номером «посева» Дронавалли Харикой из Индии. Правда, назвать этот результат сенсацией язык не поворачивается: Валя долгие годы входила в мировую десятку, она трехкратная чемпионка России и трехкратная чемпионка Европы в личном зачете, в составе сборной России трижды выигрывала Олимпиаду. К сожалению, из-за проблем со здоровьем Гунина пару лет назад растеряла рейтинг и на этом Кубке мира даже не попала в «посев». Приятно отметить, что Валентина восстанавливает, прежде всего, свои физические кондиции, а также былую шахматную силу.

Очень упорным оказался поединок двух украинских шахматисток, двух экс-чемпионок мира Марии Музычук и Анны Ушениной. Мария, № 3 турнира, стала чемпионкой именно здесь, в Красной Поляне в 2015 году, а Анна – на три года раньше в Ханты-Мансийске. Обе партии с классическим контролем завершились вничью, на тай-брейке Музычук повела в счете, потом Ушенина выиграла две партии кряду, но Музычук сравняла счет и вырвала победу в блице.

Захватывающей получилась дуэль двух россиянок: молодой вице-чемпионки страны Полины Шуваловой и еще более юной Леи Гарифуллиной. После двух ничьих в классике Лея вышла вперед, но затем волевая Полина сумела переломить ход борьбы и хоть с приключениями, но прошла в следующий круг.

В среду 21 июля на Кубке мира выходной день. В четвертом круге, который начнется в четверг 22 июля, нас ждет немало интересных матчей. Например, междоусобные поединки россиян Карякин – Артемьев, Есипенко – Дубов и Витюгов – Свидлер. В женском турнире вице-чемпионка мира Александра Горячкина (Россия) померится силами с экс-чемпионкой Антуанеттой Стефановой (Болгария), а наша экс-чемпионка Александра Костенюк – с Марией Музычук.

Следить за трансляцией партий с комментариями гроссмейстеров можно на официальном сайте соревнований.